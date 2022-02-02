Генерал Гулахмадзода подтвердил, что в Таджикистане практикуют "облавы" на призывников

01:10 04.02.2022

Глава управления Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Кулябского региона генерал Джамшед Гулахмадзода подтвердил, что в Таджикистане практикуют облавы на молодых людей призывного возраста.



Каждый год, весной и осенью, в течение четырех месяцев, на основании указа президента страны, в Таджикистане проходит призыв на военную службу. И каждый год сотни людей жалуются на то, что их детей насильно забрали служить в армию. Власти каждый раз отвергают такие обвинения. На протяжении многих лет властям так и не удалось решить проблемы набора в армию в добровольном порядке.



Генерал Гулахмадзода 2 февраля на встрече с журналистами признал, что "без "облавы" и без помощи университетов и колледжей вряд ли город Куляб поднялся бы в графике плана по призыву с 25-го на 15-е место. "Я привлек сотрудников милиции, работников сельсоветов, гражданских активистов, руководителей университетов и колледжей, и добился того, что в итоге мы заняли 15-е место", отметил чиновник. "Применяя практику облав?" - задал уточняющий вопрос журналист. "Да, путем "облав"! Жалуйся, куда хочешь!" - раздраженно ответил генерал Гулахмадзода.



Глава управления антикоррупционного ведомства в Кулябском регионе назвал публикации в СМИ о случаях облавы на призывников "кампанией по дискредитации властей". "Сына одного из ваших коллег хотели забрать в армию. И вой -то какой подняли! Вы считаете, что сын журналиста не должен служить в армии? Выполнение закона "О всеобщей воинской обязанности и воинской службе" обязательно для всех граждан Таджикистана", сказал генерал Гулахмадзода.



Напомним главный редактор единственного независимого издания в Хатлонской области - газеты "Пайк" Ахмад Иброхим обратился в Генпрокуратуру и администрацию президента Таджикистана после того, как сотрудники милиции выследили его сына Мухаммада- сотрудника газеты и автора одной из критических статей, и трижды наведывались к ним домой, чтобы забрать в армию. Ахмад Иброхим расценил это действо как давление, учитывая, что после начала призывной кампании прошло более месяца, к тому же это произошло аккурат после публикации критической статьи. Кстати, Мухаммад освобожден от военной службы медицинской комиссией из-за проблем со зрением.



Жители Таджикистана жалуются, что в армию принудительно забирают лишь детей дехкан и рабочих, а сыновья богатых людей и влиятельных чиновников "косили" от службы в Вооруженных силах страны.



Срочная служба в армии обязательна для всех юношей в возрасте от 18 до 27 лет, годных по состоянию здоровья и физического развития проходить военную службу. В соответствии со статьей 343 Уголовного кодекса, уклонение от военной службы наказывается штрафом от 30 000 до 60 000 сомони или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Не желающих служить в армии молодых людей призывного возраста ловят на улицах, везут в военкоматы, откуда после выполнения некоторых формальностей, отправляют в воинские части. Некоторые наиболее рьяные сотрудники военных комиссариатов вылавливают парней, незаконно врываясь в дома и квартиры граждан.



Молодые люди неохотно идут служить из-за жестокой дедовщины вплоть до избиений, приводивших к гибели новобранцев. Офис гражданских свобод – правозащитная организация в Таджикистане подсчитала десятки случаев издевательств над призывниками в период 2015-2019 гг., в том числе и десять случаев смерти молодых солдат в результате неуставных отношений.



Власти с доводами правозащитников не соглашаются и каждый раз заявляют, что контроль за взаимоотношениями между военнослужащими в воинских частях страны осуществляется жестко.