КазЭкономика и "Самрук-Казына": чем опасны головокружительные ожидания от дивидендов, - Е.Васильев

11:32 04.02.2022 "САМРУК-КАЗЫНА": ЧЕМ ОПАСНЫ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТ ДИВИДЕНДОВ

В #Казахстан"е решается судьба самого крупного игрока в национальной экономике – фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", активы которого формируют более половины внутреннего валового продукта страны. При этом одним из основных вопросов при любом решении – распустить эту управляющую надстройку над нацкомпаниями или сохранить ее – является обеспечение возможности вхождения казахстанцев в число акционеров. И найти оптимальные пути решения этой задачи еще сложнее, чем отыскать однозначный ответ на вопрос – нужен ли "Самрук" Казахстану и его экономике?



Когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предъявлял свои претензии ФНБ в его нынешнем виде, критиковалось несоответствие модели распределения прибыли активов фонда его названию – Фонд национального благосостояния.



Глава государства отметил, что ни малый и средний бизнес, ни тем более физические лица – резиденты Казахстана в подавляющем большинстве своем не получают отдачи от успешной деятельности нацкомпаний. Ни прямо (в виде, предположим, дивидендов на акции публичных нацкомпаний, которых у населения практически нет), ни косвенно (в виде увеличения заказа на производство какой-то продукции у отечественных производителей, не говоря уже об открытии нацкомпаниями совместных с частниками из МСБ предприятий для обеспечения такого заказа).



И основная дискуссия в стране после памятного выступления Токаева на встрече с предпринимателями, на которой он заявил, что "Самрук-Казына" либо переформатирует свою политику, либо "уйдет в историю", развернулась как раз вокруг обеспечения участия населения в разделе прибыли нацкомпаний.

К чему приведет лозунг "разделить фонд на всех поровну"

Самым радикальным предложением в части обеспечения участия резидентов в разделении прибыли активов "Самрук-Казына" является предложение разделить весь акционерный капитал ФНБ на все население страны. На 1 декабря 2021 года численность населения Казахстана составляла 19 млн 102,5 тыс. человек. Так, ФНБ может оставаться аккумулятором прибыли нацкомпаний, только уже с учетом интересов 19 с лишним миллионов новых акционеров, которых с годами будет становиться все больше и больше.



На это эксперт Жарас Ахметов отвечает, что, если выпущенный в ходе допэмиссии значительный объем ценных бумаг (а 19 млн акций – это более чем значительный объем ЦБ для казахстанского рынка) не может быть реализован на торгах, то это может привести к снижению стоимости акций того актива, который произвел допэмиссию. В случае с "Самрук-Казыной" такая раздача акций "даром" может ударить по стоимости ценных бумаг ее "дочек". А это по цепочке приведет к снижению прибыли активов ФНБ и, соответственно, к снижению объемов дивидендов на каждую акцию.



"Просто раздать акции населению? В таком духе осенью 1992 года в России провернул приватизацию Анатолий Чубайс. В знаменитой "чубайсовской приватизации" был обмен акций на ваучеры. Опыт показал, что ничего особо хорошего из этого не получается. Я думаю, в нашем случае тоже ничего хорошего ждать не стоит. Возникнет какой-то черный рынок, зацветет коррупция, в общем, если приватизацию активов "Самрука" и проводить, то только денежную", – убежден Ахметов.

Очередь за дивидендами: вас здесь не стояло

Еще одна существенная проблема: у многих казахстанских нацкомпаний уже есть акционеры. Понятно, что в большинстве случаев – это государство или аффилированные с ним квазигосударственные структуры, которые через год-другой, скрепя сердце, согласятся на отказ от своей части дивидендов в пользу населения.



Интересно, но в той же "Air Astana" пакетом в 49% владеет дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc – BAE Systems (Kazakhstan) Limited. Которой весьма сложно будет объяснить, почему она должна отказываться от своих дивидендов в пользу 19 с лишним млн акционеров. За свои ценные бумаги не заплативших ни копейки – в отличие от этой структуры, инвестировавшей немалые деньги в развитие этого проекта.



Как уже отмечалось, суммарная чистая прибыль активов ФНБ по итогам 2020 года сложилась на уровне 500 млрд тенге. В 2021 году проблем с авиасообщением у "Air Astana" и "QAZAQ AIR" было значительно меньше. Экономика в постпандемийный период восстанавливалась, возрос объем перевозок у железнодорожной нацкомпании "Казахстан Темир Жолы". Так что по итогам 2021-го суммарная чистая прибыль, из которой на выплату дивидендов в Казахстане направляется до 30%, вырастет как минимум до 600 млрд тенге.

Еще сложнее в этом случае будет объясняться с миноритариями – физическими лицами, владеющими в настоящий момент небольшими пакетами акций АО "КазТрансОйл" (компания размещалась в рамках "Народного IPO" еще в 2012 году), национального оператора электросетей KEGOC (вышел на розничный рынок ценных бумаг в 2014 году) и национальной атомной компании "Казатомпром" (небольшой пакет ее акций физлица могли приобрести во время повторного размещения летом 2020-го).



Миноритарии этих компаний ценные бумаги приобретали за свои кровные, а тут им предложат поделиться дивидендами с теми, кто получил акции бесплатно, просто по факту резидентства. Так что идея раздать "Самрук" народу может породить кучу проблем и для государства, и для действующих акционеров.



Почему "выдаивать" нацкомпании невыгодно

В казахстанских соцсетях уже тиражируется мнение о том, что для появления на, например, именных акциях "Самрук-Казына" более значимых дивидендных выплат, чем 10 тыс. тенге в год, можно было бы заставить нацкомпании пускать на дивиденды не треть, а половину, а то и 100 % их чистой прибыли.



Обсуждать эти предложения на полном серьезе, может, и не стоило бы, если бы недавно известный казахстанский эксперт в области телекоммуникаций Нуркен Халыкберген на своей странице в Facebook не указал на то, что практика выплат дивидендов, несоразмерных с потребностями компаний, в стране уже существует. И, по его мнению, такая практика достаточно порочна, поскольку может привести к серьезным проблемам для таких активов.



"Нельзя считать деньги в чужом кармане, но недавно АО "Транстелеком" оператор магистральной телекоммуникационной сети на железных дорогах) выплатил дивиденды по простым акциям за 2016–2018 годы на общую сумму 2,4 млрд тенге. С учетом проектов ГЧП и взятых на себя обязательств перед государством и обществом по развитию широкополосного доступа в интернет в сельской местности этой компанией, думаю, полезен будет разбор полетов. Так, в отчете АО "Транстелеком" за 2020 год, опубликованном на KASE и аудированном аудиторами "Ernst&Young", говорится, что все обязательства "Транстелеком" на конец 2020 года составляют 143 миллиарда тенге, а вот капитал компании (акционерный капитал, нераспределенная прибыль) – 31 миллиард. В этом свете любые свободные средства на счету компании на вес золота, ведь их можно направить на строительство сети оптики в селе, не привлекая заемные средства и не умножая обязательства и долги компании. И вместо разумного использования чистой прибыли, вдруг принимается странное решение о выплате дивидендов за 3 года. Что это означает? Моя личная оценка – "Транстелеком" перестает вкладываться должным образом в свое будущее развитие (выплачивая деньги в виде дивидендов), и тем самым ставит под угрозу будущее качество сервиса и свое будущее в целом. Интересно, как отреагирует на это государство?", – пишет эксперт.



Отметим, что "Транстелеком" имеет к "Самрук-Казына" косвенное отношение – 25% акций оператора владеет входящая в состав ФНБ нацкомпания "Казахстан Темир Жолы", мажоритарным акционером, владеющим 75% АО, является Нурали Алиев, старший внук первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Но тут дело даже не в персоналиях и не в бенефициарах – пример, приведенный Халыкбергеном, показывает, что перекосы в сфере выплат дивидендов в Казахстане случаются, даже когда актив в долгах как в шелках.



К чему такие перекосы могут привести очевидно – снижение затрат на амортизацию и модернизацию производственных активов, отказ от инвестиций в новые проекты и, как следствие, неизбежное падение чистой прибыли и тех же дивидендов в долгосрочной, а то и в среднесрочной перспективе.



Тем не менее, призывы ежегодно выдаивать нацкомпании до последней монетки в казахстанских соцсетях уже есть.



"Самрук" представил новый план приватизации

В итоге же большинство казахстанских экономистов считает, что разгосударствление активов "Самрука" необходимо, но сомневается в том, что оно должно сводиться к массированному использованию модели ранее проводившихся "Народных IPO". Например, когда ряды миноритариев компаний квазигосударственного сектора разбавлялись небольшим количеством физических лиц.



"Финансовое положение компаний, входящих в фонд, не улучшит народное голосование или же выбранная всеобщим голосованием управляющая компания, – отмечает старший аналитик компании TeleTrade Артем Фурманов. – Главная проблема фонда – в отсутствии четких целей и ответственности руководства за результаты. Когда государством будут установлены четкие KPI и будут применяться жесткие санкции в случае недобросовестной работы, будет и движение в нужном направлении, будет и увеличение дивидендных выплат и налоговых отчислений", – считает он.



Таким образом, убежден эксперт, роль первой скрипки в определении политики и в формировании кадрового состава ФНБ, если он сохранится, или его активов, если фонд все же уйдет в небытие, должно сохранить за собой государство. По мнению экономиста Армана Байганова, приватизировать активы фонда стоит начинать только в том случае, если они являются прибыльными – по его мнению, есть определенная опасность в программу приватизации попадут убыточные предприятия, и инвесторская активность будет, в связи с этим, слабой. Тогда у противников реформ появится возможность заявить, что страна не готова к снижению доли государства в экономике в принципе.



Егор Васильев

3.02.22 Источник - Ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643963520

Новости Казахстана

- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Национального Банка

- Кадровые перестановки

- Что там с аграрной наукой?

- Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом

- О мерах КНБ по реализации поручений Главы государства

- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к обращению Human Rights Watch по событиям "Трагического января"

- Министр энергетики РК рассказал о текущей ситуации по производству нефтепродуктов

- Итоги аудиторской деятельности ДВГА по Кызылординской области за 2021 год

- Информация о деятельности ДВГА по Западно-Казахстанской области за 2021 год

- За казах ответит

