КрымНяша Н.Поклонская попробует оживить деятельность Россотрудничества

11:56 04.02.2022

Наталья Поклонская в Россотрудничестве решила повлиять на вердикты украинских судов

И посоветовала для душевного спокойствия поменьше смотреть политические ток-шоу



Наталья Поклонская приняла новый пост. Так и не став чрезвычайным и полномочным послом в Республике Кабо-Верде, указом президента она назначена замглавы Россотрудничества. Поклонская рассказала "МК", что на новой работе хочет раскрыть причины референдума о присоединении Крыма к России и добиться влияния на вердикты украинских судов по лицам, которые были осуждены за госизмену.



И посоветовала для душевного спокойствия поменьше смотреть политические ток-шоу



Непосредственным начальником Натальи Поклонской станет Евгений Примаков. Чуть ранее Поклонская выразила желания участвовать в украинской комиссии по установлению причин, приведших к переходу Крыма под российскую юрисдикцию.



- Какую основную мысль вы хотите донести до украинской стороны, если будете участвовать в работе комиссии?



- Я буду участвовать, чтобы ответить на основной вопрос, с целью которой была создана комиссия. Раскрыть причину, по которой в Крыму был проведен референдум. Причиной и предпосылкой этого явился государственный переворот 2013-2014 годов. А также публичные угрозы со стороны лиц, организовавших этот переворот и захвативших власть в Киеве по отношению к жителям полуострова.



Кроме того, раз высший законодательный орган Украины еще не установил причины референдума и даже создал специальную комиссию по изучению этого вопроса, то все уголовные дела в отношении людей, осужденных за так называемую госизмену в связи с крымскими событиями, подлежат пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам украинскими судами. И не могут быть завершены до окончания работы спецкомиссии парламента страны. Ее выводы должны учитываться при вынесении судебного решения.



- Будучи активным участником и даже символом "крымский весны", как вы думаете - это была историческая закономерность? Как убедить весь мир в том, что Крым - российский?



- Крым и есть субъект РФ, это ясно, и убеждать никого не надо. По поводу исторической закономерности я не знаю, не историк. Знаю только, что, если бы не преступные действия лиц, организовавших госпереворот в Украине, никто не думал бы о референдуме. По крайней мере, я не думала об этом до того момента, как меня не вынудили к этому преступники в Киеве, захватившие власть и публично рассылающие угрозы в адрес жителей Крыма.



- Вам неоднократно поступали угрозы от украинских экстремистски настроенных группировок, например, от депутата Рады Алексея Гончаренко. Ваше участие в комиссии не вызывает ли новую волну "хейта"? Нет опасений за личную безопасность и безопасность семьи?



- Угрозы были и есть, я на них не обращаю внимание. Есть охрана, которая занимается вопросами безопасности, а моя задача работать.



- Вы свободно владеете украинским языком?



- Я могу выразить свою позицию на украинском языке при необходимости.



- В чем будут состоять ваши обязанности как заместителя руководителя Россотрудничества?



- Это определит мой новый руководитель Евгений Примаков.



- И житейский вопрос - как удается сохранять спокойствие в нынешние тревожные времена – тут и коронавирус, и мировые политические потрясения?



- Главный мой совет всем людям - поменьше смотреть политические ток-шоу и новости, анализировать и делать выводы.



Станислава Одоевцева