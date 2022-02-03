 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бесконечный балаган. РосВласти никак не придумают как и кому управлять миграцией, - А.Желенин
11:40 04.02.2022

Так нужны России люди или уже нет?
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Похоже, наверху осознали, что никакого "сбережения народа" не получилось - с демографией дела все хуже, а работать скоро станет так и просто некому.

Власти, как часто у нас бывает, сами не знают чего хотят и, соответственно, какую политику им надо проводить.

Александр Желенин
Журналист
ИА "Росбалт"
3.02.22

В Российской Федерации "нужно сформировать единую систему управления миграционными процессами, чтобы четко понимать, как они влияют на социально-экономическое положение в стране, какова потребность в трудовых ресурсах". С таким заявлением на этой неделе выступил глава российского правительства Михаил Мишустин. Идея, конечно, разумная, кто спорит. В этом месте стоит только добавить: "не прошло и года…" (в данном случае, шести лет).

Напомним, такая "единая система управления миграционными процессами" и соответствующий орган, который ее создал и использовал, в стране вообще-то не так давно были. Назывался этот орган Федеральная миграционная служба. И если понятно, зачем сейчас понадобилось возрождать что-то подобное, то вот зачем надо было в 2016 году ФМС упразднять - не очень.

После уничтожения ФМС ее функции было решено передать главному управлению по делам миграции МВД. Однако изначально нетрудно было предсказать, что одно управление министерства с таким большим, специфическим, в первую очередь, социально-экономическим явлением (а массовая трудовая миграция именно таковым и является) не справится. Так оно и вышло. Достаточно сказать, что благодаря отсутствию этой самой "единой системы управления миграционными процессами" сегодня мы не имеем даже приблизительного представления о числе иностранных граждан, живущих и работающих в России. Самые "свежие" такие данные, находящиеся в распоряжении Росстата (а он, в свою очередь, получает их от МВД), годичной давности. В бытность ФМС такие ключевые сведения обновлялись гораздо оперативней.

Другое дело, что у наиболее информированной части российских граждан ситуация, когда высокопоставленный чиновник поднимает тему миграции, может вызвать определенное беспокойство - просто так у нас ее обычно не обсуждают. Впору задаться вопросом, а что, собственно, случилось или не дай бог вот-вот произойдет?

ruformator.ru
Конструкторы наших потерь
Нередко заявлениям властей на тему миграции предшествует какой-нибудь криминальный инцидент, раздутый до небес и потому шумно обсуждаемый в обществе. Сейчас ничего подобного не видно. То есть инциденты, естественно, случаются регулярно - в стране несколько миллионов иностранцев и было бы странно утверждать, что все они святые. Другое дело, что того благодарного отклика в душах россиян, который подобные случаи раньше находили, сегодня не заметно. Вероятно потому, что другие, более актуальные новости - международные и внутренние, вытеснили тему мигрантов на обочину массового сознания…

До ближайших выборов, перед которыми тему миграции любят поднимать у нас многие партии и политики, тоже далеко. Так что о том, почему сейчас ее озвучил глава правительства, можно только догадываться.

Кроме того, по тем отрывочным сведениям, которыми мы располагаем, количество иностранных трудовых мигрантов в стране в связи с пандемией сильно уменьшилось. Скажем, несколько месяцев назад представители строительного комплекса Москвы заявляли, что число иностранных рабочих в их отрасли сократилось в четыре раза - со 120 тысяч до 30 тысяч человек.

При этом власти у нас, как часто бывает, сами не знают чего хотят и, соответственно, какую политику надо проводить. Мишустин, как видно из его фразы, процитированной в начале этого текста, высказался о мигрантах довольно обтекаемо. Единую систему учета миграционных потоков, по его словам, надо выстроить для того, чтобы "понимать, как они влияют на социально-экономическое положение в стране". Другое дело, что специалистам в целом все и без того понятно. Достаточно посмотреть последние данные того же Росстата по демографии РФ.

За прошедший 2021 год количество жителей России уменьшилось почти на 700 тысяч человек - со 146,171 млн по состоянию на 1 января 2021 года до 145,478 млн на 1 января 2022 года.

Естественная убыль населения Российской Федерации за прошлый год перешла небывалый с 1945 года порог - 1,041 млн человек. Рекордных показателей за всю послевоенную историю страны в 2021 году достигла смертность - более 2,445 млн россиян покинули этот мир. Рождаемость в РФ в прошлом году (1,402 млн детей) была самой низкой за последние 19 лет.

Любому специалисту понятно, что компенсировать такие человеческие потери за счет внутренних ресурсов в обозримой перспективе невозможно, а потому вполне логично рассчитывать на приток мигрантов. На решение этих вопросов, говорит глава правительства РФ, нацелена инициатива "Россия - привлекательная для учебы и работы страна". Однако без лукавства и здесь не обходится. Проект со столь гостеприимным названием имеет отношение лишь к привлечению "талантливых иностранных студентов".

Это из той же серии, что и прежние, прямо скажем, провальные, инициативы российского руководства вроде тех, что были направлены на то, чтобы обеспечить приток "высококвалифицированной иностранной рабочей силы" (ВКС). Это не более чем желание быстро и без особых затрат начать, по выражению Остапа Бендера, "снимать пенки, сливки и прочую сметану". Хотелки, оторванные от реальной жизни…

В действительности же, в тот период, когда у нас была более-менее полная картина по трудовой миграции, выяснилось, что, например, с 2011 по 2016 годы в России было оформлено чуть больше 150 тысяч разрешений на работу для ВКС (это примерно 30 тыс. в год). При том, что потребность российской экономики в дополнительной (в большинстве случаев, малоквалифицированной), рабочей силе исчисляется у нас в миллион человек в год.

Такие проекты, если что-то и дают стране в микроскопических масштабах, то уж точно не решат ее демографические проблемы. России сегодня остро не хватает не только обычных рабочих рук. Как говорил выдающийся демограф Анатолий Вишневский, руководство РФ должно просто определиться - нужны ему в стране жители или нет.

Александр Желенин

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643964000
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