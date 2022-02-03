РФ + КНР =... Восточный блок: вторая попытка, - Н.Сорокин

00:57 04.02.2022

взаимное доверие - основная черта сегодняшних российско-китайских отношений

Николай Сорокин

3.02.22



А у нас тут мир меняется до неузнаваемости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.



Новый День

"К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности".



По сути, речь идет о создании Восточного блока нового образца, о взаимных гарантиях вмешательства, в случае агрессии Запада.



Время закулисных полуигр прошло. Запад оборзел. И всем понятно, что если США удастся расправиться с Россией без чьей-то поддержки, следующим будет Китай. И наоборот.



При этом Ушаков добавил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. "Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр", – сказал он.



По словам помощника российского Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности. Пекин разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов..



А ведь все это беспрецедентно. Китай за 4500 лет существования вообще ни разу не влезал в вопросы отдаленных территорий. Срединную Империю это никогда не интересовало.



Дело в том, что у китайцев особая, не понятная абсолютному большинству белых людей ментальность. Некоторые ее ошибочно считают расистской, но это не так. Вернее, не совсем так. Скорее ее можно назвать изоляционистской.



avito.ru

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Для китайцев не существует других стран, народов, культур. Конечно, на уровне интеллектуальном они прекрасно знают про иные цивилизации, но на уровне ментальном весь мир - это только Китай, Срединная Империя, продолжение неба на земле.



Нечто подобное, но в карикатурном виде, повторяют американцы, для них тоже весь мир - это США. Только, если у китайцев за этим стоят века истории, глубинные философские школы, непрерывные отражения ударов кочевников и южных австроазиатских народов, то в Штатах это связано с отсутствием полноценного среднего образования и намеренной политикой руководства страны к обыдливанию населения. (Только это бумерангом ударило и по американскому руководству, сегодня мы видим на самом верху таких же безграмотных клоунов, как и в Гарлеме).



Но вернемся к Китаю. Они не поддержали наше воссоединение с Крымом. Не выступили против, естественно, но и не поддержали. Они до последнего весьма масштабно взаимодействовали с Украиной, пока ряд гениальных украинских политиков, разумеется, под давлением США, не испортили эти отношения. Даже когда в 2015 году мы вошли в Сирию, которую Китай поддерживал, а у нас уже тогда были самые близкие и доверительные отношения, даже тогда ни слова одобрения на официальном уровне не было произнесено.



Китай не лезет в дела "варварских" стран, в их разборки, в их войны. Китай кооперируется с "варварами" исключительно через торговлю и инвестиции.



И тут, в течении одной недели, как гром среди ясного неба, МИД КНР начал выдавать такое, отчего самые маститые политологи-китаисты, особенно западные, испытали когнитивный диссонанс, а некоторые заработали биполярное расстройство.



Во-первых, Китай официально поддержал Россию в ее требованиях к США и НАТО убраться из Восточной Европы и эвакуировать все военные базы.



Во-вторых, КНР солидаризовалась с Россией в вопросе недопустимости вхождения Украины в НАТО..



"Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность", - сказали в Пекине..



Повторюсь, все это неслыханно. Страна, которую с точки зрения реализации своего внешнего давления ранее интересовал, наверное, только Вьетнам, да и то, исходя из многовековых накопившихся взаимных претензий, делает жесткие заявления по вопросам европейской политики..



Государство, которое согласно Конфуцию, должно быть "погружено само в себя", открыто поддерживает Россию, военную сверхдержаву да и еще и заходит к ней под "зонтик" ПРО.



А еще, КНР впервые, ничтоже сумняшеся, выступила против своего главного экономического партнера за океаном, причем, не в частностях, такое бывало, а стратегически.



Все это сильно меняет конфигурацию мирового порядка. Теперь Североатлантическом союзу будет противостоять единый Восточный блок, двумя главными структурными единицами которого станут первая по паритету экономика мира и первая мировая ядерная держава, а это, согласитесь, внушает. Сделать с этой глыбой ничего нельзя, шантажировать ее бесполезно, с ней придется только лишь договариваться, да и к тому же на ее условиях.



Надо сказать, что один раз подобное уже было. Короткий период, с 1946 по 1956 гг. такой блок уже существовал. Мао вообще высказывал Сталину предложение о создании единого федеративного государства. Сталин отверг, понимая, что численность населения в Китае такова, что русские просто растворятся. Но во всем остальном - была полная химия. Советский Союз построил в КНР более 5000 предприятий, вооружил Народно-освободительную армию, помог создать атомное, термоядерное оружие и средства доставки.



Тут в дополнение надо сказать еще об одном факторе. В Китае традиционно колоссальное значение имеет характер личных взаимоотношений. Химия. Подсознательные симпатии и антипатии.



Конечно, не стоит преувеличивать роль личности в истории, процесс нашего сближения абсолютно объективен и происходил бы при любом руководстве, даже при Ельцине, можете в этом не сомневаться. Но, учитывая именно китайскую специфику, она существенна.



Тот послевоенный союз "накрылся" не в последнюю очередь из-за полного диссонанса, непонимания и взаимной антипатии марксистского теоретика Мао и бывшего свинопаса Н.С.Хрущева. Они говорили на разных языках, а конечной точкой разрыва стал Сталин, которого Мао считал учителем.



А вот между ВВП и Си все ровно наоборот. Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что нет более двух государственных лидеров в мире со столь доверительными отношениями. Во всяком случае, между Байденом и Джонсоном и уж, тем более, между Байденом и Макроном и приблизительно нет ничего похожего - это ж пауки в банке.



Полное взаимное доверие. Вот основная черта сегодняшних российско-китайских отношений. Забытое за 30 лет словосочетание.



В условиях капитализма все ловчат, надеются "нагреть" даже самого близкого союзника. Недавно это продемонстрировали Штаты, без малейших угрызений несуществующей совести директивно отобрав многомиллиардный контракт на австралийские подлодки у Франции, просто потому, что самим хочется бабла. Капитализм это мир всеобщего обмана.



На этом фоне отношения между Россией и Китаем отдаленно начинают напоминать дружбу СССР и ГДР в каком-нибудь 1980 году. Вот где никакого лицемерия и лукавства не было. И этот пример должен стать для наших стран долгосрочным ориентиром.