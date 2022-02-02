Российский "Лукойл" заходит в Казахстан с новыми проектами, - "Къ"

03:50 04.02.2022

Президент Республики Казахстан встретился с главой нефтяной компании "ЛУКОЙЛ"



ЛУКОЙЛ намерен расширять свое присутствие на территории Республики Казахстан, участвуя в новых проектах и развивая партнерство с АО НК "КазМунайГаз".



2.02.22



Сегодня в Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Стороны обсудили текущие проекты с участием компании на территории республики, а также ряд перспективных проектов для сотрудничества России и Казахстана в топливно-энергетической сфере. Президент ЛУКОЙЛа выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за возможность постоянного диалога и поддержку иностранных инвесторов, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия нефтяной компании в республике, в том числе в новых геологоразведочных проектах и развитии партнерства с АО НК "КазМунайГаз".



Сегодня ЛУКОЙЛ участвует в четырех проектах по разведке и добыче углеводородов на территории Казахстана - "Карачаганак" (13,5%), "Тенгиз" (5%), "Женис" (50%) и "Аль-Фараби" (49,9%), в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений. С 2019 года компания запустила в Казахстане завод смазочных материалов производительностью 100 тыс. т в год.



Инвестиции ЛУКОЙЛа на территории республики превысили $10 млрд.



В 2021 году компания подписала Соглашение о принципах по проекту "Каламкас-море и Хазар" и стала стратегическим партнером Республики Казахстан в освоении этих крупных месторождений. В настоящий момент совместная рабочая группа российских и казахстанских специалистов прорабатывает детали и условия партнерства по обустройству месторождений.



Вагит Алекперов проинформировал президента республики о сотрудничестве между ПАО ЛУКОЙЛ и национальной компанией "КазМунайГаз" по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Касым-Жомарт Токаев отметил важность максимального привлечения казахстанских компаний и местных трудовых ресурсов к осуществлению субподрядных работ.



В рамках визита в Казахстан также состоялась встреча Вагита Алекперова с председателем правления АО НК "КазМунайГаз" Аликом Айдарбаевым, на которой были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества и перспективные направления работы.



ЛУКОЙЛ и "КазМунайГаз" - стратегические партнеры в рамках Соглашения о совместных исследованиях недр Республики Казахстан с целью оценки углеводородного потенциала некоторых участков на территории Республики Казахстан. Компании вместе участвуют в проектах "Карачаганак", "Тенгиз", "Аль-Фараби", "Женис", в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.



На встрече руководители компаний обменялись мнениями о планах освоения новых проектов в акватории Каспийского моря - "Женис" и "Аль-Фараби", а также об условиях совместной деятельности по проекту "Каламкас-море и Хазар".