Строительство зданий парламента и правительства в Душанбе завершится в 2023 году

12:32 04.02.2022

Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus



Строительство новых зданий парламента и правительства в Душанбе продолжается и будет завершено в октябре 2023 года, заявил сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции глава Комитета по архитектуре и строительству республики Махмадсаид Зувайдзода.



Зувайдзода отметил, что строительство вышеназванных объектов продолжается согласно графику.



Строительство парламентского и правительственного комплексов будет реализовано на основе таджикско-китайского сотрудничества при финансовой поддержке КНР в размере 1,5 млрд. юаней (порядка $220 млн.).



По данным ведомства, новое здание парламента расположено по столичному проспекту Рудаки, высота основного здания составит 49,7 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса займет 42 тыс. 874 квадратных метров.







Здание правительства Таджикистана расположено в центре Душанбе, на территории проспектов Рудаки и Исмоили Сомони на площади 10,27 га. Здесь будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных зданий для подведомственных правительству управлений.



Фундаменты будущего парламентского комплекса и здания правительства были заложены в октябре 2018 года президентом Эмомали Рахмоном и премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном.



Ранее сообщалось, что Таджикистан освободил от налогов и таможенных пошлин ввозимые в страну материалы и технику для строительства данных объектов.