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|"Газпром" и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока РФ
17:26 04.02.2022
Сайт Кремля привел список документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.
"Договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией", - сообщается в справке.
Ранее Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил: "К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубических метров газа в год".
Как сообщалось, "Газпром" и CNPC в 2015 году подписали Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.
В декабре 2017 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.
Крупнейшим месторождением "Газпрома" на Дальнем Востоке является Южно-Киринское месторождение, добыча газа на котором должна начаться в 2023 году.
Южно-Киринское месторождение открыто в 2010 году. По последнему отчету текущие запасы углеводородов составляют по сумме промышленных категорий B1+B2 газа - 611,7 млрд куб. м. Согласно утвержденной техсхеме, на месторождении предполагается добывать 21 млрд куб. м газа (фонд эксплуатационных скважин - 37 единиц).
На месторождении построено 22 скважины (поисковые, разведочные, эксплуатационные), в том числе 14 газоконденсатных эксплуатационных скважин.
Южно-Киринское ГКМ подпало под секторальные санкции США в 2015 году.