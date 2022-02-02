 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.02.2022
07:25  ТаджПрокуратура пытается посадить опасного памирского курбаши Махмадбокирова
06:57  Олимпиада в Пекине: ОИ больше не видятся спасением от несчастий. Почему? - П.Беседин
06:50  Олимпекинские игры. Как Владимир Путин и Си Цзиньпин провели день открытия Олимпиады, - "Къ"
01:25  Немцы продадут "Северный поток-2" Штатам
01:23  История одного губернатора. Как убийство в Харькове связано с подавлением мятежа в Казахстане
01:16  Французы будут строить "горный парк" в узбекском Чимгане. Очередные Нью-Васюки...
01:11  Русский доктор Дьяков - создатель медицины советского Таджикистана

00:51  Азербайджан анонсировал старт газодобычи на "крупнейшем месторождении Апшерон"
00:25  Казахстану не до интеграции, пережить бы народную смуту, - дискурс каз-экспертов
00:11  Опять транзит. "Роснефть" погонит 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан
Пятница, 04.02.2022
18:32  Алматинцы собираются на митинг протеста против назначения акимом Досаева
18:29  Британский парламентарий М.Ходж требует конфисковать имущество "казахских клептократов"
18:01  Зятя Елбасы Тимура Кулибаева выставляют из совета директоров российского "Газпрома"
17:42  Шлем Богенбай батыра. В вылезшей из кустов КазАрмии проводится "патриотическая акция "Кушіміз бірлікте"
17:26  "Газпром" и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока РФ
16:27  В Ташкенте внедрят "Индекс человеческого достоинства... в разрезе махаллей"))
16:24  Реджеп Тайип Эрдоган слишком далеко залетел, - "Къ"
12:36  Изумительная "Алушта" Ивана Айвазовского выставлена на веб-аукцион в Москве. Старт - всего 33 млн
12:32  Строительство зданий парламента и правительства в Душанбе завершится в 2023 году
12:28  Зомби-солдаты и наемники - миф или реальность январских беспорядков в Казахстане? (видео)
12:03  Кыргызстан готовится к аннексии таджикских земель? - Негматулло Мирсаидов
11:56  КрымНяша Н.Поклонская попробует оживить деятельность Россотрудничества
11:40  Бесконечный балаган. РосВласти никак не придумают как и кому управлять миграцией, - А.Желенин
11:35  Новости богемы. Американская внучка Ислама Каримова развелась с блогером
11:32  КазЭкономика и "Самрук-Казына": чем опасны головокружительные ожидания от дивидендов, - Е.Васильев
10:29  Вместо войны в Европе начнется долгий кризис, - Тимофей Бордачев
10:27  Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем, - Г.Мирзаян
09:55  "Victoria’s Secret" кадровой политики Казахстана, - В.Хлюпин
08:11  Евразийский экономический союз, год шестой, - В.Чушкин
07:24  Кто начнет? НАТО в ожидании Гаврилы Принципа, - Александр Широкорад
06:52  XXI век выиграют те силы, которые смогут создать новую науку о мире и новое образование, - А.Фурсов
03:50  Российский "Лукойл" заходит в Казахстан с новыми проектами, - "Къ"
01:58  Российского блогера задержали в Узбекистане за провоз квадрокоптера
01:56  Китай-Россия: 15 вопросов, которые обсудят Путин и Си
01:11  "Здесь почти каждый день происходят конфликты". Жители Исфары и Баткена не верят в тадж-кыргызский мир
01:10  Генерал Гулахмадзода подтвердил, что в Таджикистане практикуют "облавы" на призывников
00:57  РФ + КНР =... Восточный блок: вторая попытка, - Н.Сорокин
00:54  Закат эпохи Назарбаева в Казахстане, - Якуб Хаджич
00:40  Война Миров. Стратегический пат России и США затягивается, - В.Юрицын
00:35  Изолгавшиеся. Пора явиться на войну, - Константин Кеворкян
00:15  Киргизия официально обвинила Казахстан в "нарушении принципов свободы перемещения товаров в ЕАЭС"
00:10  Талибам запретили брать оружие в парки развлечений
00:05  КазВласти решили отдать Северо-Казахстанский университет на откуп американцам
Четверг, 03.02.2022
19:28  Байден заявил о ликвидации в Сирии "халифа" ИГИЛ аль-Курейши
19:07  Турки построят в Украине завод по производству БПЛА "Байрактар"
18:03  Россия прихлопнула вещание Deutsche Welle. В ответ на запрет Раша тудей
17:39  Осужденный в Киргизии за отмыв денег Бакиева - Надель, под другим именем разрабатывает платежные системы в Англии
13:11  "Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя..."
13:04  Какой будет война на Украине: три варианта развития событий, - Виктор Баранец
13:02  В родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языке
11:45  Сломали спину... Куда и почему исчез экс-глава Казжелдорог и министр Сауат Мынбаев?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
ТаджПрокуратура пытается посадить опасного памирского курбаши Махмадбокирова
07:25 05.02.2022

Прокуратура ГБАО возбудила дело против Махмадбокирова. Сам он обвинения называет клеветой
Февраль 02, 2022

Прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям УК Таджикистана в отношении одного из неформальных лидеров региона Махмадбокира Махмадбокирова.

Уголовное дело возбуждено на основании видеообращения начальника управления образования ГБАО Лутфулло Наврузова, который утверждает, что был жестоко избит Махмадбокиром Махмадбокировым.

Видеоролик, продолжительностью 9 минут, был показан по ТВ "Бадахшан", и с 31 января распространяется в социальных сетях.

Махмадбокир Махмадбокиров 1 февраля в беседе с Радио Озоди опроверг утверждения Наврузова о пытках и избиениях, отметив, что лишь провел с ним "отцовскую беседу".

Парвиз Орифзода, прокурор ГБАО, сообщил, что Махмадбокир Махмадбокиров подозревается в

"применении насилия в отношении представителя власти ";
"оскорблении представителя власти ";
"посягательстве на неприкосновенность жилища ";
"возбуждении национальной, расовой и местнической вражды."
В заявлении прокурора ГБАО говорится, что начальник управления образования был избит вечером 29 января. "Махмадбокир Махмадбокиров проигнорировал повестку и не явился на допрос", - отмечает он.

Власти ГБАО заявляют, что происшествие зафиксировано камерами видеонаблюдения. ТВ "Бадахшан" показал кадры избиения некоего мужчины. Наврузов утверждает, что это кадры его избиения со стороны Махмадбокира.

В опубликованном в соцсетях видеообращении Наврузов сообщил, что подвергся избиению и пыткам после того, как он прокомментировал криминогенную обстановку в Хороге в связи с "ноябрьскими" событиями. По его словам, к нему в здание отдела образования пришел вооруженный огнестрельным оружием Мухаммадбокир Мухаммадбокиров, бывший офицер Погранвойск Таджикистана, лидер организованной преступной группы махалли Хороги Боло города Хорог, и после краткой беседы избил и пытал его.

"Ты ванджский, собирай вещи и убирайся из Хорога, и под угрозой оружия вывел меня из здания. Я был вынужден покинуть здание и махаллу Хороги Боло города Хорог", - говорит Наврузов в своем видеообращении.

Махмадбокир Махмадбокиров. Архивное фото
ПРОЧТИТЕ ТАКЖЕ
Источник: драка в Хороге между сотрудниками милиции и Махмадбокиром произошла "из-за недоразумения"
Махмадбокир Махмадбокиров 1 февраля в беседе с Радио Озоди утверждения Наврузова назвал "ложью и клеветой", и сказал, что провел с начальником управления образования "отцовскую беседу". "Я не избивал начальника областного отдела образования. Никакого местничества не было", утверждает он. По его словам, покинуть махаллу Хороги Боло Наврузова заставили местные жители.

"У меня с учителем нет никаких проблем, однако он в телевизионном выступлении назвал меня террористом, Учитель не должен лгать. В последнем выступлении он скомпрометировал меня. Как будто я какой-нибудь террорист. Лично я очень уважаю учителей", сказал Махмадбокиров.

Начальник управления образования ГБАО в беседе с Радио Озоди сообщил, что после происшествия он был вынужден сменить место жительство.

Махмадбокир Махмадбокиров, которого власти ГБАО обвиняют в самоуправстве и совершении различных преступлений, пользуется уважением у части местного населения.

Ранее прокурор области Парвиз Орифзода после нападения на начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ОМВД по ГБАО в беседе с местным телевидением назвал Махмадбокирова одним из главарей организованной преступной группировки Хорога.

Глава ГБАО Алишер Мирзонабот 10 января также заявил, что Махмадбокир Махмадбокиров и другие члены местной ОПГ препятствуют нормальной работе местных органов власти.

Махмадбокир Махмадбокиров категорически отвергает обвинения в участии в организованной преступной деятельности.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644035100
Новости Казахстана
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Национального Банка
- Кадровые перестановки
- Что там с аграрной наукой?
- Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом
- О мерах КНБ по реализации поручений Главы государства
- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к обращению Human Rights Watch по событиям "Трагического января"
- Министр энергетики РК рассказал о текущей ситуации по производству нефтепродуктов
- Итоги аудиторской деятельности ДВГА по Кызылординской области за 2021 год
- Информация о деятельности ДВГА по Западно-Казахстанской области за 2021 год
- За казах ответит
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  