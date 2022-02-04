Зятя Елбасы Тимура Кулибаева выставляют из совета директоров российского "Газпрома"

18:01 04.02.2022

Экс-канцлера Германии выдвинули в совет директоров "Газпрома" вместо зятя Назарбаева

04.02.2022 - 17:18

Экс-канцлера Германии выдвинули в совет директоров "Газпрома" вместо зятя Назарбаева | Русская весна

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выдвинут в совет директоров "Газпрома", говорится в сообщении компании.



При этом в утвержденном компанией списке кандидатов нет председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На прошлой неделе его в совет директоров компании выдвинуло правительство.



В список утвержденных кандидатур также входят ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, министр промышленности Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа.



Собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня в Петербурге. РБК направил запрос в пресс-службу "Газпрома".



Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти", при этом он не владеет акциями компании.



В последний раз его переизбирали на пост председателя в начале июня 2021 года. Также Шредер является председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG - компании-оператора проекта "Северный поток - 2".



Кулибаев входит в совет директоров "Газпрома" с 2011 года. Он женат на средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динаре.



После январских протестов в Алма-Ате и других городах страны члены семьи первого президента и связанные с ним чиновники стали терять свои посты. Кулибаев, в частности, покинул пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".