 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.02.2022
12:36  Изумительная "Алушта" Ивана Айвазовского выставлена на веб-аукцион в Москве. Старт - всего 33 млн
12:32  Строительство зданий парламента и правительства в Душанбе завершится в 2023 году
12:28  Зомби-солдаты и наемники - миф или реальность январских беспорядков в Казахстане? (видео)
12:03  Кыргызстан готовится к аннексии таджикских земель? - Негматулло Мирсаидов
11:56  КрымНяша Н.Поклонская попробует оживить деятельность Россотрудничества
11:40  Бесконечный балаган. РосВласти никак не придумают как и кому управлять миграцией, - А.Желенин
11:35  Новости богемы. Американская внучка Ислама Каримова развелась с блогером

11:32  КазЭкономика и "Самрук-Казына": чем опасны головокружительные ожидания от дивидендов, - Е.Васильев
10:29  Вместо войны в Европе начнется долгий кризис, - Тимофей Бордачев
10:27  Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем, - Г.Мирзаян
09:55  "Victoria’s Secret" кадровой политики Казахстана, - В.Хлюпин
08:11  Евразийский экономический союз, год шестой, - В.Чушкин
07:24  Кто начнет? НАТО в ожидании Гаврилы Принципа, - Александр Широкорад
06:52  XXI век выиграют те силы, которые смогут создать новую науку о мире и новое образование, - А.Фурсов
03:50  Российский "Лукойл" заходит в Казахстан с новыми проектами, - "Къ"
01:58  Российского блогера задержали в Узбекистане за провоз квадрокоптера
01:56  Китай-Россия: 15 вопросов, которые обсудят Путин и Си
01:11  "Здесь почти каждый день происходят конфликты". Жители Исфары и Баткена не верят в тадж-кыргызский мир
01:10  Генерал Гулахмадзода подтвердил, что в Таджикистане практикуют "облавы" на призывников
00:57  РФ + КНР =... Восточный блок: вторая попытка, - Н.Сорокин
00:54  Закат эпохи Назарбаева в Казахстане, - Якуб Хаджич
00:40  Война Миров. Стратегический пат России и США затягивается, - В.Юрицын
00:35  Изолгавшиеся. Пора явиться на войну, - Константин Кеворкян
00:15  Киргизия официально обвинила Казахстан в "нарушении принципов свободы перемещения товаров в ЕАЭС"
00:10  Талибам запретили брать оружие в парки развлечений
00:05  КазВласти решили отдать Северо-Казахстанский университет на откуп американцам
Четверг, 03.02.2022
19:28  Байден заявил о ликвидации в Сирии "халифа" ИГИЛ аль-Курейши
19:07  Турки построят в Украине завод по производству БПЛА "Байрактар"
18:03  Россия прихлопнула вещание Deutsche Welle. В ответ на запрет Раша тудей
17:39  Осужденный в Киргизии за отмыв денег Бакиева - Надель, под другим именем разрабатывает платежные системы в Англии
13:11  "Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя..."
13:04  Какой будет война на Украине: три варианта развития событий, - Виктор Баранец
13:02  В родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языке
11:45  Сломали спину... Куда и почему исчез экс-глава Казжелдорог и министр Сауат Мынбаев?
11:19  Первым командующим Силами специальных операций КазАрмии назначен Болат Журабаев
10:52  Жители кыргызского эксклава Барак просят поскорее обменять их с узбеками
10:45  Кыргызского полит-смутьяна Текебаева (партия "Ата Мекен") назначют послом в Германию. Сразу заткнулся
10:28  Новый мигрант-бизнес в Москве - ломать лифты, чтобы самим таскать грузы за плату, - "МК"
10:15  "Настроение тратить деньги и хихикать". Зачем почистила свою Инсту новая 30-летняя зампредша Госкадров Казахстана
10:11  "Я к вам пишу". Избранные места из переписки Байдена с Путиным, - Александр Проханов
09:49  В Киргизии нашли плохо спрятавшийся банк казахского Елбасиного семейства ("Оптима-банк")
09:41  КыргызДепутаты хором просят Жапарова уволить вице-премьера Байсалова - лгуна, провокатора и просто придурка
09:24  Таджики стали много чаще разводиться, - озабочен Таджминюст
07:32  Американский агент Галым Пирматов - новый глава НацБанка Казахстана
06:57  Пол Робертс: На украинском фронте слабый победил тупого
06:51  Кто такой Мурат Нуртлеу - новый руководитель администрации КазПрезидента?
06:46  Данияр Ашимбаев: Де-олигархизация Казахстана - иного пути нет
01:18  США против Олимпиады в Пекине. Крупные информационные атаки и мелкие пакости, - В.Пироженко
01:15  Не Алматы, а Алма-Ата. О символических нейминговых политиках, - Евгений Фатеев
01:03  Живой труп. 91-летний Сорос пытается запугать Тысячелетний Китай, - "СП"
01:01  Производство и потребление электроэнергии в Таджикистане, в цифрах, - К.Сирожидинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
КрымНяша Н.Поклонская попробует оживить деятельность РоссотрудничестваКрымНяша Н.Поклонская попробует оживить деятельность Россотрудничества
11:56 04.02.2022

Наталья Поклонская в Россотрудничестве решила повлиять на вердикты украинских судов
И посоветовала для душевного спокойствия поменьше смотреть политические ток-шоу

Наталья Поклонская приняла новый пост. Так и не став чрезвычайным и полномочным послом в Республике Кабо-Верде, указом президента она назначена замглавы Россотрудничества. Поклонская рассказала "МК", что на новой работе хочет раскрыть причины референдума о присоединении Крыма к России и добиться влияния на вердикты украинских судов по лицам, которые были осуждены за госизмену.

И посоветовала для душевного спокойствия поменьше смотреть политические ток-шоу

Непосредственным начальником Натальи Поклонской станет Евгений Примаков. Чуть ранее Поклонская выразила желания участвовать в украинской комиссии по установлению причин, приведших к переходу Крыма под российскую юрисдикцию.

- Какую основную мысль вы хотите донести до украинской стороны, если будете участвовать в работе комиссии?

- Я буду участвовать, чтобы ответить на основной вопрос, с целью которой была создана комиссия. Раскрыть причину, по которой в Крыму был проведен референдум. Причиной и предпосылкой этого явился государственный переворот 2013-2014 годов. А также публичные угрозы со стороны лиц, организовавших этот переворот и захвативших власть в Киеве по отношению к жителям полуострова.

Кроме того, раз высший законодательный орган Украины еще не установил причины референдума и даже создал специальную комиссию по изучению этого вопроса, то все уголовные дела в отношении людей, осужденных за так называемую госизмену в связи с крымскими событиями, подлежат пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам украинскими судами. И не могут быть завершены до окончания работы спецкомиссии парламента страны. Ее выводы должны учитываться при вынесении судебного решения.

- Будучи активным участником и даже символом "крымский весны", как вы думаете - это была историческая закономерность? Как убедить весь мир в том, что Крым - российский?

- Крым и есть субъект РФ, это ясно, и убеждать никого не надо. По поводу исторической закономерности я не знаю, не историк. Знаю только, что, если бы не преступные действия лиц, организовавших госпереворот в Украине, никто не думал бы о референдуме. По крайней мере, я не думала об этом до того момента, как меня не вынудили к этому преступники в Киеве, захватившие власть и публично рассылающие угрозы в адрес жителей Крыма.

- Вам неоднократно поступали угрозы от украинских экстремистски настроенных группировок, например, от депутата Рады Алексея Гончаренко. Ваше участие в комиссии не вызывает ли новую волну "хейта"? Нет опасений за личную безопасность и безопасность семьи?

- Угрозы были и есть, я на них не обращаю внимание. Есть охрана, которая занимается вопросами безопасности, а моя задача работать.

- Вы свободно владеете украинским языком?

- Я могу выразить свою позицию на украинском языке при необходимости.

- В чем будут состоять ваши обязанности как заместителя руководителя Россотрудничества?

- Это определит мой новый руководитель Евгений Примаков.

- И житейский вопрос - как удается сохранять спокойствие в нынешние тревожные времена – тут и коронавирус, и мировые политические потрясения?

- Главный мой совет всем людям - поменьше смотреть политические ток-шоу и новости, анализировать и делать выводы.

Станислава Одоевцева

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643964960
Новости Казахстана
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Национального Банка
- Кадровые перестановки
- Что там с аграрной наукой?
- Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом
- О мерах КНБ по реализации поручений Главы государства
- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к обращению Human Rights Watch по событиям "Трагического января"
- Министр энергетики РК рассказал о текущей ситуации по производству нефтепродуктов
- Итоги аудиторской деятельности ДВГА по Кызылординской области за 2021 год
- Информация о деятельности ДВГА по Западно-Казахстанской области за 2021 год
- За казах ответит
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  