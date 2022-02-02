 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 04.02.2022
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    Узбекистан   | 
Российского блогера задержали в Узбекистане за провоз квадрокоптера
01:58 04.02.2022

"Мне грозит до 3 лет тюрьмы"
У путешественника из Новосибирска на границе забрали паспорт

Анна ПАШАГИНА

Новосибирский блогер-путешественник попал в заточение в Узбекистане. Хотел поснимать красивые картинки из-за границы, а оказался под домашним арестом. У парня забрали паспорт, изъяли квадрокоптер. Сказали, что подобная техника запрещена и съемки с ее помощью уголовно наказуемы. Надежда вернуться домой есть, ведь под запрет попадает техника весом свыше 250 граммов, а квадрокоптер Максима на 1 грамм легче. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.



Если вы едете за рубеж в поисках красивых видов и берете с собой фото- и видеотехнику, то не поленитесь предварительно изучить местное законодательство. 34-летний новосибирец Максим Лымарь оказался в неудобной ситуации из-за квадрокоптера в багаже.

Уже несколько лет он вместе с женой колесит по Европе и Азии в поисках новых впечатлений. Собрал столько видеоматериала, что хватило на собственный YouTube-канал. Подписчиков немного, чуть больше тысячи, но контент хороший, позитивный, познавательный. В этот раз Максим поехал в Узбекистан. Побывал в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Везде снимал достопримечательности, в том числе на взятый с собой квадрокоптер. Жена осталась дома с 1,5 годовалым сыном.

- Я прилетел в Ташкент 22 января и спокойно прошел таможенный контроль. На вопрос: "Что в сумках?" - ответил, что фото- и видеооборудование для съемки блога. Никто не придирался. Во время вылета ситуация уже изменилась, - рассказывает КП-Новосибирск Максим Лымарь. - 2 февраля я собирался возвращаться в Новосибирск. В аэропорту прошел сканер, сумку тоже осмотрели. Прошел паспортный контроль - поставили штамп об убытии. В этот момент ко мне подошел сотрудник и попросил вернуться обратно.

Таможенники попросили показать сумку. Максим показал аппаратуру, в том числе и дрон. После этого все засуетились, а новосибирца отвели в отдельную комнату.

- Мне объяснили, что ввозить дрон на территорию Узбекистана - уголовно наказуемое дело. Могут посадить на 3 года. Под запрет попадают дроны тяжелее 250 граммов и если полетная высота техники - от 1000 метров. Мой весит 249 граммов (так написано в документах) и поднимается всего на 200 метров, - продолжает мужчина. - Фактически использование моего оборудования не является нарушением закона.

Мужчин в форме это не остановило. Технику изъяли и отправили на экспертизу.

- Мне сказали, как только будут результаты, пройдет суд, на котором решат, отпустят меня в Россию или привлекут к уголовной ответственности. Мне дали адвоката и переводчика. Разговаривал с дознавателем, но никаких результатов это не дало, - добавляет Максим.

В итоге путешественника привезли обратно в Бухару - туда, где он снимал комнату. Паспорт у него забрали на время разбирательства, чтобы не уехал. Выглядит ситуация как домашний арест.

- Мне не объяснили моих прав, не сказали, что можно делать и что нельзя. Я позвонил в посольство, а мне сказали: "Это ваши проблемы, решайте их самостоятельно", - говорит новосибирец. - Адвоката предоставили, но он очень плохо говорит по-русски. Я только понял, что ему надо заплатить.

Сейчас Максим находится в Бухаре. Он сидит в съемной квартире и никуда не выходит. При этом постит видео и фото на своих страницах в социальных сетях и надеется, что все обойдется и его не привлекут к уголовной ответственности за виды достопримечательностей Узбекистана.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643929080
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