|Изумительная "Алушта" Ивана Айвазовского выставлена на веб-аукцион в Москве. Старт - всего 33 млн
12:36 04.02.2022
Аукцион №80 - Живопись и графика. Лот №10
Айвазовский Иван Константинович
Алушта
1896 г.
Холст, масло
Размер 36,5 × 59,5 см
Справа внизу авторские подпись и дата
На оборотной стороне надпись: "Айвазовский / Алушта"
Экспертное заключение ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря
Оформлена в раму
Эстимейт: 33 000 000 – 36 000 000 руб.
Стартовая цена: 33 000 000 руб.
Айвазовский Иван Константинович (1817-1900) - живописец, маринист, баталист.
В 1833-1839 гг. учился в ИАХ в пейзажном классе.
В 1835 г. получил серебряную медаль и был определен помощником к французскому пейзажисту Филиппу Таннеру.
Участвовал в осенней выставке в ИАХ (1836).
В 1837 г. получил Большую золотую медаль.
В 1844 г. стал живописцем Главного морского штаба, а с 1847 г. - профессором ИАХ; состоял также в европейских академиях Рима, Парижа, Флоренции, Амстердама и Штутгарта.
Был награжден многими орденами и получил звание адмирала.
Открыл школу искусств в Феодосии.
Был избран действительным членом Одесского общества истории и древностей.
Работы находятся в ГТГ, ГРМ, ГЭ, Феодосийской картинной галерее и многих других музеях мира