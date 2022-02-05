"Царство террора" в Казахстане: мировые СМИ пишут о жестоких пытках задержанных в январе

08:26 05.02.2022 "Царство террора" в Казахстане: мировые СМИ пишут о жестоких пытках задержанных в январе

5 февраля 2022,

Ельнур АЛИМОВА



В западной прессе на этой неделе рассказывают о пытках в отношении задержанных во время и после январских событий в Казахстане и отмечают "слабую" реакцию стран Запада на нарушения прав человека в центральноазиатской стране. Зарубежные издания также задаются вопросом, почему президент Касым-Жомарт Токаев "вдруг" увидел коррупцию на таможенной границе с Китаем, и пытаются понять, не нацелена ли его кампания против близких родственников Нурсултана Назарбаева.



"БЕЗЖАЛОСТНАЯ КАМПАНИЯ ЖЕСТОКОСТИ И ЗАПУГИВАНИЯ"



Американская газета New York Times пишет о казахстанцах, попавших под обстрелы, произвольно задержанных и подвергнутых пыткам во время и после январских событий.



Во время и после январских событий в Казахстане тысячи подверглись задержаниям. Из изоляторов поступают многочисленные сообщения о пытках

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Корреспондент Валери Хопкинс рассказывает о гибели при туманных обстоятельствах 49-летнего археолога Ерлана Жагипарова. 6 января он вышел из дома в Алматы, чтобы посмотреть, что происходит на расположенной неподалеку площади. Через полчаса он позвонил своему другу, сообщив о задержании служащими Национальной гвардии. Спустя шесть дней родственники нашли тело Жагипарова со следами пыток в морге. Он был в наручниках, одна рука была сломана, на лице кровоподтек. В области живота и сердца - огнестрельные ранения Семья Жагипарова хочет провести расследование и выяснить, кто его убил.



После массовых митингов, в которые, по утверждению многих очевидцев и правозащитников, вмешались устроившие насилие провокаторы, в стране развернулись жестокие репрессии. Власти заявили об участии в беспорядках "террористов", президент приказал "стрелять на поражение", напоминает издание.



"Правозащитные группы и активисты документируют царство террора, которое установилось задолго до стрелять на поражение. Собранные видеозаписи и свидетельства, а также интервью New York Times с участниками протестов и членами их семей показывают безжалостную кампанию жестокости и запугивания, которая быстро подавила неожиданные волнения", - говорится в статье.



Автомобили полиции на фоне частично сожженного здания на площади Республики. 11 января 2022 года

Автомобили полиции на фоне частично сожженного здания на площади Республики. 11 января 2022 года

Американская газета пишет об алматинце Тимуре Киме, задержанном по подозрению в "терроризме". Его жена Ляйлим Абильдаева сообщила, что ее семье далека от политики: муж занимался ремонтом компьютеров и вел небольшой бизнес по продаже мебели. 38-летнего Тимура Кима и его брата остановили полицейские, когда те проезжали 9 января через центр города. Их обыскали и отпустили, но спустя несколько часов спецназовцы ворвались в дом Кима и увезли его на допрос. На следующий день полиция привезла окровавленного мужчину домой в наручниках и провела обыск. По словам Абильдаевой, Тимур Ким сообщил, что всю ночь подвергался избиению. Следователь сообщил, что Киму вменяют "терроризм", и его снова увезли (он был освобожден из-под стражи только 3 февраля).



В интервью изданию Абильдаева говорит, что больше не доверяет государству, которое "пытается сделать из задержанных "террористов", чтобы доказать участие "боевиков" в январских событиях.



Жаксылык Советбеков. Фото из личного архива

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Англоязычный сайт Eurasianet.org пишет, что на фоне роста жалоб на пытки казахстанские власти пообещали расследовать "возможные случаи".



Правозащитная организация Human Rights Watch ранее проанализировала видеозаписи из Алматы и пришла к заключению, что полицейские и военные как минимум в четырех случаях применили чрезмерную силу, в результате погибли 10 человек и 19 получили ранения. Позже правозащитники выпустили отчет о пытках в Казахстане.



МИД Казахстана после заявлений HRW выступил с комментарием, в котором говорится, что "Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами". В министерстве также заявили, что Токаев "неоднократно заявлял, что расследование вооруженных беспорядков должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона".



Здание министерства иностранных дел Казахстана

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Eurasianet.org отмечает, что сейчас к работе приступили две неправительственные комиссии. В комиссию "Аманат", которую возглавляют адвокаты Абзал Куспан и Айман Умарова, входят представители прокуратуры и МВД. "Аманат" работает с "благословения властей", и эту комиссию поддерживает Токаев, пишет издание.



Комиссию, созданную общественным деятелем Рысбеком Сарсенбайулы, оппозиционным активистом Балташем Турсымбаевым и журналистом Ермуратом Бапи, власти не встретили с благосклонностью. Эта комиссия работает над установлением имен погибших мирных жителей, пишет Eurasianet.org.



СЛАБАЯ РЕАКЦИЯ ЗАПАДА



Британское издание Times, ссылаясь на свидетельства очевидцев, тоже пишет о пытках в казахстанских СИЗО и стрельбе, открытой по мирным протестующим 6 января в Алматы. Автор Марк Беннеттс ищет ответ на вопрос, почему Запад спокойно отреагировал на грубые нарушения прав человека в стране.



Полицейские спецназ в Алматы. 5 января 2022 года

Полицейские спецназ в Алматы. 5 января 2022 года

США раскритиковали приказ Токаева "стрелять без предупреждения", но реакция Запада на события в Казахстане была "слабой", считает автор. Европейский парламент принял резолюцию в связи с январскими событиями в Казахстане и призвал к санкциям против должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека, и беспристрастному расследованию. Но резолюция не является обязательным к исполнению документом.



"Многие в Казахстане недовольны тем, что Запад готов работать с таким режимом, несмотря на десятилетия нарушений прав человека, фальсификацию выборов и разграбление природных ресурсов коррумпированной элитой", - отмечает автор.



Дарига Назарбаева (слева), дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Тимур Кулибаев, зять экс-главы государства, упомянуты в числе других членов семьи, против которых в британском парламенте предложили ввести антикоррупционные санкции

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Он напоминает, что консалтинговая фирма бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, нанятая правительством Казахстана для консультирования после Жанаозенских событий, унесших 17 жизней в 2011 году, получила 9,5 миллиона фунтов стерлингов.



По данным организации Transparency International, в одной только Великобритании установлены активы казахстанской элиты на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов, полученные незаконным путем.



"Развитые, демократические страны, отстаивающие права человека, не только закрывают глаза на события в Казахстане, но и принимают деньги, полученные незаконным путем. Это прискорбно", - цитирует издание журналиста Тимура Нусимбекова.



Бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни объясняет нежелание Вашингтона критиковать правительство Казахстана его давним партнерством в области добычи нефти и нераспространения ядерного оружия. Консорциум, возглавляемый американской компанией Chevron, инвестировал 37 миллиардов долларов в нефтяные месторождения на западе Казахстана.



СЛОВА ТОКАЕВА О "БАРДАКЕ" НА ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ: "СМЕНА ИГРОКОВ"?



Касым-Жомарт Токаев "вдруг" заметил пропажу колоссальных сумм на китайско-казахстанской границе, пишет сайт Eurasianet.org. О том, что миллиарды долларов годами шли в обход казны и оседали в чьих-то карманах, было "общеизвестно", сказал Токаев в январе, охарактеризовав ситуацию на таможне как "настоящий бардак".



На этой неделе Токаев напомнил на совещании о значительных расхождениях в статданных о взаимной торговле: "В [поза]прошлом году этот показатель достиг 5,7 миллиарда долларов. Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница".



По данным Главного таможенного управления Китая, в 2020 году общий товарооборот Китая и Казахстана составил 21,4 миллиарда долларов, а по данным Национального бюро статистики Казахстана - 15,7 миллиарда.



В 2019 году, отмечает автор публикации Джоанна Лиллис, расхождения составили 7,6 миллиарда.



По словам Токаева, причина исчезновения миллиардов банальна: это контрабанда на пограничных переходах между Казахстаном и Китаем, говорится в статье.



"Казахстанские чиновники, годами закрывавшие глаза на контрабанду, начали действовать после упрека Токаева", - пишет Eurasianet.org. После проверок были уволены руководители двух железнодорожных станций на границе, Алтынколь и Достык.



Лиллис приводит опубликованный в 2018 году отчет Transparency Kazakhstan: судя по цифрам, огромные расхождения в таможенной статистике продолжаются с 2013 года.



"Так почему же Токаев вдруг разоблачает давно всем известную коррупцию?" - вопрошает автор.



"Разгадка кроется в его кампании по "деолигополизации", нацеленной на борьбу с общественным недовольством по поводу разделения на богатых и бедных в Казахстане", - пишет журналист. Усилия Токаева были направленные на предприятия, связываемые с членами семьи его предшественника Нурсултана Назарбаева, отмечает Лиллис, напоминая, как компанию "Оператор РОП", аффилированную с дочерью экс-президента Алией Назарбаевой лишили права на сбор утилизационных платежей. В случае с таможней Токаев, вероятно, вновь нацелен на Назарбаевых, полагает автор.



"Слухи о том, что Болат Назарбаев, младший брат экс-президента, контролирует торговлю на Хоргосе, ходят давно. Он также владеет алматинским рынком "Алтын Орда", где продается много китайских товаров. Рынок, как недавно сообщил Ratel.kz, платит очень низкие налоги для такого популярного торгового места", - продолжает автор.



Болат Назарбаев, возможно, не единственный член семьи Назарбаевых, имеющий интересы на границе. Когда Токаев говорил о "неких уполномоченных операторах, имеющих статус неприкасаемых", он мог подразумевать и других родственников экс-президента.



Весной прошлого года дальнобойщики возмущались, что одна компания фактически монополизировала перевозку грузов. Это компания Eurotransit, связь которой с Даригой Назарбаевой и ее "мужем" Кайратом Шарипбаевым установил Азаттык.



"Токаев обещает ликвидировать олигополию, его соотечественники надеются, что он заменит ее более справедливой экономической моделью и арестует тех, кто извлекал выгоду от коррупционных схем. Но скептически настроенные комментаторы, такие как эксперт по Центральной Азии и ученый Эдвард Шац, задаются вопросом, не стоит ли за всем этим попытка "сменить игроков, но не менять игру"", - заключает автор. Источник - rus.azattyq.org

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