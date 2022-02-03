 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зомби-солдаты и наемники - миф или реальность январских беспорядков в Казахстане? (видео)
12:28 04.02.2022

Зомби-солдаты и наемники - миф или реальность январских беспорядков?

Алан ИСАЕВ

На протяжении новейшей истории частные военные армии участвовали в десятках государственных переворотов по всему миру. Январская трагедия, возможно, тоже на их совести, сообщает "Экспресс К".

В 2012 году рынок услуг частных армий составил 100 млрд долларов. Военные инструкторы за деньги присутствуют почти во всех горячих точках мира.

Неоднозначная репутация, например, у компании Northbridge Services Group Ltd из Доминиканской Республики. Нанять ее может как государство, так и частное лицо. Так, в 2003 году компания предложила США похитить из Нигерии экс-президента Либерии за 4 млн долларов.

Executive Outcomes из ЮАР участвовала вместе со своей армией в 3,5 тысячи солдат в гражданской войне в Анголе. В частности, помогла убить лидера повстанцев Джонаса САВИНБИ. К слову, один из основателей этой компании Саймон МАНН позже предложил Марку ТЭТЧЕРУ - непутевому сыну Маргарет ТЭТЧЕР - свергнуть правительство Экваториальной Гвинеи. Далее они планировали посадить марионеточное правительство и организовать доступ к сырьевым богатствам страны. Попытка госпереворота провалилась, а сам ТЭТЧЕР получил в ЮАР условный срок.

Частные военные компании активно участвовали в "холодной войне". Каждый раз, когда возникала напряженность, туда прилетали "дикие гуси" - так называли наемников. Они не брезговали ничем и даже были готовы навязывать свои услуги.

Однако наемники не готовы рисковать собой всерьез. Например, в Косово сотрудники частной военной компании получали 8 тысяч долларов в месяц плюс оплата текущих расходов исключительно в качестве инструкторов. А легионеры-охранники экс-президента Афганистана Хамида КАРЗАЯ из числа "диких гусей" - 600 долларов в день. Но едва они чуяли запах жареного, как тут же оставались не при делах.

Не исключено, что именно иностранные наемники могли спровоцировать Алматинскую трагедию. Например, были использованы в качестве все тех же всезнающих инструкторов. Один из признаков этого - использование зомбированных боевиков.



"Солдаты удачи", или легионеры, со времен "холодной войны" прибегали к психотропным и сильно действующим веществам, чтобы подготовить "пушечное мясо" для своих акций.



Во время беспорядков было очевидно, что боевики находились в измененном состоянии сознания. Это подтверждает беспорядочная стрельба и атака машин "скорой помощи". Все это напоминает поступки зомби, но никак не простых митингующих.

Вообще, использование наркотиков в боевых действиях малоэффективно. Однако это, как считают эксперты, единственный способ мобилизовать новичков, не нюхавших пороха. Ветераны Афганистана в беседе с ЭК отмечают, что в горных селах и провинциях, где стояла Советская армия, открыто продавались наркотики.



Солдаты называли эти ларьки дуканами. Там продавались анаша, чаррас - наркотик из пыльцы конопли - и героин в пакетиках. Самих "духов" к этой пагубной привычке явно подталкивали. Также это было проверкой и нашей дисциплины,
- говорит ветеран войны.



Ранее Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что боевики находились под действием наркотиков.

Сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков, - сказал Президент в интервью "Хабару". - У них пропало чувство боли, и на заключительном этапе, когда силовые органы стали применять оружие, стреляли во всяком случае по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые. То есть это опять же говорит о тщательности спланированной операции.

Также ранее экс-советник Первого Президента РК Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ отметил, что в Казахстане существовали частные силовые структуры. Они вербовали бойцов среди молодежи, преимущественно безработной и сельской. Именно эти люди могли стать ударным ядром террористической атаки.

Также в интервью ЭК источник сообщил нам, что исполнителями неудавшегося переворота являются частные военные формирования, возможно, принадлежащие влиятельному клану, среди них были и радикалы.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643966880
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