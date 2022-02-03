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Казахстану не до интеграции, пережить бы народную смуту, - дискурс каз-экспертов
00:25 05.02.2022

Власти нужно срочно кончать с доктриной "люди – новая нефть"

Владислав ЮРИЦЫН

В фазе политической нестабильности с населением необходимо работать мягче

"Мы находимся на траектории массовых беспорядков. Спонсоры этих беспорядков есть", – подчеркнул экономист Айдархан Кусаинов в ходе заседания экспертного клуба ОФ "Мир Евразии". Тема мероприятия была "Влияние трагических событий в Казахстане на евразийскую интеграцию". "В связи с последними событиями Казахстану сейчас не до интеграции. На первом месте внутриполитическая проблематика", – отметил Эдуард Полетаев, модератор заседания. Тем не менее, интеграционные вопросы экспертами тоже затрагивались, как по линии ЕАЭС, так и ОДКБ.

"30 лет – это уже история. Нужно изучить их объективно и поименно, – считает историк Лайла Ахметова. – У нас любят "проезжать" неприятные события, а их нужно включать в учебные пособия. Враги затаились и тоже извлекают уроки. Они еще себя проявят".

"Несколько сот семей дунган уехали в Сибирь, несколько сот воинов-"афганцев" (в том числе этнические казахи) эмигрировали в Крым. Значит, людям некомфортно", – обратила внимание г-жа Ахметова.

По дунганам уточнил Шавкат Сабиров (у него супруга дунганка), президент Интернет Ассоциации Казахстана. Уехали дунгане главным образом в Краснодарский и Ставропольский края России. Потому что чиновники им внятно сказали, чтобы не вздумали жить вместе – или разъезжаться по казахским поселкам, или уезжать за границу.

Востоковед Адиль Каукенов причиной роста межэтнических конфликтов – включая Пиджим, где произошли столкновения казахов и уйгуров – назвал нищету. "Те, кто позиционирует себя как националист – ни один не поддержал действующую власть", – заметил он.

"Мы за 30 лет стали непрофессионалами во всех сферах, 1000 профессионалов могла нашу страну опрокинуть", – акцентировал Рустем Курмангужин, историк.

Все участники дискуссии согласились с тем, что приглашение войск ОДКБ для стабилизации ситуации в Казахстане было правильным, своевременным и тонким решением. "Важно, что войска ОДКБ быстро вошли и быстро вышли", – резюмировала историк Леся Каратаева.

Разными были прогнозы последующих событий. Социолог Гульмира Илеуова полагает, что одним из результатов прошедшей операции ОДКБ станет рост национализма в республике. Адиль Каукенов настаивает на том, что рост национализма с Россией никак не связан – его продуцируют другие факторы. "Самой большой ошибкой будет, если власть поддержит антироссийскую риторику", – заявил Айдархан Кусаинов.

"Лет 5 назад мы могли давать прогноз на десятилетие. Теперь от силы на 6 месяцев (до сентябрьского послания президента Токаева), – констатировал историк Аскар Нурша. – Мы стали среднестатистическим государством постсоветского пространства. По кадровым назначениям видно, что российское направление для Казахстана усиливается".

Участники экспертного клуба отдельный фокус делали на том, что в беспорядках участвовали уже не советские люди. Даже многие из тех, кто старше тридцати лет, сформировались и социализировались уже в эпоху независимости. Нурсултан Назарбаев в свое время знал, как работать с советскими людьми, но понимает ли Касым-Жомарт Токаев как надо действовать с современным населением – большой вопрос.

"Мы имеем разную молодежь. В правительстве нет людей из низов общества, поэтому они не знают чем живет простое население", – обратил внимание Замир Каражанов, политолог.

"У нас кризис гораздо глубже, чем многие себе представляют, – отметил журналист Сергей Козлов. – Будущее ЕАЭС будет сложным, как и ближайшее будущее Казахстана и России. Мир вступает в турбулентность. Последние события показали новую фазу, где евразийская интеграция будет происходить не только в экономической сфере".

"Все, что сейчас делается, может не получить того развития, которое ожидает общество, – высказал опасения правовед Александр Губерт. – Элитарии остались те же, кто 30 лет строили нашу экономику и общество". Айдархан Кусаинов добавил, что люди, которые действовали против президента Токаева, ни куда не делись, а их активы не отбираются в режиме экспроприации.

"В Астане не только чиновники, но и эксперты живут на другой планете", – подчеркнул Шавкат Сабиров. Правда, он сразу разделил экспертов на провластных (сидящих на зарплате от госструктур и работающих в режиме пропагандистов) и независимых. "У тех, кто занимается интернетом, не только нет мозгов, но и руки кривые", – продолжил эксперт. Г-н Сабиров считает обязательным составить списки объектов, которые отключаются при "желтой" или "красной" угрозе террористической опасности. Потому что в итоге получилось перекрытие доступа к объектам критической инфраструктуры и последствия до сих пор расхлебываются.

"В России казахскую модель передачи верховной власти называли эффективной и приемлемой. Но говорить об эффективности модели можно только в тот момент, когда транзит завершился", – указал политолог Рустам Бурнашев.

Касаясь темы внешней экспертизы, Гульмира Илеуова посетовала, что участвуя в мероприятиях на российских площадках часто слышала фразы "эти недогосударства" даже в экспертной среде. Шавкат Сабиров составил своеобразный рейтинг экспертных оценок. Больше всего негатива из-за событий в Казахстане произвели армянские и кыргызские наблюдатели, на третьем месте россияне, а самые нейтральные оценки от узбеков. Адиль Каукенов заметил, что хуже всего себя ведут наши прозападные граждане, которые призывают на Казахстан западные санкции.

Г-н Каукенов сообщил, что слухи, будто Китай "напрягся" из-за операции ОДКБ в Казахстане – вранье: "Гораздо больше в Пекине боялись гражданской войны или откровенно прозападного правительства, которое будет проводить антикитайскую политику. Последние 5 лет у нас был спад отношений с КНР. А так произошла перезагрузка".

Историк Ирина Черных отметила, что официальные российские каналы поддержали официальную позицию президента Токаева про внешнее участие в беспорядках. Еще она подчеркнула явное сближение на уровне руководства между лидерами Казахстана и России.

"Неопределенность высокая по всем абсолютно направлениям, – так видит происходящее экономический обозреватель Сергей Домнин. – Насколько мы могли "накрениться" в сторону России в экономической сфере, настолько это сделали. Дальше обозначились пределы как казахстанской, так и российской стороны. Отвалилась важная опора инвестиций – политическая стабильность. Инвесторы такого боятся".

Положительной стороной сокращения иностранных инвестиций с натяжкой можно назвать то, что станет меньше поводов для социальной напряженности – она в Казахстане часто связана с зарубежными инвесторами. "Нужно ждать сентябрьского обращения президента Токаева, – определил знаковый рубеж г-н Домнин. – Либерализация рынков нефти, газа, электричества откладывается, а значит и интеграция этих экономических сегментов в ЕАЭС".

"Курс на евразийскую интеграцию будет продолжаться. По большому счету ЕАЭС – это безальтернативный вариант для Казахстана, – отметил экономист Вячеслав Додонов. – Интеграция с Китаем опасна, а экономики Центральной Азии небольшие и интеграция с ними не приведет к самодостаточности. ЕАЭС – это рост обрабатывающей промышленности".

По мнению эксперта, республика может пересмотреть отношение к ЕАЭС только как к экономическому объединению. Тема российских технических вузов подразумевает учебные и научные вещи. Ирина Черных, в свою очередь, указала, что перестройка программы "Болашак" включит в нее российские вузы, которые раньше были для нее фактически закрыты.

"Возможно, изменится отношение элиты к проблемам, которые она создает людям, – выразил надежду Адиль Каукенов. – Игры с обедневшей массой слишком опасны". "Впереди социальное недовольство будет только нарастать", – озвучил свой прогноз Айдархан Кусаинов.

Источник - zonakz.net
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