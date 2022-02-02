 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Здесь почти каждый день происходят конфликты". Жители Исфары и Баткена не верят в тадж-кыргызский мир
01:11 04.02.2022

"Здесь почти каждый день происходят конфликты". Жители Исфары и Баткена не верят в длительное перемирие на границе.

Фарзон Мухаммади
Жители Исфары и Баткена не верят в длительное перемирие на границе

C вступлением в силу договоренности о полном прекращении огня жители приграничных сел таджикской Исфары и кыргызского Баткена надеются, что больше никогда здесь не прозвучат выстрелы.

Официальные лица в Душанбе и Бишкеке заявляют, что ситуация на границе после произошедшего 27 января конфликта находится под контролем, и люди возвращаются к повседневной жизни. Жители приграничных сел говорят, что постоянные конфликты и перестрелки негативно сказываются на их эмоциональном состоянии.

"С тех пор, как мы переселились сюда, почти каждый день происходят ссоры и конфликты. Мы и наши дети не можем ни жить, ни спать спокойно, Дети не могут без проблем добраться до школы. После конфликта они целую неделю не учились", говорит Абдукаюм Сафаров, житель таджикского села Сомониен.

Жители приграничных сел Исфары признаются, что конфликты в конечном итоге негативно сказываются на их эмоциональном состоянии. С последнего конфликта прошла неделя, но многие до сих пор не пришли в себя, говорят они.

В конфликтах больше всего страдают мирные жители. Несмотря на постоянные стычки и распри, в результате которых погибло немало людей, жители приграничных сел не собираются покинуть родные места.

"Жертвами последнего конфликта опять стали мирные жители. В чем их вина? Они разве виноваты в том, что родились на этой земле? Все люди хотят жить в мире и согласии. Эвакуировать всех отсюда невозможно – на этой территории проживают более 100 тыс. человек. Где их разместят в случае вооруженного конфликта?" - спрашивает Субхониддин Темуров, председатель махаллы Гулистон исфаринского села Сурх.

МВД КР на днях сообщило, что ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась, приграничные села патрулируются совместно кыргызскими и таджикскими правоохранительными органами.

Однако, как сообщили Радио Озоди жители села Сомониен, вечером 31 января кыргызские соседи из села Кокташ перекрыли дорогу и забросали камнями дом Максада Джумаева.

По словам жителей, ожидания на долгое перемирие улетучились после того, как ночью 31 января в небе над селами Исфары вновь появились кыргызские дроны, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении полетов беспилотников.

Жители кыргызского Баткена также в своих публикациях и постах в соцсетях сомневаются на установление прочного мира на границе до тех пор, пока власти не придут к окончательному соглашению по поводу демаркации и делимитации границ между странами.

Ситуация на таджикско-кыргызской границе обострилась вечером 27 января. По версии таджикской стороны, конфликт начался с того, что около 50 жителей кыргызского села Ак-Сай принудительно остановили грузовой автомобиль гражданина Таджикистана, перевозившего песок по территории Таджикистана. На запланированную встречу представителей местных органов власти кыргызская сторона не явилась. Около 18:10, как утверждают Пограничные войска Таджикистана, кыргызские пограничники первыми открыли огонь.

Погранслужба ГКНБ Кыргызстана, в свою очередь, заявила, что около 17:30-18:00 таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. По ее данным, после переговоров в 19:30 дорога была вновь открыта для проезда, но уже в 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия.

Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода сообщил Радио Озоди, что вечером 27 января по итогам переговоров с главой Баткенской области Кыргызстана Абдикаримом Алимбаевым, достигнута договоренность о полном прекращении огня. отводе дополнительных сил и средств, ранее стянутых к границе, в места постоянной дислокации и открытии движения по дороге Баткен-Исфана.

Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 970 километров, из них уточнено всего 519 километров. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов. При этом нередко применяется и огнестрельное оружие, что приводит к человеческим жертвам.

Источник - rus.ozodi.org
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