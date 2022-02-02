Закат эпохи Назарбаева в Казахстане, - Якуб Хаджич

00:54 04.02.2022

2 ФЕВРАЛЯ 2022 ЯКУБ ХАДЖИЧ



Казахстан семимильными прыжками продолжает избавляться от политического присутствия "Лидера нации" и первого президента Нурсултана Назарбаева.



Так парламент принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, передает МИА "Казинформ".Также были одобрены поправки, которыми предусмотрена отмена нормы о необходимости согласования с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым инициатив по внешней и внутренней политике. Соответствующую поправку на прошлой неделе в законопроект внес сенат.



Законопроект был одобрен нижней палатой (Мажилисом) 19 января 2022 года и направлен в верхнюю палату (Сенат), где документ был принят единогласно. За принятие поправки проголосовали единогласно 93 депутата.



Законопроект содержит поправки в конституционные законы о "Первом президенте РК - Елбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете Безопасности РК".

Таким образом, закон считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись главе государства.



В этот же закон в 2000 году был внесен статус Елбасы, а необходимость согласовывать с Назарбаевым главные направления внутренней и внешней политики была законодательно утверждена в 2010 году.



Напомним, что в апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя Ассамблее народа Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, а руководство Совбезом Токаев принял от Назарбаева во период беспорядков в начале января этого года.



Ранее, 28 января, Токаева избрали председателем правящей партии вместо Назарбаева, который возглавлял политическое объединение с момента его основания в 1999 году. О планах передать председательство в "Нур Отан" Токаеву первый президент говорил ранее, заявив, что тот "обладает всей полнотой власти" и конфликта в политической элите Казахстана нет. Дочь Назарбаева, Дарига, также не вошла в обновленный политсовет партии.



На сегодняшний день от всех прежних регалий у бывшего президента осталось членство в Конституционном совете республики и право выступать в правительстве и парламенте.



В целом можно с уверенностью говорить о закате эпохи Назарбаева в политике Казахстана. В этом смысле январские беспорядки действительно оказались историческими и достигли своей цели.



АВТОР: ЯКУБ ХАДЖИЧ

2.02.22