 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Реджеп Тайип Эрдоган слишком далеко залетел, - "Къ"
16:24 04.02.2022

Президент Турции упорно намерен мирить на своей территории Россию и Украину

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все более явно видит себя в роли главного посредника между Украиной и Россией. Это стало понятно по итогам визита турецкого лидера в Киев. Хотя одним из итогов поездки стала договоренность о строительстве на Украине завода по производству беспилотников Bayraktar, которые уже использовались в Донбассе, президент Эрдоган всячески демонстрирует, что занимает равноудаленную позицию и хотел бы принять на своей территории российско-украинский саммит. Президент Украины Владимир Зеленский усилия стратегического партнера оценил, объявив о готовности "поставить точку в войне" в любом месте. В Кремле аналогичного энтузиазма пока не проявляют.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (в Киеве приняли не только как важного гостя, но и как "настоящего друга"

Выступая на брифинге перед вылетом в Киев, турецкий лидер напомнил: он едет на Украину в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений двух стран. "Поэтому визит имеет для нас особое значение",- подчеркнул он, добавив, что сначала побеседует с украинским коллегой "тет-а-тет", после чего они проведут 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня.

В аэропорту господина Эрдогана и его супругу Эмине встречали хлебом-солью. После краткой церемонии гости отправились в Мариинский дворец Киева и прибыли к крыльцу здания даже раньше украинского президента - тот задержался на несколько минут.

После того как прозвучали гимны двух стран, турецкий лидер прошелся по красной ковровой дорожке и поприветствовал почетный караул на украинском языке словами "Слава Украине!".

На совместной пресс-конференции лидеры стран демонстрировали максимальное дружелюбие. "Благодарю моего дорогого друга господина Зеленского, украинский народ и государственные органы Украины за проявленную ко мне, моей жене и делегации гостеприимность",- сказал президент Эрдоган. Владимир Зеленский вторил гостю: "Я чувствую гордость, когда Украину посещают важные гости, радость, когда приезжают настоящие друзья, и счастье, когда это одновременно и первые, и вторые".

Знаковость визита подчеркнуло подписание соглашения о зоне свободной торговли, переговоры о создании которой велись с 2006 года.

Назвав тот день историческим, Владимир Зеленский отметил: "Мы прошли долгий тяжелый путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества". Сделка имеет особое значение для Украины, так как Турция - ее третий по величине рынок сбыта после Китая и Польши.

Соглашение предусматривает установление нулевых пошлин в отношении более 10 тыс. товарных позиций, или 95% всех товаров, экспортируемых Украиной в Турцию.
Как заявил господин Эрдоган в Twitter, Киев и Анкара рассчитывают увеличить объемы торговли до $10 млрд в год (в 2021 году товарооборот стран составил более $7,1 млрд).

Кроме того, было объявлено об углублении сотрудничества в сфере дипломатии. "Мы приветствуем намерение турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть генеральные консульства в Харькове и во Львове. Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталье до генерального консульства",- объявил президент Зеленский. Среди других областей сотрудничества - инфраструктура (Турция участвует в украинском проекте "Большое строительство") и туризм. Говоря о последнем, президент Эрдоган обратил внимание на то, что за прошлый год Турцию посетили более 2 млн украинцев (то есть около 5% населения страны).

Основной на переговорах, как подчеркнул президент Зеленский, стала тема мира и безопасности. В этой связи он указал на то, что Анкара и Киев заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Оно среди прочего предусматривает строительство на Украине завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar - об этом сообщил в четверг министр обороны Украины Алексей Резников. Он также отметил, что в республике будет создан центр по обучению пилотированию дронами. Впоследствии, по его словам, турецкая компания Bayraktar Savunma и украинское предприятие "Мотор Сич", выпускающее двигатели, планируют запустить совместное производство БПЛА нового поколения. Напомним, что Киев уже закупил у Анкары 12 дронов и в октябре прошлого года применил их в Донбассе.

Пытаясь балансировать между поддержкой Украины и сохранением хороших отношений с РФ, турецкая сторона заверила: военное сотрудничество с Киевом не направлено против других стран.

"Сделки, которые мы заключили, и те, которые мы заключим с Украиной, не связаны напрямую с текущим кризисом (на востоке республики.- "Ъ")",- настаивал в интервью Bloomberg глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. В связи с этим он напомнил также, что ранее Турция закупила у РФ системы ПВО С-400.

Немаловажна для президента Эрдогана и политическая составляющая визита. В последние месяцы он не раз выдвигал себя в качестве посредника-миротворца в конфликте вокруг Украины. Перед прилетом в Киев турецкий лидер подчеркнул, что Анкара "готова внести свой вклад в установление атмосферы мира и доверия в регионе", а также призвал РФ и Украину "к сдержанности". Теме посредничества господин Эрдоган уделил внимание и на пресс-конференции - в частности, напомнил об инициативе созыва саммита лидеров Украины и РФ в Турции, с которой он выступил в январе, а также о готовности страны выступить площадкой для технических переговоров (то есть местом заседания минской группы по донбасскому урегулированию).

Страны НАТО наращивают военную помощь Киеву
В ответ Владимир Зеленский дал понять, что всеми руками за. "Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией на пути к завершению войны",- сказал он. И добавил: "Не важно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы".

В Москве к идее турецкого посредничества относятся с меньшим энтузиазмом. Убедить РФ в целесообразности его инициатив Реджеп Тайип Эрдоган надеется уже в ближайшее время. "Господин Путин сообщил нам, что после визита в Китай (для участия в церемонии открытия пекинской Олимпиады.- "Ъ") посетит Турцию",- сказал турецкий лидер в четверг. Правда, в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь сказал, что визит состоится, "как только позволят эпидемиологическая ситуация и графики двух президентов". При этом ранее господин Песков отмечал, что предложение Реджепа Тайипа Эрдогана касалось именно двусторонних, а не многосторонних контактов.

Марина Коваленко

Источник - kommersant.ru
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