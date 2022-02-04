Опять транзит. "Роснефть" погонит 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан

00:11 05.02.2022

"Роснефть" укрепляется на китайском рынке



Компания будет поставлять в КНР еще больше сырья

Татьяна Астафьева



4.02.22



"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение о поставках в КНР 100 млн тонн нефти в течение 10 лет. Документ подписан в ходе визита в Китай президента РФ Владимира Путина. Также компании заключили Меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития.

Соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай подразумевает, что сырье будет поставляться через Казахстан, а затем перерабатываться на заводах на северо-западе Китая. Ожидается, что это поможет удовлетворить потребность КНР в нефтепродуктах. "Роснефть" давно и активно работает на китайском рынке. С 2005 года компания поставила в КНР 442 млн тонн нефти и занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в Китай, обеспечивая 7% общей потребности Поднебесной в сырье. Также российский мейджор находится в числе лидеров поставок нефтепродуктов в Китай, куда с 2009 года было направлено примерно 41 млн тонн нефтепродуктов. Сообщение о заключенном "Роснефтью" контракте позитивно встретили инвесторы - акции компании на торгах в пятницу в определенный момент выросли на 5%, при том, что индекс Мосбиржи поднялся лишь на 2,1%. Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов отмечает , что рост котировок свидетельствует о высокой оценке перспектив развития "Роснефти" со стороны инвесторов. Наличие портфеля долгосрочных контрактов и расширение присутствия компании на крупнейших рынках, в том числе на рынке Китая, на фоне реализации таких значимых добычных проектов, как "Восток Ойл", создает зону устойчивого прогноза для рынка и понимание, как будет развиваться компания в дальнейшем. Это является сильнейшим фактором инвестиционной привлекательности компании и заделом для дальнейшего роста ее капитализации



Заместитель главы Комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин отмечает, что России и Китая сотрудничают во многих сферах, однако основным остается энергетический сектор. Неслучайно, обращает внимание Делягин, что во время визита в Китай из руководителей крупных российских компаний в состав делегации был включен лишь глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Такое решение объясняется тем фактом, что Китай уже многие годы плодотворно развивает сотрудничество с Россией в области энергетики при помощи такой универсальной площадки как Российско-Китайский энергетический бизнес-форум координатором которого с российской стороны выступает Комиссия по ТЭК при президенте РФ. Секретарь комиссии Игорь Сечин много лет возглавлял энергодиалог двух стран, ему удалось наладить конструктивные отношения с ключевыми фигурами в китайской энергетике, поэтому его участие в составе российской делегации обеспечило всеобъемлющее представительство российского ТЭК",- считает Делягин. "О значимости роли Сечина в укреплении сотрудничества Российской Федерации и КНР свидетельствует тот факт, что в КНР главе "Роснефти" присвоили титул "Друг китайского народа", - напомнил депутат.

По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, еще работая на посту вице-премьера РФ Игорь Сечин смог наладить деловое сотрудничество с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, который тогда курировал энергоблок в Китае. "Можно сказать, что во многом благодаря этому личному взаимопониманию энергодиалог двух стран получил такой качественный старт и развитие, - полагает Мухин. - Сечин и Ван Цишань сумели добиться четкой реализации проекта ВСТО. Всякий раз, когда возникали какие-то вопросы – а это неизбежно, учитывая объем и значимость проекта - тандем оперативно реагировал и продвигал работу дальше".



В целом, сотрудничество "Роснефти" с китайскими компаниями называют интегральным. Например, в Удмуртии ведет работу "Удмуртнефть". Это совместное добычное предприятие "Роснефти" и Sinopec. На нем за 15 лет добыто более 96 млн тонн сырья, было пробурено более 1,2 тыс. новых скважин, объем эксплуатационного бурения вырос в 6,3 раза. "Удмуртнефть" начала разработку 10 новых месторождений, а общий прирост извлекаемых запасов составил около 110 млн тонн нефти. Кроме того, китайская Beijing Gas владеет 20% "Верхнечонскнефтегаза" - компании, которая ведет разведку и разработку Верхнечонского месторождения в Иркутской области. Это одно из крупнейших месторождений в Восточной Сибири - накопленная добыча предприятия составляет более 87 млн тонн нефти. Также "Роснефть" и Beijing Gas собираются выполнять проект по развитию в РФ сети газовых автозаправочных станций. Также китайские партнеры активно участвуют в масштабном проекте создания судостроительного комплекса "Звезда".

"Роснефть" и CNPC являются организаторами Российско-китайского энергетического бизнес-форума, на котором развивается диалог между Россией и Китаем в области энергетики. В мае 2017 года "Роснефть" и CNPC подписали Соглашение о создании Совместного координационного комитета, который развивает сотрудничество компаний в сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами, научно-технических исследований, подготовки кадров, а также реализации перспективных проектов в сфере снабжения и нефтесервиса. В ноябре 2021 года состоялось четвертое заседание СКК.

Отметим, что также 4 февраля представители "Роснефти" и CNPC заключили Меморандум в области низкоуглеродного развития, цифровизации и технологического сотрудничества. Документ подписан главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным и председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном. Стороны планируют проработать перспективы взаимодействия по таким направлениям как сокращение выбросов парниковых газов, внедрение технологий повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS). Разработанные двумя компаниями низкоуглеродные технологии, могут быть в будущем использованы в ходе выполнения масштабных совместных нефтегазовых проектов в России или КНР.