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Старший жуз казахов – роды, история происхождения и известные выходцы
10:17 05.02.2022

Немало деятелей современной политики Казахстана происходят из Старшего жуза. Например, это действующий президент Касым-Жомарт Токаев, а также первый глава Казахстана Нурсултан Назарбаев
НУР-СУЛТАН, 5 фев - Sputnik. Предки современных казахов входили в три исторически сложившихся родоплеменных объединения – Старший, Средний и Младший жузы.

По мнению историков, происхождение жузов могло быть связано с географическим фактором. Например, Старший жуз традиционно занимал территорию юго-восточного Казахстана или Семиречья. В современных границах – это Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области. Есть также роды, которые не входили ни в один из жузов (торе, ходжа, толенгит) – о них мы подробнее расскажем в последующих публикациях.
Sputnik Казахстан предлагает ознакомиться с историей Старшего жуза и узнать, какие роды в него входят.
Где обитали племена Старшего жуза
Как сообщает книга "История Казахстана: народы и культуры" (издана в 2000 году), казахи Старшего жуза традиционно занимали территорию юго-восточного Казахстана. Это Семиречье, в частности, бассейн реки Или и ее многочисленных притоков, предгорья Джунгарского и Заилийского Алатау, Киргизского хребта и Каратау, междуречья Чу и Таласа, а также районы верхнего и среднего течения Сырдарьи.
Зимние пастбища располагались в основном в равнинной части региона. Летние пастбища - в горных и высокогорных районах Джунгарского Алатау и западных отрогов Тянь-Шаня, а также по речным долинам.
Кто входил в состав Старшего жуза
Согласно шежире (генеалогической родословной, устно передаваемой из поколения в поколение), казахи Старшего жуза подразделялись на следующие группы: жалайыр, ошакты, дулат, канлы, сарыуйсунь, шапырашты, шанышкылы, сиргели, ысты, албан и суан. Примерная численность казахов Старшего жуза на рубеже XIX-XX веков составляла около 700 тыс. человек.
По информации историка Нурбулата Масанова, на момент переписи 1989 года численность казахов Старшего жуза в границах современного Казахстана составляла 2 млн человек, а с учетом казахов Китая и Средней Азии – 2,5 млн. Такой значительный прирост численности казахов Старшего жуза историк объяснил тем, что они меньше всех пострадали от голода 1930-х годов.
Самым многочисленным племенем в составе Старшего жуза были дулаты. Численность дулатов в XIX - начале XX веков составляла около 250 тыс. человек. Они подразделялись на четыре крупные родовые группы: ботпай, шымыр, сейкым и жаныс. Уран (боевой клич) дулатов - бахтияр.
Другое племя – суаны, их численность в начале XX века составляла около 30 тыс. человек. Уран суанов - райымбек, байсуан.
На рубеже XIX-XX веков численность албанов достигала примерно 100 тыс. человек. Уран албанов - райымбек.
Численность сарыуйсуней едва превышала 10 тыс. человек на рубеже XIX-XX вв. Боевой клич – байток.
Еще одним племенем Старшего жуза были шапырашты, их численность в начале XX в. составляла 50-60 тыс. человек. Уран шапырашты - карасай.
Численность сиргели на рубеже XIX-XX веков едва ли превышала 40 тыс. человек. Их уран - тоганас (туганаз).
В этот же период численность ысты едва ли превышала 40-50 тыс. человек. Уран - жауатар.
Жалаиров на рубеже XIX-XX вв. насчитывалось примерно 100-110 тыс. человек. Их уран - бахтияр, кобылан, борибай.
Во второй половине XIX века численность кочевого племени ошакты не превышала 20 тыс. человек.
Небольшие группы канлы имелись и в других районах Семиречья и Южного Казахстана, проживая по соседству с кочевниками из родовой группы шанышкылы. Совместная численность канлы и шанышкылы на рубеже XIX-XX веков составляла около 50 тыс. человек. Уран канлы - байтерек, айрылмас. Уран шанышкылы - айрылмас.
История казахов Старшего жуза
По информации издания, "История Казахстана: народы и культуры", первые упоминания о жузе появляются в исторических источниках в начале XVII века. В середине XIX века казахи Старшего жуза вошли в состав Российской империи. Сначала на этой территории в 1848 году появилось управление, которым руководил так называемый "пристав при киргизах Большой орды".
В 1856 году на территории Старшего жуза был создан Алатавский округ. В 1854 году часть казахов Старшего жуза, проживавшая в северном Семиречье, вошла в состав особого Копальского военного округа.
Реформами 1867, 1886 и 1891 годов казахи Старшего жуза образовали в составе Российской империи:
- Копальский, Верненский и Джаркентский уезды Семиреченской области;
- Чимкентский и Аулиеатинский уезды Сырдарьинской области.
Современные политики из Старшего жуза
Немало представителей советской и современной политики Казахстана являются выходцами из Старшего жуза.
К примеру, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев был выходцем роды ысты. Первый президент Нурсултан Назарбаев происходит из рода шапырашты.
Из Старшего жуза происходил покойный аким Алматы, депутат Заманбек Нуркадилов. Другой казахстанский депутат, экс-министр печати и информации Куаныш Султанов, а также бывший министр сельского хозяйства, экс-глава Администрации президента Ахметжан Есимов тоже являются выходцами Старшего жуза.
По информации из открытых источников, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев происходит из рода жалайыр Старшего жуза.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644045420
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