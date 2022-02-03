Изолгавшиеся. Пора явиться на войну, - Константин Кеворкян

00:35 04.02.2022 Изолгавшиеся. Пора явиться на войну

Константин Кеворкян



3.02.2022,



Говорить о морали тех, кто с 2014 восхвалял убийство сограждан, приветствовал политические репрессии и даже оправдывал пытки "сепаратистов", не приходится в принципе. После "революции достоинства" украинцы получили невероятно отвратительную элиту. Которую не то, чтобы "достойны" - но вынуждены терпеть

Константин Кеворкян



Практически каждый день украинские СМИ раскатывают о тупости, хамстве и воровитости элиты нации, но вопиющие факты стали настолько привычными, что почти не вызывают общественного резонанса. Из свежих примеров: на взятке пойман нардеп от правящей партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых. Не просто очередной взяточник, но известный "волонтер", брат "киборга" (то есть эталона "украинского патриота"). Нардепу-патриоту вменяют вымогательство "отката" на поставках медоборудования в одну из больниц Житомирской области.



Мало ли уже случалось с майданной братией всяческих коррупционных скандалов: пойманный на взятке воитель Мосийчук, экс-премьер Яценюк с его пограничной "стеной", "свиноборонпром" Порошенко и семейство Аваковым с делом о рюкзаках; разоблачение министром финансов Уманским схем "крышевания" премьера Шмыгаля, расхищение министром культуры Ткаченко собственности Одесской киностудии, переписка заместителя министра здравоохранения Семиволоса ("тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит"), депутатские деньги в конвертах и несчетное количество других примеров. Причем, что характерно, почти все воры остаются в политической обойме и продолжают поучать всех остальных, как правильно "родину любить".



Глубочайшая аморальность украинского панства проявляется не только в экономической преступности, но и в бытовом хамстве. Вот, например, одно из самых узнаваемых лиц Автомайдана, одиозный художник Сергей Поярков, 17 ноября прошлого года стал участником серьезного ДТП. Казалось бы, дело житейское, но мало того, что он грубейшим образом нарушил правила (поворачивая со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора) так еще и протаранил автомобиль Skоda, который ехал по прямой на свой зеленый свет. Потом, несмотря на показания очевидцев, революционер Поярков долго и трусливо отрицал брутальное нарушение - зато водитель "шкоды" оказался на больничной койке с многочисленными травмами.



Подлость "лидеров нации" тотальна и всеобъемлюща, куда ни ткнешь - везде гниль. Вот одна из "икон стиля" - московский корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк - уж на что был загляденье. Как осатанело оплевывал Россию (пока не выкинули прочь), а теперь изо всех сил рвется обратно в Мордор, причем в интервью "Эху Москвы" Цимбалюк подчеркивает: у него "нет претензий" к российскому государству. Никакого чувства самоуважения и достоинства у эталонного украинского "патриота".



Широко известный по образу Верки Сердючки артист Андрей Данилко внезапно исполнил националистическую песню "Батько наш, Бандера". После разразившегося скандала (поклонники предыдущего творчества Данилко, как правило, далеки от ультранационализма) актер изобразил невинное выражение театрального грима. "Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет, - заявил Данилко, - Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того".



Новоявленный исполнитель людоедского хита, по-видимому, считает всех окружающих за идиотов? Но самое смешное, что его патриотическая выходка не нашла поддержки и у националистов - справедливо указавших, что распевание их духоподъемного гимна в клоунском образе Сердючки (да еще и с подпевкой в виде каких-то ушастых зайцев) выглядит еще более отвратительно, нежели полагается по тексту песни. Прогиб не засчитан.



Изолгавшиеся не стесняются хайповать даже на крови. Помните экс-замглавы ЦИК Андрея Магеру - очкастого галичанского юношу, сделавшего публичную карьеру во время Оранжевой революции, и до сих пор пребывающего в "национальном дискурсе"? В трагической бойне в Днепропетровске (когда, из-за неуставных отношений солдат застрелил сослуживцев) Магера увидел, цитирую, "российский след", предполагая, что убийство произошло "за деньги". Вопрос: есть ли у человека не ум, не честь, так хоть совесть? Нет - как всей этой банды.



Таковы же их кумиры - в прошлом и в настоящем. На днях в Харькове открыли мемориальную доску прогитлеровскому коллаборанту Юрию Шевелеву. Восхищенно описывает его биографию тамошний национал-почитатель Васыль Бартовщук: "Человек, о котором точно снимут фильмы, но которого мы до сих пор не знаем. Это Юрий Шевелев. Все украинцы должны знать его со школы…". Так-таки со школы?



Оказывается, продолжает излагать Бартовщук, "Юрий Шевелев хотел изучать лингвистику, но в Украине это было невозможно. Ему удалось перебираться на Запад в Германию, а позже в США". Это о человеке, который до войны был стукачом НКВД, во время немецкой оккупации активно сотрудничал с гитлеровцами, а потом в обозах оккупантов бежал из Харькова зимой 1943 года. По-украински это называется "переехать, чтобы изучать лингвистику", и ни слова более. Умолчание - это тоже форма лжи.



Врали, врут и будут врать - увы, им есть у кого учиться. Когда американская сверхдержава убеждает весь мир и саму Украину, будто на нее вот-вот хотят напасть московские ордынцы - масштаб пропагандистской лжи принимает настолько объемный характер, что даже украинский президент, премьер, министр обороны и секретарь СНБО не могут ее опровергнуть. Что, впрочем, не мешает им под разговоры про мир и дипломатию форсированно принимать сотни тонн вооружения для нужд войны.



Вот старший товарищ и большой друг украинской "революции достоинства", американский дипломат Майкл Макфол имеет наглость заявлять: "Путин боится не членства [Украины] в НАТО, а того процветания, которого добилась Украина благодаря своей демократии". На кого рассчитано это абсолютное вранье? Практически все рейтинги показывают чудовищную деградацию Украины - от разнообразных экономических показателей до уровня жизни обычных людей. Например, в докладе "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2021 году" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) отмечается, что Украина лидирует в Европе по общему количеству людей, которым не хватает продуктов питания.



Детально: более миллиона украинцев вынуждены пропускать приемы пищи или потреблять меньшее количество еды ввиду финансовых трудностей (что составляет 2,5% от всего населения). С учетом находящихся в "умеренно неблагополучной ситуации" граждан это число составляет 8,7 миллиона человек (фактически, каждый четвертый житель страны). 23% украинских детей в возрасте до 5 лет хронически недоедают (а 8,2 % голодают), 21,3% из-за недоедания отставали в росте, 6,9% страдают от истощения. Если по господину Макфолу это "завидный уровень процветания", то хотелось бы такого же "уровня процветания" семье самого господина Макфола.



Американцу вторит премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш: дескать, реальной угрозой для России Владимира Путина является "распространение демократических идей из Украины", и именно поэтому РФ начала "агрессию". Это он всерьез - про "демократию" в стране, где тысячами запрещается книги и фильмы, блокируются СМИ и социальные сети, где сотнями арестовываются инакомыслящие, а лидеры оппозиции находятся под уголовным преследованием?



"Украинцы выбрали этот путь и сейчас определяют свою судьбу, свое будущее без указаний извне", - утверждает латышский премьер, сознательно умалчивая, что "выбор пути" впрямую связан с вооруженным госпереворотом и истреблением мирного населения в 2014 году. Ни о какой добровольности после той карательной операции говорить не приходится.



Видя безнаказанное и бессловесное вранье, размываются представления о допустимом у всех вокруг - например, дочь известной телеведущей Снежаны Егоровой отрекается от матери, поскольку та выразила поддержку Президенту РФ. В качестве дополнительной иллюстрации: украинский политолог Игорь Лесев сообщил в своем TГ-канале, что его жене "позвонили из СБУ за лайк поста" Снежаны Егоровой: "Они обзванивают всех, кто лайкнул ее пост. Еще раз. У нас СБУ занимается созвоном за лайки… С нетерпением жду звонки, когда в СБУ начнут спрашивать, почему на аватарке у вас нет украинского флага".

Не хотелось бы впадать в нравоучения, но все же надо понимать: любые договора с людьми, не имеющими внутренней нравственной опоры, личного представления о чести и законности, не стоят даже бумаги, на которых они написаны. Так обратились в пустые бумажки Минские соглашения, таковыми будут для России "гарантии безопасности" от США, мирные обязательства от "пианиста" Зеленского и клятвы в вегетарианстве от людоедов из "Правого сектора". Они с нами давно воюют, а ежедневное вранье на войне - не более, чем военная хитрость (как убийство врага - законная добыча).



Пора и нам заявиться на войну. Не "оккупировать" и "русифицировать" (чем пугают своих сторонников украинская власть), но научиться отвечать действенно. Изображать рыцарство по отношению к негодяям - значит метать бисер перед свиньями. Если стреляют - надо стрелять в ответ, на бесконечные блокады отвечать действенным эмбарго, если с территории РФ выкрадывают ее граждан - виновные по ту сторону должны понести скорое и неотвратимое наказание.



Патологические лгуны не понимают увещеваний - пока за свое вранье им не приходится отвечать лично, и по полной программе. Источник - ukraina.ru

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