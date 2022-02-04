Олимпекинские игры. Как Владимир Путин и Си Цзиньпин провели день открытия Олимпиады, - "Къ"

06:50 05.02.2022

04.02.2022,



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4 февраля президент России Владимир Путин прилетел в Пекин, чтобы открыть вместе с председателем КНР Си Цзиньпином Олимпийские игры и новую эру в российско-китайских отношениях. СпецQR "Ъ" Андрей Колесников открыл Пекин и для себя тоже.



Владимир Путин и Си Цзиньпин привыкли быть вдвоем, а не один на один



В связи с ПЦР-тестированием в Пекине нервная обстановка. "Плюсануть" может каждый. Тот, кто не "плюсанул", наверняка контактировал с тем, кто "плюсанул".



Причем тест, который ты сдавал в Москве, а вернее все три, не то что не принимаются в расчет в Пекине, а вообще ничего не значат в пекинской действительности. Говорят, что у них тут другие тесты, сверхчувствительные. Но мне кажется, все проще. Я осознал эту сверхчувствительность на первом же тестировании в отеле Waldorf Astoria, где живет российская делегация. Китайцев не интересует нос испытуемого. Тест оральный. Просто палочка заходит настолько глубоко, что получается и правда сверхчувствительно, прежде всего для испытуемого. И какой бы глубокой ни была твоя глотка, они пройдут ее всю. Так что то, куда китайцы достают палочкой через рот, и есть примерно то место, куда у нас попали бы через нос.



Таким образом, у них не тесты сверхчувствительные. Просто они глубоко копают.



Так, перед началом визита китайцы положительно протестировали одного из членов российской делегации. Были определены контактировавшие с ним люди, только что прилетевшие из Москвы после карантина. Их тут же сняли с дистанции. А они должны были активно участвовать в работе. И даже оказалось в какой-то момент, что их некому заменить.



Да, было больно за тех, кто две недели провел на карантине, долетел до Пекина и только там был безжалостно снят с дистанции.





В номере у тебя обязательно лежат маски (20 штук), и пользоваться можно только ими, защитные экраны на лицо (без них выходить из номера тоже запрещено) и перчатки (тоже необходимость). А также шла речь о костюме химзащиты, в котором журналист только и может появиться на территории госрезиденции, где днем 4 февраля начинались переговоры, но организаторам с российской стороны все-таки удалось убедить коллег отказаться от этой идеи.



Утром 4 февраля китайские организаторы продемонстрировали удивительную, сверхъестественную даже для себя гибкость. То есть время выезда российской делегации из отеля Waldorf Astoria, полностью снятого под нужды россиян (стандартный номер сейчас, во время Олимпиады, стоит 125 тыс. руб. в сутки, а ведь, мягко говоря, ничего особенного: не так уж просторно, да и не свежа мебель...), переносилось столько раз за пару часов прямо перед отъездом, что не посчитать, проще сказать: это происходило минимум раз в четверть часа.



На улице, за оградой гостиницы, горожане и гости столицы вели себя спокойно и даже уверенно: я обратил внимание на то, что маски, например, не у всех прохожих. Если не считать, конечно, маску безразличия: они делали вид, что жизнь россиян за кованым забором их совершенно не интересует. А может, они опасались за этот забор даже взглянуть.



Но все-таки со стороны организаторов пристрастное отношение к тем, кто приехал на Олимпиаду (спортсменам, журналистам), было. Их истязали правилами.



Впрочем, обслуживающий персонал в отелях и на спортивных объектах после Олимпиады сам должен уйти на 21-дневый карантин. Для них, живущих в костюмах химзащиты, любой другой режим будет, впрочем, не укладывающимся в голове облегчением.







Резиденция Дяоюйтай, сооружение культовое и занимающее территорию, может, не меньше, чем весь "Запретный город" в самом центре (на самом деле самый "запретный город" - это, конечно, именно она), в это время года не так уж хороша и, кажется, даже имеет признаки запустения. Видно, что председатель КНР Си Цзиньпин в эпоху коронавируса не балует себя визитами иностранных коллег (и они ему отвечают взаимностью). Пустынно; стылый ветер скребет асфальт окоченевшими и еще даже, по-моему, осенними листьями, которые вроде и подмести-то до сих пор некому... Владимир Путин вышел из своего Aurus тем не менее в пиджаке (температура в Пекине была нулевая), притом что китайский коллега ждал его в помещении и на крыльцо предусмотрительно не вышел (и тем более в аэропорт не приехал).



При этом видно, что отношения у этих людей сверхблизкие. Они в конце концов провели один на один столько времени, сколько некоторые с женой за всю жизнь не проводят (и совсем не страдают, впрочем, от этого, а еще только даже лучше).



Через пару минут председатель уже говорил президенту:



- В нашей стране это большой добрый знак! День открытия Олимпиады. День начала весны (по лунному календарю.- А. К.). Сегодня мы с вами встречаемся!



Последнее могло бы стать и первым.



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- Сегодня ускоренными темпами распространяется по миру коронавирусная пандемия,- говорил Си Цзиньпин, и это утверждение до сих пор не касалось самого Китая: страна, если не считать Олимпиаду, закрыта от и до.- Мир вступил в новый период потрясений и перемен. Человечество сталкивается с множеством вызовов и кризисов! На этом фоне наши страны остаются привержены первоначальной цели: прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию отношений, стороны решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов.



Ну все, уже можно было говорить о том, что председатель КНР решительно поддержал президента России в его борьбе. Какой борьбе? Да все скажут, что он в борьбе.



- Прежде всего хотел поблагодарить за приглашение на открытие Олимпийских игр,- произнес Владимир Путин.- Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа.



Более того, уже сейчас при всех издержках можно также сказать, что вряд ли какая-то страна мира могла бы справиться с такой работой лучше Китая. И в последний момент в разгар "омикрона" у любой наверняка дрогнули бы нервы - и перенесли бы Олимпиаду, непременно перенесли.



- Уверен, что наши спортсмены выступят достойно - и китайские, и российские,- заявил господин Путин.



И это интересно. Похоже, что на этой Олимпиаде у традиционно "зимних" спортивных держав появится новый соперник. Это будет, разумеется, Китай. И только на одну Олимпиаду. Но мы еще удивимся китайским медалям в фигурном катании и биатлоне. В конце концов, именно на домашней Олимпиаде всегда есть возможность зайти в любимую чайную комнату отдохнуть или погреться (как на летней Олимпиаде - проветриться) и выйти потом оттуда безо всяких признаков допинга: никто и никогда ничего не найдет.



Многочисленные озера резиденции были покрыты хоть и тонким, а льдом (а летом здесь полно рыбы всех мыслимых и даже несуществующих цветов), но при этом я увидел, например, и зацветающие деревья, а когда поинтересовался, как это так, мне сказали: это же персик!



Я не удержался и потрогал цветки. Кусочки пурпурной ткани были тщательно приторочены к веточкам. И речь шла о сотнях деревьев.



Нет, о внешнем виде резиденции Дяоюйтай все-таки заботились.