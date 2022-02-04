Олимпиада в Пекине: ОИ больше не видятся спасением от несчастий. Почему? - П.Беседин

06:57 05.02.2022

4 февраля 2022 |

Во многих случаях побеждают не люди, не личности, не воля, а исключительно правильный прием химических препаратов и умение его скрыть.

Мы видели кадры из Пекина. Там стартовали зимние Олимпийские игры. Надо сказать, местами кадры были довольно забавные. Ну, например, во время шествия украинских спортсменов телекамера явила зрителям Владимира Путина, сидящего на трибунах. По Фрейду? Или юмор у телевизионщиков такой?



Следите за развитием событий в трансляции: "Зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция"



Наши спортсмены - россияне - прошли симпатично. Им, как известно, запретили выступать под своими флагом и гимном. Обсуждали это много-много раз - бессмысленно повторять. С одной стороны, есть очевидное унижение нашей страны. С другой, спортсмены не перестают быть нашими соотечественникам, и к битве на Олимпиаде они готовились всю жизнь. В любом случае их форма с российским флагом на рукаве смотрелась прекрасно.



Но нет ли ощущения, что нечто важное, системообразующее ушло из Олимпийских игр? То, что делало их полем боя, позволяющим разрешить конфликты спортивным путем. И вместе с тем то, что возвышало эти события, добавляя в них, без преувеличения, сакральности. Или просто мы были младше, впечатлительнее? Тот случай, когда деревья казались высокими и красивыми? Но разве сейчас молодые прикованы к экранам телевизоров и гаджетов, чтобы следить за соревнованиями в Пекине? Или в Токио, в Лондоне… не важно.



Согласитесь, ушло из ОИ нечто важное. И Олимпиада больше не видится спасением от несчастий, проблем, бед. Из-за чего? Просто вокруг стало так много шоу? Очень разных, очень красочных - и есть, за чем следить; эти развлечения оттяпали значительный такой кусок внимания, восприятия у зрителей. Или просто вмешательство денег все испоганило и извратило?



Это, на самом деле, риторический вопрос. Big money, коими наводнили спорт, вывели его на новую степень развития или, наоборот, потопили? Тот же футбол, где спортсмены не только превратились в суперзвезд, мультимиллионеров, но и в изношенных солдат чужих капиталов, загибающихся прямо на поле. Никогда еще они не получали столько денег, но вместе с тем никогда на них не выпадали такие колоссальные нагрузки. Что это? Великая игра? Или только бизнес?



Можно ли было когда-то представить зимние Олимпийские игры без премиального турнира по хоккею. Нет, я ни в коем разе не хочу принизить остальные виды спорта, но, согласитесь, хоккей для большинства - одно из главных украшений соревнований под знаком пяти скрещенных колец. Однако НХЛ, несмотря на все переговоры, так и не отпустила своих игроков в Пекин. Основная причина - коронавирус, разрушивший календарь игр в Северной Америке. Но это лишь повод, а причина - деньги, и только они.



Да и если COVID-19 терзает мир, то стоило ли в принципе устраивать Игры в Пекине? Как можно нормально проводить, участвовать, смотреть, когда то один, то другой спортсмен попадает в коронавирусный протокол, а дальше - бардак? Мир так и не смог внятно разобраться в происходящем, что уж говорить о Международном олимпийском комитете.



И, безусловно, в случае Олимпийских игр однозначно доминируют игры и козни фармкорпораций. Во многих случаях побеждают не люди, не личности, не воля, а исключительно правильный прием химических препаратов и умение его скрыть. Чтобы никто ни о чем не догадался. Легче всего это, кстати, сделать, когда ответы на виду. Ну, классическая история, в общем-то: лучше всего прятать что-то, поместив его на самое видное место. Вот и уже стало общим место, как накачивают себя разными препаратами - "астматики", "диабетики" - спортсмены, превратившиеся в фабрики по переработке веществ. И акцент смещен не на борьбу людей, а на соревнование фармацевтов.



Но все вышеперечисленное - лишь второстепенные проблемы. Главная же трагедия - в том, что мир в принципе перестал отличаться многообразием; он стандартизировался, утратив свою пестроту, свою вариативность. Казалось бы, столько путей, столько вариантов, столько предложений, но все они, на самом деле, плюс-минус значат одно, все они ведут к одной и той же точке, до которой сузился мир. Расширение через медиа-, веб-пространство не сделало нашу вселенную больше - наоборот, сократило его до, в общем-то, стандартных директив, вводимых в строке команд. И дело тут не в каком-то "мировом правительстве", а в ценностях самого человека, который перестал интересоваться чем-то и кем-то, кроме себя. Какая уж тут, простите, Олимпиада?



4 февраля 2022

Платон Беседин