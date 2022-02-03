Кыргызстан готовится к аннексии таджикских земель? - Негматулло Мирсаидов

12:03 04.02.2022 Кыргызстан готовится к аннексии?



Негматулло Мирсаидов, журналист



Что означают заявления кыргызских чиновников о спорности 275-метрового участка в Исфаре?



По мнению таджикского эксперта, журналиста Негматулло Мирсаидова, последний конфликт на этом участке заранее был спланирован кыргызской стороной. Он объясняет, почему это будет продолжаться.



Вслед за экспансией части территории, где находится водораспределительное сооружение "Головное", Кыргызстан готовится предъявить Таджикистану новые территориальные притязания.



Теперь речь идет о 275-метровом участке земли, который таджикской стороной в 2009 году был отведен для строительства автодороги Ош–Исфана в обмен на строительство ЛЭП-500 на территории соседней страны.



Именно здесь 27 января произошел очередной приграничный конфликт, переросший в военное столкновение, унесшее жизнь двух граждан Таджикистана. Еще 11 человек с таджикской стороны получили различного рода и тяжести ранения.



Сейчас на границе относительно спокойно. Войска с двух сторон возвращены в места постоянной дислокации. Однако у соседей воинственные и провокационные заявления не прекращаются.



Если председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе встреч с жителями приграничных сел Ак-Сай, Ак-Татыр, Самаркандек в привычной манере сообщил о прибытии в скором времени в Баткенскую область крупной партии новой современной военной техники, глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев сделал провокационное заявление относительно статуса местности, где произошел последний вооруженный конфликт.



Его слова проливают свет на то, что военный конфликт на таджикско-кыргызской границе, возможно, был частью тщательно разработанного плана по изменению статуса таджикского участка автодороги Ош-Исфана.



Спровоцированный конфликт

Тридцатого января 2022 года Алимбаев в интервью "Спутнику Кыргызстана" заявил, что участок Торт-Кочо Баткенского района "в правовом отношении не оформлен".



Губернатор, как и многие кыргызские журналисты, нисколько не стыдясь, называет этот участок Баткенским районом, хотя для этого нет у соседей никаких правовых оснований.



Алимбаев считает спорной принадлежащую Таджикистану территорию только за то, что по данной дороге передвигаются граждане обоих государств. Кыргызский губернатор рассчитывает, что статус данного участка станет предметом обсуждения Межправительственной Комиссии по демаркации и делимитации границы.



Теперь становится ясно, что конфликт 27 января был спровоцирован соседями преднамеренно. Не исключено, что кыргызские военные планировали силовой захват этой территории, но сами испугались последствий своих действий, поскольку у Таджикистана были бы тогда все основания считать их действия посягательством на территориальную целостность страны.



"Территория, где проходит небольшой участок кыргызской автотрассы Ош–Исфана, пересекаясь с таджикской автодорогой Исфара–Ворух, на всех картах времен СССР обозначена, как территория Таджикистана. Поэтому у Кыргызстана юридически нет никаких прав считать эту территорию спорной, более того Баткенским районом", - считает заместитель начальника управления Госкомитета Республики Таджикистан по землеустройству и геодезии по Согдийской области Джамшед Умарзода.

К тому же есть подписанное между правительствами двух стран Соглашение от 21 мая 2009 года, в одном из пунктов которого четко прописано, что "Таджикистан отводит землю для строительства эстакады автотрассы Ош-Исфана через русло реки Исфара".



Впоследствии сторонами был подписан и протокол о передаче в аренду сроком на 49 лет участка, где кыргызская сторона построила автодорогу.



Эта местность никогда не носила название Торт-Кочо

"Этот участок известен как 275-метровый участок автодороги. То, что две дороги здесь пересекаются, это верно. Но никогда эта местность не носила название Торт-Кочо.



Здесь в 2002 году еще стоял таджикский таможенный пост, который, по согласованию сторон, был упразднен, чтобы не препятствовать передвижению граждан Кыргызстана", - рассказал бывший сотрудник таможенной службы города Исфары Ганибой Ваххобов.



По рассказу людей старшего поколения, во времена СССР Лейлекский район Кыргызстана, насчитывающий сегодня около 200 тысяч человек, не имел прямого транспортного сообщения с остальной частью Кыргызстана.



Он был связан в основном автомобильным сообщением по дороге Худжанд-Канибадам-Исфара. Была и грунтовая автодорога Исфана-Баткен, передвигаясь по которой кыргызские автотранспортные средства вынуждены были пересекать территорию Таджикистана через таджикские кишлаки Чоркух и Сурх.



"Никогда никто не причинял соседям неудобства. Более того, кыргызы свободно ездили в таджикском общественном транспорте. Таджики, как толерантный народ, всегда поддерживали своих соседей. Однако распад СССР поставил народы в другие условия: нужно было строить и таджикам, и кыргызам свое государство. Необходимо было определиться с границами. И начались проблемы, участились конфликты", - объясняет причину нынешней напряженности местный журналист Абдуматалиб Шарипов.



История строительства этой дороги

В начале 2000-х годов правительство Кыргызстана спроектировало строительство современного транспортного коридора Ош-Исфана, однако географическая особенность юго-западной части территории страны, где находится Лейлекский район, из-за гряды горных хребтов не позволяла соединить этот административный район с остальной частью Кыргызстана автомобильным сообщением по территории самой республики.



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Первоначально проект предусматривал пересечение территории Таджикистана в джамоате Сурх с выходом на восточную окраину сельской управы Самаркандек. Однако впоследствии проект был скорректирован: правительство Кыргызстана приняло решение построить дорогу вдоль ирригационного канала Торт-Куль, где грунтовая дорога уже имелась.



Предположительно именно в эти годы был разработан секретный план изменения статуса ряда территорий вдоль Туркестанского хребта, принадлежащих Таджикистану, чтобы воссоединить разбросанные по предгорью кыргызские айылы и вывести заодно Лейлекский район из транспортной изоляции.



История захвата таджикских земель

Прокладка независимого транспортного сообщения, сопровождаемая аннексией таджикских земель вдоль нее, о чем правительство докладывало ежегодно парламенту, приводила в азарт кыргызских политиков. У них с каждым годом росли аппетиты.



В 2014 году, спровоцировав военный конфликт, соседи добились того, что построили дорогу из Как-Таша в Ак-Сай. Постоянно перекрывая дорогу в таджикский кишлак Ворух, проходящую через поселок Ак-Сай, добились того, что была построена дорога из этого поселка в айыл Тамдык. В апреле 2021 года, спровоцировав конфликт у водозабора "Головное", установили контроль над сооружением.



Ранее несколько участков автодороги Ош-Исфана на окраинах кишлаков Чоркух и Сурх, которые пересекают территорию Таджикистана, были взяты под контроль военными, расставившими вдоль дороги пограничные посты. Теперь готовится почва для того, чтобы объявить территорией Кыргызстана переданный Таджикистаном в аренду участок, где построена эстакада через русло реки Исфара.



Почва к аннексии?

Почва к аннексии 275-метровой дороги - территории Таджикистана - соседями готовилась давно. Вопреки тому, что официально местная река носит название Исфара, кыргызскими автодорожными службами здесь установлен указатель "река Аксу", а кыргызские политики и СМИ называют пересечение автодороги Торт-Кочо, закрепляя топонимы на кыргызском языке на суверенной территории Таджикистана.



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О том, что провокации должны были после "Головного" возникать именно здесь, предугадать следящим за речами кыргызских политиков журналистам и аналитикам было нетрудно.



Еще в октябре 2021 года накануне парламентских выборов президент Садыр Жапаров, критикуя оппозиционного политика Адахана Мадумарова, подписавшего в качестве главы Совбеза в свое время протокол об аренде 275-метрового участка дороги, заявил, что этот документ не имеет юридической силы. "… (таджики) заявляют, что это их земля. А я говорю нет, это наша земля. Они нам суют этот документ, говорят: "Ваш секретарь Совбеза подписывал". Никто не давал ему (Мадумарову) полномочий и не отправлял подписывать, говорю, что это юридически негодный документ", - сказал президент Кыргызстана на пресс-конференции от 23 октября 2021 года.



Допустим, подпись главы Совета безопасности не имеет юридической силы, а как быть тогда с подписью главы правительства под соглашением об отводе земли? Разве Кыргызстан мог строить мост через реку Исфара, не заручившись согласием таджикской стороны? Ведь тогда, в 2009 году никто не подвергал сомнению принадлежность этой территории Таджикистану.



Готовятся новые провокации

Тем не менее, слова президента были восприняты и населением кыргызских айылов, и кыргызскими военными как руководство к действию. Нужен был только повод для реализации плана. Не найдя ничего существенного, решили задержать 27 января таджикскую машину с обычным песком, который вдоль ручьев сотни тонн лежит, в качестве контрабандного груза.



И то, что для этого собралось около полсотни кыргызских молодчиков, было ясно, что пришли они сюда, чтобы затеять новый конфликт с новой задачей.



Не исключено, что кыргызские военные хотели взять заодно реванш за военное поражение в апреле-мае 2021 года. И судя по тому, что полковник Абдикарим Алимбаев уже открыто заявил о территориальных притязаниях, а кыргызские журналисты говорят о важном стратегическом значении таджикского участка автодороги Ош-Исфана, нам следует ожидать новых провокаций.



фото и видео здесь



http://asiaplustj.info/ru/news/opinion/20220204/kirgizstan-gotovit-novie-territorialnie-prityazaniya Источник - asiaplustj.info

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