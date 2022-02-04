 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.02.2022
09:55  "Victoria’s Secret" кадровой политики Казахстана, - В.Хлюпин
08:11  Евразийский экономический союз, год шестой, - В.Чушкин
07:24  Кто начнет? НАТО в ожидании Гаврилы Принципа, - Александр Широкорад
06:52  XXI век выиграют те силы, которые смогут создать новую науку о мире и новое образование, - А.Фурсов
03:50  Российский "Лукойл" заходит в Казахстан с новыми проектами, - "Къ"
01:58  Российского блогера задержали в Узбекистане за провоз квадрокоптера
01:56  Китай-Россия: 15 вопросов, которые обсудят Путин и Си

01:11  "Здесь почти каждый день происходят конфликты". Жители Исфары и Баткена не верят в тадж-кыргызский мир
01:10  Генерал Гулахмадзода подтвердил, что в Таджикистане практикуют "облавы" на призывников
00:57  РФ + КНР =... Восточный блок: вторая попытка, - Н.Сорокин
00:54  Закат эпохи Назарбаева в Казахстане, - Якуб Хаджич
00:40  Война Миров. Стратегический пат России и США затягивается, - В.Юрицын
00:35  Изолгавшиеся. Пора явиться на войну, - Константин Кеворкян
00:15  Киргизия официально обвинила Казахстан в "нарушении принципов свободы перемещения товаров в ЕАЭС"
00:10  Талибам запретили брать оружие в парки развлечений
00:05  КазВласти решили отдать Северо-Казахстанский университет на откуп американцам
Четверг, 03.02.2022
19:28  Байден заявил о ликвидации в Сирии "халифа" ИГИЛ аль-Курейши
19:07  Турки построят в Украине завод по производству БПЛА "Байрактар"
18:03  Россия прихлопнула вещание Deutsche Welle. В ответ на запрет Раша тудей
17:39  Осужденный в Киргизии за отмыв денег Бакиева - Надель, под другим именем разрабатывает платежные системы в Англии
13:11  "Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя..."
13:04  Какой будет война на Украине: три варианта развития событий, - Виктор Баранец
13:02  В родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языке
11:45  Сломали спину... Куда и почему исчез экс-глава Казжелдорог и министр Сауат Мынбаев?
11:19  Первым командующим Силами специальных операций КазАрмии назначен Болат Журабаев
10:52  Жители кыргызского эксклава Барак просят поскорее обменять их с узбеками
10:45  Кыргызского полит-смутьяна Текебаева (партия "Ата Мекен") назначют послом в Германию. Сразу заткнулся
10:28  Новый мигрант-бизнес в Москве - ломать лифты, чтобы самим таскать грузы за плату, - "МК"
10:15  "Настроение тратить деньги и хихикать". Зачем почистила свою Инсту новая 30-летняя зампредша Госкадров Казахстана
10:11  "Я к вам пишу". Избранные места из переписки Байдена с Путиным, - Александр Проханов
09:49  В Киргизии нашли плохо спрятавшийся банк казахского Елбасиного семейства ("Оптима-банк")
09:41  КыргызДепутаты хором просят Жапарова уволить вице-премьера Байсалова - лгуна, провокатора и просто придурка
09:24  Таджики стали много чаще разводиться, - озабочен Таджминюст
07:32  Американский агент Галым Пирматов - новый глава НацБанка Казахстана
06:57  Пол Робертс: На украинском фронте слабый победил тупого
06:51  Кто такой Мурат Нуртлеу - новый руководитель администрации КазПрезидента?
06:46  Данияр Ашимбаев: Де-олигархизация Казахстана - иного пути нет
01:18  США против Олимпиады в Пекине. Крупные информационные атаки и мелкие пакости, - В.Пироженко
01:15  Не Алматы, а Алма-Ата. О символических нейминговых политиках, - Евгений Фатеев
01:03  Живой труп. 91-летний Сорос пытается запугать Тысячелетний Китай, - "СП"
01:01  Производство и потребление электроэнергии в Таджикистане, в цифрах, - К.Сирожидинов
00:53  Кремль трусит воевать с НАТО даже за Крым?
00:49  КазВласти придумали новую реформаторскую дурилку - "Народное IPO"
00:43  Хокимият узбекского Паркента продал землю археологического памятника. Ущерб превысил $138,5 млн
00:35  "По нашим домам ударили из миномета". Исфаринцы рассказывают как живется на кыргызо-таджикской границе
00:28  Российская ЧВК Вагнера попробует выбить из Мали джихадистов и... французов
00:20  США уже не смогут остановить технологический рывок Китая, - А.Комраков
00:16  Время для переговоров исчерпано. Война за Украину неизбежна? - Ю.Борисов
00:15  Ирак – и вновь продолжается бой..., - А.Веселов
Среда, 02.02.2022
20:09  КазНацХолдинг "Байтерек" возглавил лондонский мажор Шарлапаев
18:24  Партайгеноссе Казпартии "Нур Отан" назначен г-н Оралов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Евразийский экономический союз, год шестой, - В.Чушкин
08:11 04.02.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 04.02.2022

Основные итоги

Итоги 2021 года для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут подведены позже, а пока мы хотим рассказать об основных итогах года 2020-го – шестого года функционирования ЕАЭС.

За шесть лет экономический Союз стал неотъемлемым элементом экономических моделей государств-членов. Найденная парадигма сотрудничества пяти государств (в 2020 году статус государств-наблюдателей при ЕАЭС получили также Республика Куба и Республика Узбекистан) доказала свою состоятельность. Хотя по итогам этого "пандемийного" с его локдаунами года произошло снижение ВВП на 10,7%, удалось не только сохранить, но и развить индустриальное ядро ЕАЭС.

В 2020 году промышленность Союза почти не допустила падения производства, а обрабатывающая промышленность даже обеспечила рост в 0,6%. Производство продукции сельского хозяйства выросло во всех странах Союза и в целом по ЕАЭС – на 2,3%. Сегодня ЕАЭС обеспечивает себя всеми основными видами сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, что говорит о высоком уровне продовольственной безопасности.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2020 году перестроила свою деятельность, направив усилия на эффективное управление ресурсами – обеспечение рынка Союза лекарственными средствами и медицинскими изделиями, жизненно важными промышленными и продовольственными товарами. В ежедневном режиме решались острые вопросы взаимной и внешней торговли, совместно с правительствами государств-членов оперативно вырабатывались и принимались меры по обеспечению экономической стабильности.

Одновременно ЕЭК сосредоточила внимание на стратегических задачах развития. Была одобрена первая Межгосударственная программа в космической сфере, сформирована карта индустриализации – информационная база для импортозамещающего кооперационного сотрудничества на уровне Союза. В текущей версии этой карты собрана информация о 182 крупных инвестиционных проектах в 24 отраслях промышленности на общую сумму более 300 млрд. долл. США. У бизнеса появилась возможность поиска партнеров для организации импортозамещающих проектов и включения их в уже реализуемые проекты.

Разработана также карта развития агроиндустрии – информационный ресурс, направленный на эффективное использование возможностей партнеров по Союзу при формировании кооперационных проектов и привлечении инвесторов. Эта карта включает крупные инвестиционные, в том числе инновационные, проекты в сфере АПК. Общая стоимость выполняемых и планируемых к реализации проектов составляет свыше 10 млн. долл. В этот список включены и кооперационные проекты, по которым осуществляется поиск инвесторов. Особую значимость имеют проекты, направленные на реализацию импортозамещающего и экспортного потенциала, в частности в сферах растениеводства, животноводства, переработки и агрологистики, а также формирование системы учета производства и обращения сельхозтоваров для мониторинга продовольственной безопасности ЕАЭС.

На фоне кризисных явлений 2020 года было отмечено падение стоимостного объема взаимной торговли по отношению к 2019 году на 10,7%, (без учета топливно-энергетических товаров – на 5,4%). Наибольшее сокращение объемов взаимной торговли наблюдалось по России (на 13,1%), наименьшее – по Белоруссии (на 3,8%). Объем взаимной торговли ЕАЭС снизился в меньшей степени, чем товарооборот во внешней торговле со странами вне ЕАЭС (на 15,1%). Определяющим фактором отрицательной динамики внешней торговли товарами явилось снижение экспортных поставок на 20,8%. Импорт из стран вне ЕАЭС сократился на 5,5%. Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС в 2020 году относительно 2019 года выросла на 0,5 % – до 14,9%.

Российский рубль оставался основной валютой расчетов во взаимной торговле между государствами-членами Союза (72,6% платежей во взаимной торговле). По оценке Комиссии, объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за 2020 год, выраженный в российских рублях, составил около 4 трлн. (100,2% к уровню 2019 года).

В товарной структуре взаимного товарооборота ЕАЭС преобладали товары промежуточного назначения (59%), из них на энергетические товары пришлось 17,1%, черные металлы и изделия из них – 15,4%, потребительские товары – 28,4% объема взаимного экспорта, 8,7% – товары инвестиционного назначения.

В 2020 году сокращение взаимного товарооборота произошло в основном за счет снижения поставок минеральных продуктов (на 24,9%), металлов и изделий из них (на 14,2%), машин, оборудования и транспортных средств (на 10,2%). Объемы поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличились на 2,9%. Сокращение стоимостных объемов взаимной торговли государств-членов Союза в 2020 году в значительной степени было обусловлено падением физических объемов поставок (на 18,2%) и среднеконтрактных цен (на 33,8%) экспорта нефти, а также снижением экспорта грузовых и легковых автомобилей на 29,1% (в основном из Белоруссии и России), черных металлов и изделий из них на 15,2% (из России и Казахстана).

В 2020 году экспорт услуг из ЕАЭС в другие страны снизился на 23,8%. По государствам-членам ситуация существенно различалась. Наибольшее снижение данного показателя наблюдалось в Республике Кыргызстан (на 59,8%), наименьшее – в Республике Беларусь (на 2,6%). Объем взаимных услуг в ЕАЭС в 2020 году снизился на 31% (на 7% больше, чем объем экспорта услуг в страны вне ЕАЭС). Из всех государств-членов только в Армении взаимные услуги сократились меньше, чем услуги в третьи страны. Снижение объема взаимных услуг привело к тому, что в 2020 году объем взаимных услуг составлял 93% к уровню 2012 года. В структуре услуг Союза преобладали транспортные услуги (35,2%) и поездки (19,9%). По сравнению со структурой международного рынка услуг низкую долю занимают финансовые услуги (1,5% против 8,5%) и плата за пользование интеллектуальной собственностью (1,3% против 6,7%).

Работа ЕЭК в 2020 году была сосредоточена на переходе от этапа становления к этапу проектной интеграции. Акцент делался на инвестиционном сотрудничестве и взаимодополняющей специализации в реальном секторе экономики. Повышать степень координации промышленных и агропромышленных политик, обеспечивать синергию национальных планов и программ развития, создавать евразийские компании и реализовывать кооперационные проекты – такой подход заложен в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, одобренных главами государств-членов ЕАЭС 11 декабря 2020 года. Стратегия-2025 является ключевым системообразующим документом стратегического планирования на ближайшие 5 лет. Перечень мер и механизмов Стратегии-2025 является "дорожной картой" развития интеграции и предусматривает принятие нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС, заключение международных договоров.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643951460
Новости Казахстана
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Национального Банка
- Кадровые перестановки
- Что там с аграрной наукой?
- Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом
- О мерах КНБ по реализации поручений Главы государства
- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к обращению Human Rights Watch по событиям "Трагического января"
- Министр энергетики РК рассказал о текущей ситуации по производству нефтепродуктов
- Итоги аудиторской деятельности ДВГА по Кызылординской области за 2021 год
- Информация о деятельности ДВГА по Западно-Казахстанской области за 2021 год
- За казах ответит
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  