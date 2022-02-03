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|Новости богемы. Американская внучка Ислама Каримова развелась с блогером
11:35 04.02.2022
Блогер Амиран Сардаров сообщил о разводе с внучкой Ислама Каримова Марьям Тилляевой
Внучка первого президента Узбекистана, дочь Лолы Каримовой-Тилляевой, Марьям Тилляева, и Амиран Сардаров расстались спустя 10 месяцев после свадьбы. Об этом сообщил сам Амиран на своей страничке в Instagram.
4 февраля Амиран сообщил о расставании пары, пишет upl.uz.
"Мы с Машей расстались увы но, так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренни желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдешь свое счастье. Спасибо тебе за прекрасное время", - написал он.
Внучки Ислама Каримова встретились в Узбекистане спустя 8 лет
Однако Сардаров решил не раскрывать подробности расставания и умолчал об истинных причинах раздора. Ранее Амиран заявлял, что они с Марьям не общаются с ее родителями.
В мае прошлого года известный российский блогер Амиран Сардаров женился на внучке первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Сардаров и Марьям Тилляева сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе и проживали некоторое время там. Позже Амиран решил вернуться в Россию и пара переехала жить в Москву.
Спустя несколько месяцев после переезда в Москву, Амиран и Марьям перестали публиковать совместные фото и начали путешествовать по отдельности. Марьям несколько раз приезжала в Ташкент без своего супруга.
Марьям Тилляевой также прокомментировала свое расставание с Амираном. Она заявила, что точно также благодарна Сардарову за время проведенное вместе.
Марьям Тилляева с 14 лет проживает в США.