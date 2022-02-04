 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.02.2022
18:32  Алматинцы собираются на митинг протеста против назначения акимом Досаева
18:29  Британский парламентарий М.Ходж требует конфисковать имущество "казахских клептократов"
18:01  Зятя Елбасы Тимура Кулибаева выставляют из совета директоров российского "Газпрома"
17:42  Шлем Богенбай батыра. В вылезшей из кустов КазАрмии проводится "патриотическая акция "Кушіміз бірлікте"
17:26  "Газпром" и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока РФ
16:27  В Ташкенте внедрят "Индекс человеческого достоинства... в разрезе махаллей"))
16:24  Реджеп Тайип Эрдоган слишком далеко залетел, - "Къ"

12:36  Изумительная "Алушта" Ивана Айвазовского выставлена на веб-аукцион в Москве. Старт - всего 33 млн
12:32  Строительство зданий парламента и правительства в Душанбе завершится в 2023 году
12:28  Зомби-солдаты и наемники - миф или реальность январских беспорядков в Казахстане? (видео)
12:03  Кыргызстан готовится к аннексии таджикских земель? - Негматулло Мирсаидов
11:56  КрымНяша Н.Поклонская попробует оживить деятельность Россотрудничества
11:40  Бесконечный балаган. РосВласти никак не придумают как и кому управлять миграцией, - А.Желенин
11:35  Новости богемы. Американская внучка Ислама Каримова развелась с блогером
11:32  КазЭкономика и "Самрук-Казына": чем опасны головокружительные ожидания от дивидендов, - Е.Васильев
10:29  Вместо войны в Европе начнется долгий кризис, - Тимофей Бордачев
10:27  Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем, - Г.Мирзаян
09:55  "Victoria’s Secret" кадровой политики Казахстана, - В.Хлюпин
08:11  Евразийский экономический союз, год шестой, - В.Чушкин
07:24  Кто начнет? НАТО в ожидании Гаврилы Принципа, - Александр Широкорад
06:52  XXI век выиграют те силы, которые смогут создать новую науку о мире и новое образование, - А.Фурсов
03:50  Российский "Лукойл" заходит в Казахстан с новыми проектами, - "Къ"
01:58  Российского блогера задержали в Узбекистане за провоз квадрокоптера
01:56  Китай-Россия: 15 вопросов, которые обсудят Путин и Си
01:11  "Здесь почти каждый день происходят конфликты". Жители Исфары и Баткена не верят в тадж-кыргызский мир
01:10  Генерал Гулахмадзода подтвердил, что в Таджикистане практикуют "облавы" на призывников
00:57  РФ + КНР =... Восточный блок: вторая попытка, - Н.Сорокин
00:54  Закат эпохи Назарбаева в Казахстане, - Якуб Хаджич
00:40  Война Миров. Стратегический пат России и США затягивается, - В.Юрицын
00:35  Изолгавшиеся. Пора явиться на войну, - Константин Кеворкян
00:15  Киргизия официально обвинила Казахстан в "нарушении принципов свободы перемещения товаров в ЕАЭС"
00:10  Талибам запретили брать оружие в парки развлечений
00:05  КазВласти решили отдать Северо-Казахстанский университет на откуп американцам
Четверг, 03.02.2022
19:28  Байден заявил о ликвидации в Сирии "халифа" ИГИЛ аль-Курейши
19:07  Турки построят в Украине завод по производству БПЛА "Байрактар"
18:03  Россия прихлопнула вещание Deutsche Welle. В ответ на запрет Раша тудей
17:39  Осужденный в Киргизии за отмыв денег Бакиева - Надель, под другим именем разрабатывает платежные системы в Англии
13:11  "Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя..."
13:04  Какой будет война на Украине: три варианта развития событий, - Виктор Баранец
13:02  В родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языке
11:45  Сломали спину... Куда и почему исчез экс-глава Казжелдорог и министр Сауат Мынбаев?
11:19  Первым командующим Силами специальных операций КазАрмии назначен Болат Журабаев
10:52  Жители кыргызского эксклава Барак просят поскорее обменять их с узбеками
10:45  Кыргызского полит-смутьяна Текебаева (партия "Ата Мекен") назначют послом в Германию. Сразу заткнулся
10:28  Новый мигрант-бизнес в Москве - ломать лифты, чтобы самим таскать грузы за плату, - "МК"
10:15  "Настроение тратить деньги и хихикать". Зачем почистила свою Инсту новая 30-летняя зампредша Госкадров Казахстана
10:11  "Я к вам пишу". Избранные места из переписки Байдена с Путиным, - Александр Проханов
09:49  В Киргизии нашли плохо спрятавшийся банк казахского Елбасиного семейства ("Оптима-банк")
09:41  КыргызДепутаты хором просят Жапарова уволить вице-премьера Байсалова - лгуна, провокатора и просто придурка
09:24  Таджики стали много чаще разводиться, - озабочен Таджминюст
07:32  Американский агент Галым Пирматов - новый глава НацБанка Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Алматинцы собираются на митинг протеста против назначения акимом Досаева
18:32 04.02.2022

После отказа в проведении "траурного митинга" власти Алматы разрешили акцию "против назначения Досаева акимом"
4 февраля 2022,
Багдат АСЫЛБЕК

Акимат Алматы разрешил активистам митинг "против назначения Ерболата Досаева акимом города". Управление общественного развития при акимате согласовало проведение акции 5 февраля у памятника Валиханову в Алматы.

- Мы выходим [на митинг], так как против назначения Досаева акимом Алматы, поскольку прекрасно знаем, где и как он работал ранее. Когда он возглавлял Нацбанк, мы с активистами приходили к зданию и требовали его выхода к нам. Но он не вышел. Это человек, который не идет на диалог, - сказала Айгерим Тлеужан, один из организаторов митинга, в комментарии Азаттыку.

В октябре члены инициативной группы по созданию Демпартии приходили к зданию Национального банка в Нур-Султане с призывом к массовой кредитной амнистии. Они настаивали на том, чтобы разговаривать с ними вышел бывший тогда председателем Национального банка Ерболат Досаев. Акимом Алматы Досаев стал ранее на этой неделе на фоне недовольства в соцсетях его кандидатурой.

Тлеужан сказала, что к планируемой на 5 февраля акции какие-либо организации или движения не имеют отношения. Одной из целей акции она назвала требование выборности акимов городов.

- Мы сами хотим выбирать своих акимов. Если [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев говорит о "слышащем государстве", то пилотный проект стоит запустить в Алматы, - сказала Тлеужан.

По словам активистки, организаторы вышли бы на акцию вне зависимости от решения властей и поэтому одобрение акции для нее не стало чем-то неожиданным.

3 февраля другие активисты в Алматы сообщили, что акимат Алматы не разрешил им собраться на площади Республики для проведения траурного митинга "Qantar 2022".

В датируемом 27 января ответе управление общественного развития ссылается на постановление санврача Алматы о том, что в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий. Руководитель управления общественного развития Алматы Диас Есдаулетов в комментарии Азаттыку сказал, что "главная причина отказа" в том что "указанная локация не входит в перечень тех, которые указаны маслихатом". Маслихат Алматы утвердил три локации для мирных собраний: парк имени Ганди, сквер имени Валиханова и сквер за кинотеатром "Сарыарка" в спальном районе города. Есдаулетов добавил, что "если заявка о проведении "траурного митинга" поступит снова, но с указанием другой локации (одной из трех вышеуказанных. - Ред.), то готовы рассмотреть".

Рабочие завешивают здание городского акимата Алматы, горевшее во время январских событий
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Акимат Алматы не разрешил активистам провести траурную акцию на площади Республики
В Казахстане с мая 2020 года действует новый закон, регулирующий проведение мирных собраний, в котором декларируется "уведомительный" характер митингов и собраний. Правозащитники и активисты сетовали на то, что новый закон не облегчил возможность проведения митингов, так как их по-прежнему нужно согласовывать с местными властями, которые в подавляющем большинстве случаев отказывают в проведении акции. После январских событий 4–6 января Касым-Жомарт Токаев, ставленник бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, назвал этот закон "большим шагом вперед в продвижении демократии" в Казахстане.

В своем выступлении 7 января Токаев возложил ответственность за хаос и мародерство, охватившие крупнейший город страны, на "так называемые свободные средства массовой информации", "зарубежных деятелей", которых обвинил в "подстрекательстве", а также на "так называемых правозащитников и активистов", которые "ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят".

29 января в первом телеинтервью после январских событий Токаев вновь назвал начавшиеся после массовых протестов в Алматы беспорядки "террористической" акцией, проведенной прибывшими в город "под видом гастарбайтеров" боевиками. Ранее, 7 января, он публично заявил, что "дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения". Призывы международного сообщества к поиску мирных путей Токаев тогда назвал "глупостью".

Начавшиеся в начале года на западе страны протесты к 4 января охватили практически все регионы и в ряде городов вылились в беспорядки. Власти Казахстана сообщили о гибели 227 человек, в том числе 19 силовиков. Часть погибших власти идентифицируют как "вооруженных боевиков". Точное число жертв среди мирного населения не названо. Имена погибших до сих пор не обнародованы.

Источник - rus.azattyq.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643988720
Новости Казахстана
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Национального Банка
- Кадровые перестановки
- Что там с аграрной наукой?
- Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом
- О мерах КНБ по реализации поручений Главы государства
- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к обращению Human Rights Watch по событиям "Трагического января"
- Министр энергетики РК рассказал о текущей ситуации по производству нефтепродуктов
- Итоги аудиторской деятельности ДВГА по Кызылординской области за 2021 год
- Информация о деятельности ДВГА по Западно-Казахстанской области за 2021 год
- За казах ответит
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  