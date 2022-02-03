Возмущенные Алматинцы митингуют против нового акима - засланца

10:11 05.02.2022

Акция протеста согласована с новым руководством мегаполиса. Это первый мирный митинг после январских беспорядков. Люди требуют разрешить им провести выборы нового градоначальника



В полдень в Алматы начался согласованный митинг. Участники акции протеста выражают несогласие с назначением новым акимом мегаполиса Ерболата Досаева – бывшего председателя Национального банка Казахстана.



Прежний аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ушел с должности после массовых беспорядков, которые произошли в городе в начале января. Горожане выступили тогда против Сагинтаева, считая, что он спрятался в штабе, бросив город в трудный момент.

Митинг проходит возле Дома ученых. Как передает корреспондент Sputnik Казахстан, в митинге участвуют около 200 человек

"Мы, алматинцы, кровью заслужили право самим выбирать себе акима. Все прежние акимы были нам навязаны", - говорит один из участников митинга.



Люди выступают с импровизированной трибуны, стоя в кузове грузовика.

Участники митинга напомнили, что Досаев, будучи главой Нацбанка, не выслушал требования митингующих.

"Теперь, когда Досаев стал акимом города, он не будет работать на благо города. Он не будет слушать требования горожан. Он будет работать того, кто его назначил", - говорит другая участница митинга.

Есть среди митингующих и родственники людей, которые находятся в СИЗО после январских событий - они требуют освобождения.



видео тут -

https://ru.sputnik.kz/20220205/v-almaty-prokhodit-miting-protiv-novogo-akima--video-22549791.html