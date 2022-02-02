Китай-Россия: 15 вопросов, которые обсудят Путин и Си

01:56 04.02.2022

Россия углубляет стратегическое взаимодействие с КНР, которая очень скоро станет мировым лидером



Михаил Морозов



Президент России Владимир Путин летит в Китай. Там он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поприсутствует на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.



Как это обычно происходит в ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне, будет подписан пакет двухсторонних документов, в том числе межправительственных и коммерческих. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова их будет около 15, среди которых главным, как сообщается, будет очередное соглашение по поставкам российского газа. Также готовится совместное заявление о международных отношениях, отражающее общие взгляды двух стран на важнейшие мировые проблемы, в том числе в сфере безопасности. Последнее неплохо вписывается в контекст российской внешней политики на западном направлении, балансирующей на грани военного конфликта и изобилующей воинственной риторикой.



Судя по всему, на этом фоне, Россия, которая и без того находится в состоянии стратегического партнерства с Китаем, намерена его углубить в военно-политическом направлении.



Дело идет к тому, что кроме газа и нефти, которые превалируют в наших торговых отношениях с Китаем, мы предлагаем ему наш статус великой ядерной и военной державы в обмен на что-то. Этим что-то может быть более тесная координация в международных делах и совместное противостояние "агрессивным проискам НАТО".



В последнее время участились совместные российско-китайские военные маневры, Китай накануне однозначно высказался за выполнение минских договоренностей по Украине. Координация внешнеполитических шагов, в том числе на площадке ООН идет давно.



Но с другой стороны НАТО Китаю напрямую не угрожает, а Евросоюз и США являются для КНР главными экономическими партнерами. Связи Китая с этими странами настолько огромны и глубоки, что трудно себе представить, что Пекин решится пожертвовать ими ради интересов третьей страны. Несмотря на все трения, товарооборот между Китаем и США вырос за прошлый год на 28,7% и составил $755,6 млрд. Но США в этом рейтинге лишь на третьем месте, а на втором Европейский союз (на 1 месте -АСЕАН), объем торговли с которым за прошлый год вырос на 19%.



Россия расположилась на 11-м месте в статистике внешней торговли Китая. Объем двусторонней торговли составил $146,9 млрд, увеличившись на рекордные 35,8%. Традиционно львиная доля в этом объеме - углеводороды и сырье. Однако, например, с Индонезией, которая на 14-м месте, Китай наторговал на 58,6% больше, а объем торговли достиг $124 млрд, что ненамного меньше, чем с Россией.



И здесь скрыто противоречие, поскольку экономический вес и торговые связи в наш ядерный век куда важнее военного потенциала.



Бросаясь в объятия нашего соседа нам надо бы учитывать и разницу весовых категорий. Китай из младшего брата, которым он был для СССР, превращается в гиганта, которого трудно разглядеть с близкого расстояния.



Неделю тому назад вышли сводные данные экономического развития КНР за прошлый год. Во-первых, Китай показал рекордный для крупнейших экономик рост ВВП - 8.1%. США выросли на 5,9%, ЕС - на 5,2 процента. По заявлению президента России, ВВП страны вырос на 4,5%, причем, Росстат пока итоговую годовую статистику не опубликовал. Следует понимать, что 4,5 российского прироста это не 8,1 процента китайского, потому что общий объем ВВП КНР составляет $ 16,8 трлн, российского - $ 1,6 трлн - разница в десять раз! (Россия во второй десятке стран). Соответственно, наш рост на 4,5 процента это неплохо, но всего-то $ 0,067 трлн. А Китай прибавил к своему ВВП $ 1, 36 трлн, то есть вырос почти на размер всей экономики России. Причем, по мере нашего отставания, разница наших весовых категорий все больше увеличивается. Кстати, объем производства крупных промышленных предприятий Китая в 2021 году вырос на 9,6%. Свыше 60 процентов ВВП КНР создается в частном секторе, больше в мелком и среднем. Китай прочно закрепился на позициях крупнейшего производителя товаров и услуг в мире, который создает свыше половины промышленной продукции. Причем наивысшими темпами развиваются высокотехнологичные отрасли, многие из которых стали мировыми лидерами.



За счет чего это происходит? За счет совершенно иной, чем у нас экономической политики, которая ставит во главу угла рост благосостояния всех слоев населения и сбалансированное развитие. Например, за прошлый год в Китае создано почти 13 млн новых рабочих мест. Рост доходов населения составил 9,1%. А поскольку индекс потребительских цен по итогам года вырос всего на 0,9 (то есть на статистическую погрешность), это означает, что перед нами реальный подъем благосостояния. Причем, начиная с 1995 года темпы роста потребительских цен в стране составляли в среднем 2,4% в год, что лишь немного уступает показателям развитых стран (1,7%). Растет экономика и одновременно в карманах населения все время прибавляется. К тому же в сельской местности рост доходов превышает городской (10,5% к 7,1%). Увеличение доходов прямо отражается на розничных продажах, которые выросли в 2021 году на 12,7%.



Важный фактор развития Китая - благоприятная инвестиционная среда и условия для предпринимательства. В прошлом году Китай вновь обогнал США по объемам иностранных инвестиций, прияв в свою экономику прямые иностранные инвестиции на сумму $173,48 млрд, что на 20,2% больше по сравнению с предшествующим годом. Российский показатель здесь и приводить неприлично, кроме того, к нам идет в основном спекулятивный, финансовый, капитал, а к китайцам - производительный.



Можно предположить, что причиной является иное экономическое целеполагание. Например, в Китае снижают инфляцию не повышением процентной ставки, а увеличивают предложение на рынке. Например, выросли цены на свинину (так было в 2019 году в связи с болезнью свиней), и государство не ограничило цены, а выделило большие субсидии отрасли для увеличения производства. Предложение выросло, цены стабилизировались.



В России в прошлом году, по официальным данным, инфляция составила 8,8%. Но это средняя температура по больнице. А рост потребительских цен, по оценкам Банка России, имел двузначную величину, а по данным экспертов, достиг 20−25%. Понять, на сколько выросли реальные доходы граждан России из официальной статистики практически невозможно. Росстат постоянно меняет методологию подсчетов, что может говорить о манипуляциях. По итогам третьего квартала фигурирует цифра 8,1% со знаком плюс, а за первый квартал - 3,7 с минусом. Причем рост доходов обусловлен главным образом единовременными выплатами пенсионерам и другим категориям. У нас (в отличие от Китая) людям дают немного рыбки, чтобы подкормиться, а не удочку для постоянного пропитания. В любом случае, рост доходов в России нивелирован высокой инфляцией, и говорить о каком-то росте благосостоянии всего населения не приходится.



А тут еще пандемия, которая нанесла серьезный удар по российской экономике и социальной сфере. В итоге в прошлом году избыточная смертность превысила у нас 1 млн человек, численность населения уменьшается, Россия вымирает.



Напротив, численность населения Китая, который быстро справился с пандемией нового коронавируса, по итогам 2021 года выросла на 480 тыс. человек, до 1 миллиарда 412 миллионов человек. А вместе с Гонконгом, Макао, Тайванем и иностранными гражданами - 1,443 миллиарда.



Социально-экономические факторы обусловливают уверенность народа Китая в своем будущем, политическую стабильность.



Пока что наши различия не отражаются на двусторонних отношениях. Но времена меняются… Как следует из отчета базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований (CEBR), Китай в 2028 году, на пять лет раньше предполагавшегося срока, перегонит Америку и станет ведущей экономикой мира. Когда-то СССР - лидер социалистического лагеря, который был наголову выше КНР - также страны социализма, не смог выстроить взаимовыгодные отношения со своим младшим братом. И Китай заключил сделку с Западом. Что из этого вышло мы наглядно видим сейчас.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"