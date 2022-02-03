 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер классик казахской советской литературы Абдижамил Нурпеисов (автор романа "Кровь и пот")
10:13 05.02.2022

Умер автор трилогии "Кровь и пот" Абдижамил Нурпеисов

Казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов - Sputnik Казахстан,

На 98-м году жизни скончался известный писатель Абдижамил Нурпеисов. Об этом сообщил депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов на своей странице в Facebook.

Абдижами́л Каримович Нурпеиисов - известный советский казахский писатель и переводчик, внесший большой вклад в казахскую литературу. Герой Труда Казахстана (2019). Народный писатель Казахской ССР (1985). Лауреат Государственной премии СССР (1974). Участник Великой Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1943 года.
Биография Абдижамила Нурпеисова
Абдижамил Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области, в селе Ушкон поселка Куланды Аральского района.
Участвовал в Великой Отечественной войне. Был мобилизован в 18 лет. После окончания краткосрочных курсов стал политработником в минометной роте под Луганском, позже делопроизводителем артснабжения 137-го пушечного артиллерийского полка участвовал в боях в Прибалтике на Курляндском плацдарме.
В декабре 1946 года демобилизованный с армии Абдижамил приступил к написанию романа "Курляндия", который он начинал еще в рядах армии. Печатается с 1949 года. В 1950 году опубликовал автобиографический роман "Курляндия" (2-я редакция под названием "Долгожданный день" 1958) о фронтовой жизни.
Поступил в Казахский государственный университет, но уже через год перевелся в Литературный институт имени М. Горького в Москве. Окончил его в 1956 году.
В 1954 году поступает в литературный институт имени М. Горького в Москве, окончил в 1956 году.
За первую книгу получил республиканскую премию лауреата имени Жамбыла. Наряду с тем, что беспрерывно трудился в сфере прозы, выделился острой критикой и публицистическими статьями.
С 1958 года работал над историко-революционной трилогией "Кровь и пот", охватывающей события, происходившие в приаральском регионе Казахстана во время Первой мировой и Гражданской войн.
В 1961 вышла 1-я книга "Сумерки" (рус. пер. Ю. П. Казакова, 1966), в 1964 - 2-я книга "Мытарства" (рус. пер. 1968), в 1970 - 3-я книга "Крушение" (рус. пер. 1972).
Книга удостоена Государственной премии СССР 1974 года. Режиссер А. М. Мамбетов поставил по книге спектакль "Кровь и пот" на сцене Каздрамтеатра им. Ауэзова в Алма-Ате (за роли Еламана и Акбалы Асанали Ашимов и Фарида Шарипова получили Государственную премию СССР 1974 года, как и автор книги), а также в 1978 году снял одноименный художественный фильм по сценарию А. C. Михалкова-Кончаловского. Фильм взял Приз ВКФ–79 в Ашхабаде за игровой фильм на историко-революционную тему.
В 1963–1964 годах Нурпеисов был главным редактором общественно-литературного журнала "Жұлдыз", депутатом Верховного Совета Казахской ССР.
В 70-е годы написал несколько книг очерков: "Раздумья", "Все в нем пело", "Край голубых гор", "Караваны памяти", "Судьба моя, боль моя - Арал мой".
За активное участие в осуществлении подготовки и издания 200 томов Всемирной библиотеки, в том числе за обстоятельное предисловие к двухтомнику Мухтара Ауэзова из этой серии писатель был награжден Почетной Грамотой Верховного Совета РСФСР.
В 1987 году - выпустил книгу "Долг" о земляках-рыбаках, о тяжелой судьбе Аральского моря.
В 2000 году при ПЕН-клубе выпускает журнал "Тан-Шолпан". Многие годы трудился председателем совета редакторов этого же литературно-общественного журнала.
В 2000 году Нурпеисов издал роман-дилогию "Последний долг" (об экологической проблеме Арала), роман удостоен Шолоховской премии в 2003 году, переведен на немецкий и издан в Германии издательством "Dağyeli Verlag" в серии "Казахская библиотека".
Произведения Нурпеисова переведены на многие языки мира, такие, как французский, немецкий, испанский, китайский, арабский и на языки народов бывшего СССР.
Абдижамил Нурпеисов известен и как переводчик. Им переведены на казахский язык рассказы А. П. Чехова, М. Горького, пьесы А. Касоны "Деревья умирают стоя", Н. Хикмета "Слепой падишах" и другие.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644045180
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