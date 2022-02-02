Кто начнет? НАТО в ожидании Гаврилы Принципа, - Александр Широкорад

07:24 04.02.2022 Никто не хочет учить уроки относительно недавней истории Первой мировой войны



Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк



Суть претензий США и НАТО к России можно сформулировать кратко: Украина решила сблизиться с Европой, а РФ в ответ совершила против нее агрессию.



Если бы хунта, пришедшая к власти в результате кровавого переворота в Киеве в феврале 2014 года, ввела европейские законы – например, германские, – то получила бы абсолютную поддержку населения. И все обошлось бы без гражданской войны.



СТРАННЫЕ ПРЕТЕНЗИИ И ДИКИЕ ПРОЕКТЫ



РФ обвиняют в изменении границ в Европе. Действительно, в 1975 году в Хельсинки был принят документ о нерушимости границ. Замечу, что на этом настоял именно СССР.



Увы, с 1990 года в Европе изменены десятки существующих границ. И не по воле России, а вопреки ее мнению. И все эти изменения до 2014 года приветствовались США и НАТО. Характерный пример – Югославия.



Многие политики на Западе требуют вхождения Украины и Грузии в НАТО. Это полнейший бред. Предположим, Украина вошла в НАТО. А как быть с Крымом и Донбассом? (А для Грузии – с Осетией и Абхазией?).



Тут возможны только два варианта. В первом из них Киев признает присоединение Крыма к России и независимость ЛНР и ДНР. Тогда теоретически присоединение возможно, хотя и возникает множество других серьезных вопросов. Но на признание потери Крыма и Донбасса Киев никогда не пойдет.



Второй вариант – Украина вступает в НАТО с Крымом и Донбассом, которые якобы оккупированы войсками РФ. С точки зрения Брюсселя, это агрессия против страны – члена НАТО. Автоматически вступает в действие статья 5-я устава НАТО о вооруженном отпоре агрессору. Что означает большую европейскую войну.



Нетрудно догадаться, что в этой войне будет применено тактическое ядерное оружие. Взрыв нескольких сотен тактических ядерных зарядов приведет к тому, что территории Польши, Украины и Прибалтики станут радиоактивными пустынями. А радиационный фон в Москве и Париже останется прежним.



Но нет никаких гарантий, что локальная ядерная война в Европе не перерастет в термоядерную войну между США и РФ. В ней погибнет большая часть населения США. Однако сотни высокопоставленных чиновников и бизнесменов надеются отсидеться в комфортабельных бункерах и дождаться спада радиации.



Что же они, выйдя из бункеров через полгода или год, увидят? Солдат в форме НОАК, которые вежливо предложат им отправляться в "лагеря по перевоспитанию".



ГЛУПЫЙ БЛЕФ И ДЕРЖАВНАЯ СПЕСЬ



А может, Вашингтон и Париж не хотят полномасштабной войны с Россией? Может быть, их принцип – блефовать на самой грани войны? Но они забыли о другом Принципе – Гавриле.



Где гарантия, что в начале 2022 года не повторится сценарий 1914-го? Сколько сейчас сотен "Гаврил" среди политиков и генералов на Украине? Кто постоянно грозит за два дня захватить Донбасс и Крым? Кто предлагает ракетами "Нептун" разрушить Крымский мост? Уже сейчас против ополченцев Донбасса применяют беспилотники "Байрактар" и американские ракеты "Джавелин".



По официальным источникам из Донбасса, на Украине началась скрытая мобилизация. Десятки тысяч ветеранов АТО получили штатное вооружение и т.д. В любой момент озверелый бандеровец может отдать приказ о нападении на Донбасс и Крым.



А сколько психопатов среди политиков и военных в Польше? Причем психопатов потомственных – их деды и прадеды летом 1939 года бахвалились, что возьмут Берлин за месяц, а еще через месяц возьмут Москву.



Кто за несколько дней перед войной послал в вольный (независимый) город Данциг сотни солдат с пушками под видом таможенников и диверсантов под видом почтальонов? Они должны были внезапно захватить Данциг. Но немцы ударили первыми, а данцигская полиция за три дня покончила с "таможенниками" и "почтарями". А теперь на месте таможни высится грандиозный памятник "героям Вестерплатте".



Свыше 95% поляков бредят возвращением "Восточных Крес" и распевают песню: "Польский Вильно, польский Львов". Мало того, в Варшаве официально требуют присоединить к Польше Калининградскую область. Даже польское название придумали Калининграду – Крулевец.



Хватает "Гаврил" и в Прибалтике. Благодаря предательским действиям Горбачева и Ельцина там сложилась взрывоопасная ситуация. Наземный коридор через Литву в Калининград не закреплен никакими договорами. И "суверенная" Литва может перекрыть его в любой момент.



Петр Великий прорубил "окно в Европу", а Ельцин и компания превратили его в узкую щелочку. Наши корабли и самолеты должны двигаться в Финском заливе по узкому в пять-десять км коридору длиной 150 км.



В XIX и ХХ веках российские и советские суда свободно ходили по всему Финскому заливу. Лишь в 1918 году ограничением стали трехмильные территориальные воды Финляндии. Да и то в шторм и туман сбиться с курса было делом нормальным, и в этих опасных водах погибли десятки судов.



А сейчас российский корабль или самолет, отклонившийся на несколько сот метров от коридора, становится нарушителем эстонской границы и потенциальной жертвой истребителей-бомбардировщиков НАТО, круглосуточно патрулирующих побережье Финского залива. Кстати, 7 августа 2018 года в Эстонии испанский истребитель "Тайфун-2000" в результате неисправности выпустил ракету в направлении России. Однако, на счастье Эстонии и НАТО, она упала, не долетев до российской границы.



БЕЗУМНЫЕ ПРОВОКАТОРЫ И ЗАПУГАННЫЕ ОБЫВАТЕЛИ



Разумеется, "Гаврилы" есть и в Америке. Какие-то "Гаврилы" додумались на подводных атомных ракетных крейсерах типа "Огайо" заменить часть стратегических ракет "Трайдент" на такие же, но с малыми тактическими ядерными зарядами, дабы их использовать в случае локальной ядерной войны в Европе. По внешнему виду и баллистической траектории обе ракеты идентичны.



В РФ уже заявили, что пуск новых ракет с подводных лодок будет означать начало тотальной термоядерной войны. Кстати, весьма возможно, что в "угрожаемый период", в который входит наш мир, в случае старта межконтинентальных баллистических ракет из-под воды решение на ответный удар будет принимать не человек, а автоматизированная система "Периметр" или ее аналог.



Попробуем сравнить нынешнюю ситуацию в Европе с ситуацией 1960–1980-х годов. Тогда в случае выхода НАТО на грань войны с СССР или резкого подъема цен на газ при наличии газопровода "Северный поток – 2" поднялась бы буря народного возмущения. Во всех западных столицах на улицы вышли бы миллионы людей, начались бы масштабные столкновения с полицией и т.д.



А сегодня в Европе тишь да благодать. Неужели европейцам нравится платить за газ в несколько раз больше? Или им надоело жить, и они мечтают сгореть в адском пламени ядерной войны? Разумеется, нет. Но европейцы затерроризированы властями на порядок больше, чем при Гитлере и Муссолини.



Европейцев "опускают" уже свыше 30 лет. Можно ли представить, что в 1950-х годах школьникам-десятиклассникам на уроках объясняли бы, как заниматься обычным сексом или гомосексуализмом и лесбиянством? Причем в деталях! В Вестфалии десятилетняя Мелита Мартенс отказалась посещать занятия по сексуальному воспитанию, и ее отца Евгена Мартенса отправили за решетку.



Во всех городах Западной Европы появились кварталы мигрантов, где правит мафия, куда боится сунуться полиция. Сам видел такой квартал в Марселе – едва с женой ноги унесли. А коренные жители покорно терпят. У Эйфелевой башни арабы задирают юбки француженкам, а потомки д’Артаньяна разбегаются при этом в разные стороны.



Почему российским СМИ и блогерам не приходит в голову довести до сведения европейцев, что единственной в Европе относительно свободной страной стала Россия? Почему относительно? Потому что у нас тоже набирают силу феминофашизм, ювенальная юстиция, тотальная борьба с "домашним насилием". Все то, с чего начинался европейский фашизм в 1980-х годах.



ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ В МИРНОЕ ВРЕМЯ



На мой взгляд, до начала войны в России следует провести ряд внутренних мер, вполне допустимых в мирное время.



Французский журнал "Пуэн" поведал миру, что Борис Ельцин в обмен на кредит в 13 млрд долл., "необходимых для его переизбрания", согласился на расширение НАТО на восток. Неужели это не повод для расследования деятельности Ельцина Госдумой, ФСБ и другими организациями? Ельцин умер, но живы и преуспевают десятки его сообщников.



Не пора ли строго спросить с Михаила Горбачева, на каком основании при аннексии Западной Германией территории ГДР он ограничился устными заявлениями западных политиков о нерасширении НАТО на восток, а не потребовал заключить официальное соглашение. Почему Горбачев дал независимость Литве, не заключив официального договора о безопасном сухопутном коридоре в Калининград?



Можно спросить Михаила Сергеевича и о многом другом. Но и приведенные здесь два пункта вполне тянут на государственную измену. Процесс над Горбачевым и соратниками Ельцина стал бы грозным предупреждением коллективному Западу и его "пятой колонне" в России. Отступление кончено. Впереди – Сталинград.



Наконец, почему не помочь Донбассу обзавестись своими беспилотниками? Тут достаточно просто дать им денег. Это могут сделать и правительство РФ, и частные компании.



Что такое дрон? Это не какой-нибудь хитрый летательный аппарат. В дрон можно переделать все, что летает, включая списанные самолеты, от биплана Ан-2 до истребителя МиГ-21. Кстати, в Карабахе в 2020 году было использовано несколько десятков дронов Ан-2. А китайцы переделали в дроны несколько сот списанных истребителей типа МиГ, но пока держат их в резерве.



Списанную технику ЛНР и ДНР легко могут купить на мировом рынке, причем по дешевке. А далее на списанный самолет ставится "хитрый" компьютер, система управления и боевая часть в тонну и более тротила.



Пора бы ДНР и ЛНР заговорить с Киевом на его родной "гарной мове". Обстрел объектов водоснабжения в Донбассе – ответный удар по Киевской плотине, которая и так на ладан дышит. Артиллерийский обстрел позиций ополченцев – удар дронов по Львовскому танковому полигону.



Американский обыватель до сих пор не знает, что там находятся подразделения армии США. Так пусть увидит прибытие с Украины на Арлингтонское кладбище десятков гробов под звездно-полосатым флагом. Источник - ng.ru

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