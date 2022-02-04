Алматинцы собираются на митинг протеста против назначения акимом Досаева

18:32 04.02.2022

После отказа в проведении "траурного митинга" власти Алматы разрешили акцию "против назначения Досаева акимом"

4 февраля 2022,

Багдат АСЫЛБЕК



Акимат Алматы разрешил активистам митинг "против назначения Ерболата Досаева акимом города". Управление общественного развития при акимате согласовало проведение акции 5 февраля у памятника Валиханову в Алматы.



- Мы выходим [на митинг], так как против назначения Досаева акимом Алматы, поскольку прекрасно знаем, где и как он работал ранее. Когда он возглавлял Нацбанк, мы с активистами приходили к зданию и требовали его выхода к нам. Но он не вышел. Это человек, который не идет на диалог, - сказала Айгерим Тлеужан, один из организаторов митинга, в комментарии Азаттыку.



В октябре члены инициативной группы по созданию Демпартии приходили к зданию Национального банка в Нур-Султане с призывом к массовой кредитной амнистии. Они настаивали на том, чтобы разговаривать с ними вышел бывший тогда председателем Национального банка Ерболат Досаев. Акимом Алматы Досаев стал ранее на этой неделе на фоне недовольства в соцсетях его кандидатурой.



Тлеужан сказала, что к планируемой на 5 февраля акции какие-либо организации или движения не имеют отношения. Одной из целей акции она назвала требование выборности акимов городов.



- Мы сами хотим выбирать своих акимов. Если [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев говорит о "слышащем государстве", то пилотный проект стоит запустить в Алматы, - сказала Тлеужан.



По словам активистки, организаторы вышли бы на акцию вне зависимости от решения властей и поэтому одобрение акции для нее не стало чем-то неожиданным.



3 февраля другие активисты в Алматы сообщили, что акимат Алматы не разрешил им собраться на площади Республики для проведения траурного митинга "Qantar 2022".



В датируемом 27 января ответе управление общественного развития ссылается на постановление санврача Алматы о том, что в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий. Руководитель управления общественного развития Алматы Диас Есдаулетов в комментарии Азаттыку сказал, что "главная причина отказа" в том что "указанная локация не входит в перечень тех, которые указаны маслихатом". Маслихат Алматы утвердил три локации для мирных собраний: парк имени Ганди, сквер имени Валиханова и сквер за кинотеатром "Сарыарка" в спальном районе города. Есдаулетов добавил, что "если заявка о проведении "траурного митинга" поступит снова, но с указанием другой локации (одной из трех вышеуказанных. - Ред.), то готовы рассмотреть".



Рабочие завешивают здание городского акимата Алматы, горевшее во время январских событий

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В Казахстане с мая 2020 года действует новый закон, регулирующий проведение мирных собраний, в котором декларируется "уведомительный" характер митингов и собраний. Правозащитники и активисты сетовали на то, что новый закон не облегчил возможность проведения митингов, так как их по-прежнему нужно согласовывать с местными властями, которые в подавляющем большинстве случаев отказывают в проведении акции. После январских событий 4–6 января Касым-Жомарт Токаев, ставленник бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, назвал этот закон "большим шагом вперед в продвижении демократии" в Казахстане.



В своем выступлении 7 января Токаев возложил ответственность за хаос и мародерство, охватившие крупнейший город страны, на "так называемые свободные средства массовой информации", "зарубежных деятелей", которых обвинил в "подстрекательстве", а также на "так называемых правозащитников и активистов", которые "ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят".



29 января в первом телеинтервью после январских событий Токаев вновь назвал начавшиеся после массовых протестов в Алматы беспорядки "террористической" акцией, проведенной прибывшими в город "под видом гастарбайтеров" боевиками. Ранее, 7 января, он публично заявил, что "дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения". Призывы международного сообщества к поиску мирных путей Токаев тогда назвал "глупостью".



Начавшиеся в начале года на западе страны протесты к 4 января охватили практически все регионы и в ряде городов вылились в беспорядки. Власти Казахстана сообщили о гибели 227 человек, в том числе 19 силовиков. Часть погибших власти идентифицируют как "вооруженных боевиков". Точное число жертв среди мирного населения не названо. Имена погибших до сих пор не обнародованы.