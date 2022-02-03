Французы будут строить "горный парк" в узбекском Чимгане. Очередные Нью-Васюки...

01:16 05.02.2022

Горный парк построят в Чимгане с участием французских компаний



Международный всесезонный парк отдыха "Чимган" в бюджетном ценовом сегменте построят на территории одноименного горного массива с участием французских компаний. Здесь также появятся лыжные трассы и канатная дорога, которая станет самой высокой в Центральной Азии.



Презентация предварительной концепции международного всесезонного парка отдыха "Чимган" прошла в Министерстве туризма и спорта Узбекистана 1 февраля.



В разработке проекта принял участие консорциум французских компаний Orex Loisirs, Compagnie des Alpes, Geode, Egis, Epode и Patriarch, которые занимались созданием горнолыжных курортов во Французских Альпах.



По словам директора Проектного офиса "Бельдерсай-Чимган-Нанай" Сардора Мирахмедова, финансовое содействие в реализации проекта оказывает Казначейство Франции в рамках соглашений между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Франции Эммануэлем Макроном. Размер инвестиций, в том числе прямых иностранных и местных, составляет 269 млн долларов.



Будущий горный парк "Чимган" имеет всесезонный характер и, по словам заместителя премьер-министра, министра туризма и спорта Азиза Абдухакимова, является курортом бюджетного класса, и отдых здесь будет доступен для разных категорий населения.



На территории курорта, рассчитанного на 6000 туристических мест, предусматривается более 20 видов развлечений. Среди летних - верховая езда, зиплайн (скоростной спуск на специальных креплениях по натянутому стальному канату), памп трек (специальная велосипедная трасса без ровных участков), виа феррата (скальный участок, оборудованный страховочными и вспомогательными приспособлениями для безопасного передвижения).



В числе зимних развлечений - лыжи, сани, тюбинг (катание на надувных санках (тюбах) по снегу), крытый бассейн.



"Проект предполагает лыжные трассы трех уровней сложности, которые предназначены для начинающих лыжников, уверенных любителей и профессионалов", - сказал Сардор Мирахмедов.



Откроется в парке и канатная дорогая с тремя станциями. Ее самая высокая точка расположится на высоте 3309 м (Большой Чимган). Таким образом, канатная дорога станет самой высокой в Центральной Азии.



Концепция международного курорта строится на экологичности. Здания гостиниц, ресторанов, магазинов, которые построят на территории, будут вписываться в ландшафт и являться продолжением склонов.



"На части территории, где есть подземные воды, а также в районе „Двенадцати ключей" строительство запрещено", - подчеркнул Сардор Мирахмедов.



Вокруг курорта построят обводную дорогу. На территории появятся две большие парковки с 3000 парковочных мест каждая.



Всего на территории горного парка "Чимган" планируется застроить 200 тысяч кв. м. По мере реализации проекта коммерческие объекты намечено разбить на лоты и вместе с готовыми проектами продавать инвесторам через онлайн-аукцион.



Виктория Абдурахимова, "Газета.uz"