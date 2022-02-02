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Война Миров. Стратегический пат России и США затягивается, - В.Юрицын
00:40 04.02.2022

02.02.2022

Владислав ЮРИЦЫН

Москва и Вашингтон боятся развязать ядерную войну, а другими средствами проблема не решается

Сначала Россия "пропускала" назначенные ей западными СМИ и политиками даты вторжения на Украину, а теперь и Киев отказывается начинать наступление в Донбассе. Причина происходящего в том, что Кремль играет на всю Украину (возможно, без Галиции), а потому все "предписанные" ему сроки нападения явно опережают оптимальное для планов Москвы время. Режим Владимира Зеленского играет на свое самосохранение и провоцировать Российскую Федерацию на большую войну боится, ибо не знает по какому плану будет действовать Владимир Путин. Ну а Вашингтон тем временем теряет терпение, поскольку ему нужен новый железный занавес (в первую очередь экономический) между Россией и Европой, для чего требуется российско-украинский военный конфликт.

США и Россия продолжают гнуть линию "ни шагу назад", но и кардинальных конфронтационных шагов вперед не делают. Чтобы как-то коротать время в ожидании решительных действий, ведется дипломатическая перебранка, Попутно Великобритания активизировалась на ниве конфискации имущества у российских олигархов.

Элизабет Трасс, глава британского МИД, подготовила законопроект, который позволит отбирать собственность у любых россиян, которых английские власти посчитают "олигархами, связанными с Кремлем". Министр оговаривается, что норма начнет действовать в случае нападения России на Украину, но здесь главное принять закон, а потом можно будет работать с ним гибко.

Речь идет об имуществе стоимостью свыше 50 тысяч фунтов стерлингов. То есть из 10 тысяч богатых россиян, осевших в Лондоне, под него подпадают все. Трудно будет разобраться в координатах "свой – чужой", плюс юридические тонкости английского законодательства. Например, заморозить активы там гораздо легче, чем их конфисковать, опять же фактор возможностей опытных юристов. У Нурсултана Назарбаева так ничего и не конфисковали, хотя и пытались.

На самом деле Лондон играет с обоюдоострым предметом. После конфискации активов Муаммара Каддафи (были оформлены как государственные вложения Ливии) и реального правительства Венесуэлы у Великобритании уже плохая репутация среди незападных нуворишей. А тут новый "голубь". Россияне, например, главные покупатели фешенебельной лондонской недвижимости. "Большие люди" с российским происхождением капиталов уже скупают яхты как ужаленные, потому что на них можно уплыть почти в любую юрисдикцию.

Кремль через пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова осудил действия Лондона, но в реальности г-жа Трасс оказывает Москве гигантскую услугу. Олигархи, выводящие активы из РФ и складирующие их на Западе, получили мощный демотивирующий сигнал к продолжению такой деятельности.

Повышение геополитических ставок между Белым домом и Кремлем заставляет все большее число государств определяться с генеральной линией поведения. Германия, отказывающаяся поставлять Киеву наступательные вооружения, фактически выпала из антироссийского блока. Большой бизнес ФРГ требует от Олафа Шольца дешевых энергоносителей, а в нынешних раскладах их может обеспечить только Россия. К тому же нынешний немецкий канцлер максимально прокитайский из всех возможных, а это единства блоку НАТО совершенно не добавляет.

"Дымовая завеса" над происходящим в виде высылки российского дипломата из Германии не в состоянии скрыть генеральной линии Берлина. Венгрия, для которой критически важна позиция ФРГ в силу комплекса факторов, ориентируясь на главного партнера тоже "отмораживается" в плане "натовского единства". Будапешт заявил, что за Украину воевать с Россией не будет и дополнительные контингенты североатлантического альянса ему на своей территории не нужны.

Интересную политику двухвекторности ведут Хорватия и Болгария. Президент Хорватии Зоран Миланович гнет антивоенную линию, а премьер-министр Андрей Пленкович – проукраинскую. Президент Болгарии Румен Радев против войны с Россией за Украину, тогда как премьер Кирилл Петков обещает быть "конструктивным партнером НАТО и ЕС".

На первый взгляд противостояние России с блоком НАТО выглядит несопоставимым. Только по населению Союзное государство РФ и РБ уступает североатлантическому альянсу в шесть с лишним раз. Экономический потенциал и военные бюджеты не бьются еще больше. Лишь в сфере ядерных вооружений имеется паритет и Москва способна уничтожить все страны НАТО точно с такими же гарантиями, как и погибнуть сама.

Видимо, руководство Кремля рассчитывает на какие-то внутренние трещины раскола между многочисленными членами альянса. В Первую чеченскую войну федеральный центр превосходил мятежную республику раз в сто по формальным показателям, но в итоге Москва проиграла. К тому же есть страны вроде Австрии, которые в НАТО не входят, но симпатизируют больше России, чем Украине.

Владимир Путин не смог бы решиться на повышение ставок в противостоянии с США и НАТО без поддержки Китая. Помощь эта не всегда публичная, зато безусловная. В противном случае Москва не перебросила бы столь много войск с Дальнего Востока к границам с Украиной, да еще вместе с управлениями 35-ой и 36-ой общевойсковых армий. Другими словами, ракетными бригадами с комплексами "Искандер" будут "в случае чего" руководить их прямые начальники, поскольку лучше знают возможности своих подчиненных.

Официальный Киев от собственного прочтения "двухвекторности" тоже не отказывается. Получив от Великобритании и США противотанковые ракетные комплексы третьего поколения (на вооружении у России есть только второго), а от Евросоюза транш на 1,3 млрд евро, президент Зеленский тут же заявил, что никакой угрозы российского вторжения нет. Мол, западные союзники нагнетают истерию, а Кремль совсем не собирается нападать на Незалежную.

Президенту США Джо Байдену пришлось лично звонить Владимиру Зеленскому и объяснять, что "демократические" политики так себя не ведут, назвался кузовом – получай груздей. Однако киевские власти тоже проявили последовательность: или полноценные гарантии безопасности от США и НАТО, или никакой войны на Донбассе не будет. Санкции из ада в адрес России на Украине считают недостаточными. Проблемы российской банковской системы из-за отключения от SWIFT – очень слабое утешение, если Киев потеряет все черноморское побережье, например.

Похоже, главная ставка президента Путина в "заворачивании" военной инфраструктуры НАТО на рубежи 1997 года строится на внутризападных разногласиях. Германия без российских энергоносителей по вменяемой цене превращается в страну с неконкурентоспособной экономикой. Берлин – это главный спонсор бюджета Евросоюза. Нидерланды и Австрия со Швецией тоже доноры, но скромные. Франция еле сводит баланс в ноль. Весь Юг еврозоны (Италия, Испания, Португалия, Греция) на дотациях.

Чем дольше будет тянуться нынешнее противостояние, тем хуже Германии и Евросоюзу. С другой стороны, Польша и прибалтийские карлики боятся очередного раздела между Москвой и Берлином, а потому четко выполняют команды из Вашингтона. В сложном положении Румыния. На словах Бухарест в одном строю с США. Но недавняя история показывает, как румыны вместе с вермахтом сначала дошли до Волги, а потом с Красной армией до границ третьего рейха. В общем, затянувшаяся фаза противостояния Кремля и Белого дома правящим элитам многих государств дает время, чтобы лучше взвесить все "за" и "против", подумать над альтернативными вариантами геополитического поведения.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643924400
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