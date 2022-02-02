ТаджПрокуратура пытается посадить опасного памирского курбаши Махмадбокирова

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07:25 05.02.2022

Прокуратура ГБАО возбудила дело против Махмадбокирова. Сам он обвинения называет клеветой

Февраль 02, 2022



Прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям УК Таджикистана в отношении одного из неформальных лидеров региона Махмадбокира Махмадбокирова.



Уголовное дело возбуждено на основании видеообращения начальника управления образования ГБАО Лутфулло Наврузова, который утверждает, что был жестоко избит Махмадбокиром Махмадбокировым.



Видеоролик, продолжительностью 9 минут, был показан по ТВ "Бадахшан", и с 31 января распространяется в социальных сетях.



Махмадбокир Махмадбокиров 1 февраля в беседе с Радио Озоди опроверг утверждения Наврузова о пытках и избиениях, отметив, что лишь провел с ним "отцовскую беседу".



Парвиз Орифзода, прокурор ГБАО, сообщил, что Махмадбокир Махмадбокиров подозревается в



"применении насилия в отношении представителя власти ";

"оскорблении представителя власти ";

"посягательстве на неприкосновенность жилища ";

"возбуждении национальной, расовой и местнической вражды."

В заявлении прокурора ГБАО говорится, что начальник управления образования был избит вечером 29 января. "Махмадбокир Махмадбокиров проигнорировал повестку и не явился на допрос", - отмечает он.



Власти ГБАО заявляют, что происшествие зафиксировано камерами видеонаблюдения. ТВ "Бадахшан" показал кадры избиения некоего мужчины. Наврузов утверждает, что это кадры его избиения со стороны Махмадбокира.



В опубликованном в соцсетях видеообращении Наврузов сообщил, что подвергся избиению и пыткам после того, как он прокомментировал криминогенную обстановку в Хороге в связи с "ноябрьскими" событиями. По его словам, к нему в здание отдела образования пришел вооруженный огнестрельным оружием Мухаммадбокир Мухаммадбокиров, бывший офицер Погранвойск Таджикистана, лидер организованной преступной группы махалли Хороги Боло города Хорог, и после краткой беседы избил и пытал его.



"Ты ванджский, собирай вещи и убирайся из Хорога, и под угрозой оружия вывел меня из здания. Я был вынужден покинуть здание и махаллу Хороги Боло города Хорог", - говорит Наврузов в своем видеообращении.



Махмадбокир Махмадбокиров. Архивное фото

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Махмадбокир Махмадбокиров 1 февраля в беседе с Радио Озоди утверждения Наврузова назвал "ложью и клеветой", и сказал, что провел с начальником управления образования "отцовскую беседу". "Я не избивал начальника областного отдела образования. Никакого местничества не было", утверждает он. По его словам, покинуть махаллу Хороги Боло Наврузова заставили местные жители.



"У меня с учителем нет никаких проблем, однако он в телевизионном выступлении назвал меня террористом, Учитель не должен лгать. В последнем выступлении он скомпрометировал меня. Как будто я какой-нибудь террорист. Лично я очень уважаю учителей", сказал Махмадбокиров.



Начальник управления образования ГБАО в беседе с Радио Озоди сообщил, что после происшествия он был вынужден сменить место жительство.



Махмадбокир Махмадбокиров, которого власти ГБАО обвиняют в самоуправстве и совершении различных преступлений, пользуется уважением у части местного населения.



Ранее прокурор области Парвиз Орифзода после нападения на начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ОМВД по ГБАО в беседе с местным телевидением назвал Махмадбокирова одним из главарей организованной преступной группировки Хорога.



Глава ГБАО Алишер Мирзонабот 10 января также заявил, что Махмадбокир Махмадбокиров и другие члены местной ОПГ препятствуют нормальной работе местных органов власти.



Махмадбокир Махмадбокиров категорически отвергает обвинения в участии в организованной преступной деятельности.