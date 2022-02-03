Изумительная "Алушта" Ивана Айвазовского выставлена на веб-аукцион в Москве. Старт - всего 33 млн

12:36 04.02.2022

Аукцион №80 - Живопись и графика. Лот №10



Айвазовский Иван Константинович

Алушта

1896 г.

Холст, масло

Размер 36,5 × 59,5 см

Справа внизу авторские подпись и дата

На оборотной стороне надпись: "Айвазовский / Алушта"

Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря

Оформлена в раму



Эстимейт: 33 000 000 – 36 000 000 руб.

Стартовая цена: 33 000 000 руб.



Айвазовский Иван Константинович (1817-1900) - живописец, маринист, баталист.



В 1833-1839 гг. учился в ИАХ в пейзажном классе.



В 1835 г. получил серебряную медаль и был определен помощником к французскому пейзажисту Филиппу Таннеру.



Участвовал в осенней выставке в ИАХ (1836).



В 1837 г. получил Большую золотую медаль.



В 1844 г. стал живописцем Главного морского штаба, а с 1847 г. - профессором ИАХ; состоял также в европейских академиях Рима, Парижа, Флоренции, Амстердама и Штутгарта.



Был награжден многими орденами и получил звание адмирала.



Открыл школу искусств в Феодосии.



Был избран действительным членом Одесского общества истории и древностей.



Работы находятся в ГТГ, ГРМ, ГЭ, Феодосийской картинной галерее и многих других музеях мира