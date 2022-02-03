Шлем Богенбай батыра. В вылезшей из кустов КазАрмии проводится "патриотическая акция "Кушіміз бірлікте"

17:42 04.02.2022

В Вооруженных силах проводится патриотическая акция "Күшіміз бірлікте"



Патриотическая акция направлена на поддержку высокого морального духа военнослужащих, укрепление значимости высокой миссии защитника Отечества, передает Zakon.kz.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что "сплоченность народа – мощный фундамент для консолидации общества и прогресса страны". И это наглядно проявилось во время трагических событий в Алматы. Перед руководством Министерства обороны поставлены конкретные задачи по повышению боеготовности войск, обновлению технического и наращиванию боевого потенциала казахстанской армии. Особое внимание уделено повышению морально-психологической устойчивости военнослужащих и престижа срочной воинской службы.

Замначальника Генерального штаба генерал-майор Серик Бурамбаев



В Алматы в рамках патриотической акции "Күшіміз бірлікте" офицеры воспитательных структур проводят комплексную работу по изучению морального климата в воинских коллективах, психологической реабилитации военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции. Военные юристы консультируют личный состав и семьи военнослужащих по вопросам реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством.



В эти дни в гарнизонах развернуты тематические экспозиции Военно-исторического музея Министерства обороны. Среди представленных экспонатов большой интерес вызывают шлем Богенбай батыра, личные вещи легендарных полководцев Бауыржана Момышулы и Ивана Панфилова. Выставку посетили более четырех тысяч военнослужащих и членов их семей.



Анастасия Стативкина