В Ташкенте внедрят "Индекс человеческого достоинства... в разрезе махаллей"))

16:27 04.02.2022

Индекс человеческого достоинства внедрят в Ташкенте

В Ташкенте внедрят индекс человеческого достоинства - по аналогии с индексом человеческого развития, применяемым в мире. Аналитический центр хокимията будет анализировать проблемы жителей в разрезе махаллей. Президент поручил проработать вопрос со специалистами.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 января заслушал очередную презентацию проектов, которые будут реализованы в Ташкенте. Как сообщила пресс-служба главы государства, ему была представлена информация о проведенном в столице изучении уровня жизни населения в разрезе махаллей.



Подготовлено предложение о внедрении в Ташкенте Индекса человеческого достоинства.



"В мире широко применяется Индекс человеческого развития, в котором оцениваются такие показатели, как качество жизни, образованность и продолжительность жизни населения. Индекс примечателен тем, что созвучен выдвинутой главой нашего государства идее „Во имя чести и достоинства человека"", - говорится в сообщении.



Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев показывает карту Индекса человеческого развития.



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Для внедрения индекса было отобрано по одной махалле в Чиланзарском, Учтепинском, Сергелийском и Юнусабадском районах, в которых проведен опрос населения по 56 вопросам. Таким образом определено, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чем ощущают потребность жители.



Критерии индекса. Кадр "Узбекистан 24".



Президент предложил охватить таким исследованием все махалли столицы и по его итогам усилить работу в том или ином направлении.



"Какими будут критерии этого? Что будет достигнуто по истечении шести месяцев или к концу года? Поэтому нужна научно обоснованная система. Необходимо создать в хокимияте города аналитический центр по типу Ситуационного центра, создать программный продукт", - сказал Шавкат Мирзиеев.



"Работать в разрезе махаллей непросто, мы берем на себя большую ответственность. Эта система должна показать, какая махалля, какая улица требуют внимания в первую очередь. Все меры должны основываться на учете мнения общественности, проводиться после утверждения местными кенгашами, организованно", - отметил президент.



Он рекомендовал обсудить проект индекса со специалистами, всесторонне доработать его и обучить руководителей секторов работе с ним, подчеркнув, что это побудит их изменить стиль работы.



В конце декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщал, что хокимият использует "Индекс комфортности" для того, чтобы определять, какие проблемы нужно решить, что нужно построить в том или ином районе.