 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.02.2022
03:50  Российский "Лукойл" заходит в Казахстан с новыми проектами, - "Къ"
01:58  Российского блогера задержали в Узбекистане за провоз квадрокоптера
01:56  Китай-Россия: 15 вопросов, которые обсудят Путин и Си
01:11  "Здесь почти каждый день происходят конфликты". Жители Исфары и Баткена не верят в тадж-кыргызский мир
01:10  Генерал Гулахмадзода подтвердил, что в Таджикистане практикуют "облавы" на призывников
00:57  РФ + КНР =... Восточный блок: вторая попытка, - Н.Сорокин
00:54  Закат эпохи Назарбаева в Казахстане, - Якуб Хаджич

00:40  Война Миров. Стратегический пат России и США затягивается, - В.Юрицын
00:35  Изолгавшиеся. Пора явиться на войну, - Константин Кеворкян
00:15  Киргизия официально обвинила Казахстан в "нарушении принципов свободы перемещения товаров в ЕАЭС"
00:10  Талибам запретили брать оружие в парки развлечений
00:05  КазВласти решили отдать Северо-Казахстанский университет на откуп американцам
Четверг, 03.02.2022
19:28  Байден заявил о ликвидации в Сирии "халифа" ИГИЛ аль-Курейши
19:07  Турки построят в Украине завод по производству БПЛА "Байрактар"
18:03  Россия прихлопнула вещание Deutsche Welle. В ответ на запрет Раша тудей
17:39  Осужденный в Киргизии за отмыв денег Бакиева - Надель, под другим именем разрабатывает платежные системы в Англии
13:11  "Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя..."
13:04  Какой будет война на Украине: три варианта развития событий, - Виктор Баранец
13:02  В родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языке
11:45  Сломали спину... Куда и почему исчез экс-глава Казжелдорог и министр Сауат Мынбаев?
11:19  Первым командующим Силами специальных операций КазАрмии назначен Болат Журабаев
10:52  Жители кыргызского эксклава Барак просят поскорее обменять их с узбеками
10:45  Кыргызского полит-смутьяна Текебаева (партия "Ата Мекен") назначют послом в Германию. Сразу заткнулся
10:28  Новый мигрант-бизнес в Москве - ломать лифты, чтобы самим таскать грузы за плату, - "МК"
10:15  "Настроение тратить деньги и хихикать". Зачем почистила свою Инсту новая 30-летняя зампредша Госкадров Казахстана
10:11  "Я к вам пишу". Избранные места из переписки Байдена с Путиным, - Александр Проханов
09:49  В Киргизии нашли плохо спрятавшийся банк казахского Елбасиного семейства ("Оптима-банк")
09:41  КыргызДепутаты хором просят Жапарова уволить вице-премьера Байсалова - лгуна, провокатора и просто придурка
09:24  Таджики стали много чаще разводиться, - озабочен Таджминюст
07:32  Американский агент Галым Пирматов - новый глава НацБанка Казахстана
06:57  Пол Робертс: На украинском фронте слабый победил тупого
06:51  Кто такой Мурат Нуртлеу - новый руководитель администрации КазПрезидента?
06:46  Данияр Ашимбаев: Де-олигархизация Казахстана - иного пути нет
01:18  США против Олимпиады в Пекине. Крупные информационные атаки и мелкие пакости, - В.Пироженко
01:15  Не Алматы, а Алма-Ата. О символических нейминговых политиках, - Евгений Фатеев
01:03  Живой труп. 91-летний Сорос пытается запугать Тысячелетний Китай, - "СП"
01:01  Производство и потребление электроэнергии в Таджикистане, в цифрах, - К.Сирожидинов
00:53  Кремль трусит воевать с НАТО даже за Крым?
00:49  КазВласти придумали новую реформаторскую дурилку - "Народное IPO"
00:43  Хокимият узбекского Паркента продал землю археологического памятника. Ущерб превысил $138,5 млн
00:35  "По нашим домам ударили из миномета". Исфаринцы рассказывают как живется на кыргызо-таджикской границе
00:28  Российская ЧВК Вагнера попробует выбить из Мали джихадистов и... французов
00:20  США уже не смогут остановить технологический рывок Китая, - А.Комраков
00:16  Время для переговоров исчерпано. Война за Украину неизбежна? - Ю.Борисов
00:15  Ирак – и вновь продолжается бой..., - А.Веселов
Среда, 02.02.2022
20:09  КазНацХолдинг "Байтерек" возглавил лондонский мажор Шарлапаев
18:24  Партайгеноссе Казпартии "Нур Отан" назначен г-н Оралов
18:02  В Молдавии начались газовые протесты. В первых рядах - замерзшие гагаузы
16:37  Кыргызстан меняет посла в Таджикистане. Рустенбеков отозван
16:12  В Нью-Джерси не вылез из норы сурок Мэл с прогнозом погоды. Он - сдох((
16:06  Кто украл нашу Победу в Сталинградской битве? - Эрик Ханымамедов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Российский "Лукойл" заходит в Казахстан с новыми проектами, - "Къ"
03:50 04.02.2022

Президент Республики Казахстан встретился с главой нефтяной компании "ЛУКОЙЛ"

ЛУКОЙЛ намерен расширять свое присутствие на территории Республики Казахстан, участвуя в новых проектах и развивая партнерство с АО НК "КазМунайГаз".

2.02.22

Сегодня в Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Стороны обсудили текущие проекты с участием компании на территории республики, а также ряд перспективных проектов для сотрудничества России и Казахстана в топливно-энергетической сфере. Президент ЛУКОЙЛа выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за возможность постоянного диалога и поддержку иностранных инвесторов, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия нефтяной компании в республике, в том числе в новых геологоразведочных проектах и развитии партнерства с АО НК "КазМунайГаз".

Сегодня ЛУКОЙЛ участвует в четырех проектах по разведке и добыче углеводородов на территории Казахстана - "Карачаганак" (13,5%), "Тенгиз" (5%), "Женис" (50%) и "Аль-Фараби" (49,9%), в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений. С 2019 года компания запустила в Казахстане завод смазочных материалов производительностью 100 тыс. т в год.

Инвестиции ЛУКОЙЛа на территории республики превысили $10 млрд.

В 2021 году компания подписала Соглашение о принципах по проекту "Каламкас-море и Хазар" и стала стратегическим партнером Республики Казахстан в освоении этих крупных месторождений. В настоящий момент совместная рабочая группа российских и казахстанских специалистов прорабатывает детали и условия партнерства по обустройству месторождений.

Вагит Алекперов проинформировал президента республики о сотрудничестве между ПАО ЛУКОЙЛ и национальной компанией "КазМунайГаз" по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Касым-Жомарт Токаев отметил важность максимального привлечения казахстанских компаний и местных трудовых ресурсов к осуществлению субподрядных работ.

В рамках визита в Казахстан также состоялась встреча Вагита Алекперова с председателем правления АО НК "КазМунайГаз" Аликом Айдарбаевым, на которой были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества и перспективные направления работы.

ЛУКОЙЛ и "КазМунайГаз" - стратегические партнеры в рамках Соглашения о совместных исследованиях недр Республики Казахстан с целью оценки углеводородного потенциала некоторых участков на территории Республики Казахстан. Компании вместе участвуют в проектах "Карачаганак", "Тенгиз", "Аль-Фараби", "Женис", в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.

На встрече руководители компаний обменялись мнениями о планах освоения новых проектов в акватории Каспийского моря - "Женис" и "Аль-Фараби", а также об условиях совместной деятельности по проекту "Каламкас-море и Хазар".

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643935800
Новости Казахстана
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Национального Банка
- Кадровые перестановки
- Что там с аграрной наукой?
- Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом
- О мерах КНБ по реализации поручений Главы государства
- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к обращению Human Rights Watch по событиям "Трагического января"
- Министр энергетики РК рассказал о текущей ситуации по производству нефтепродуктов
- Итоги аудиторской деятельности ДВГА по Кызылординской области за 2021 год
- Информация о деятельности ДВГА по Западно-Казахстанской области за 2021 год
- За казах ответит
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  