Усть-каменогорцы требуют уволить нерадивого акима Омара (сородича Токева по племени жалаир)

10:36 05.02.2022

Жители Усть-Каменогорска просят Токаева снять с должности акима города



Соответствующую петицию уже активно подписывают в Сети, а депутаты и группа поддержки акима атакуют одного из инициаторов

После того, как в нескольких городах Казахстана произошла смена акимов, жители областного центра Восточного Казахстана тоже решили попытать удачу и начали собирать подписи, создав петицию об отставке градоначальника - Жаксылыка ОМАРА.



Акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара снова оштрафовали за нарушение масочного режима

В документе говорится, что анонсированное Токаевым создание нового формата общественного договора важно для горожан, но в рамках существующих проблем, которые волнуют жителей Усть-Каменогорска, они просят обратить внимание на оценку населением города работы акима. Люди подписывают петицию, в которой утверждается, что с момента своего назначения в 2018 году Омар своими действиями последовательно настраивал население города против государственного управления в своем лице.



"Несмотря на ежегодный рост городского бюджета и декларируемые достижения, наш город приходит в упадок во многих социальных сферах, в первую очередь этот упадок заметен в сфере развития городской инфраструктуры. Бюджетные расходы в последние три года росли значительными объемами, которые должны были в результате дать качественное улучшение городской среды и повышение качества жизни жителей города, однако этого не произошло", - написано в петиции.



По мнению авторов документа, в городе реализуются разные проекты, часть из которых не только не приносит пользы, но и наносит ощутимый вред. В качестве примера приводится хаотичное развитие дорожной инфраструктуры без учета интересов маломобильных граждан, которым тем самым зачастую ограничивается свободный доступ к передвижению, и проблема массовой вырубки деревьев в районах с неблагоприятной экологической обстановкой, несмотря на массовое сопротивление жителей.



"Очень остро стоит проблема общественного транспорта, ставшая причиной постоянной критики и повышенной напряженности в обществе. Люди вынуждены передвигаться на старых автобусах и трамваях, зачастую часами ждут транспорт, автобусы переполнены ввиду необоснованности количества техники на линии, акимат годами не субсидировал перевозки. Итог этой работы: фактически развал системы перевозок. Кризис в сфере общественного транспорта достиг такого пика, что жители вынуждены обращаться в суд, чтобы заставить акимат города исполнять свои должностные обязанности – это нонсенс, ставший возможным благодаря формальной политике "открытости" акима и постоянного игнорирования мнения горожан в угоду автолюбителям", - уверены жители Усть-Каменогорска.



Не оставлен без внимания в петиции и тот факт, что в последние годы важные для городской среды проекты скрыты под грифом "для служебного пользования" и то, что приоритеты руководителя города вызывают вопросы у населения, так как многие направления его деятельности общественным мнением воспринимаются как потенциально коррупционные.



"Наше разочарование действием и бездействием нынешнего акима города носит системный характер, и, подписываясь под петицией, мы выражаем недовольство состоянием нашего города, который в последние годы находится в упадке. Много саморекламы акима в социальных сетях, решение локально озвученных проблем в ручном режиме без формирования системных инструментов повышения качества жизни, игнорирование проблем жителей окраин, открытое игнорирование результатов общественных слушаний по волнующим жителей вопросам. Все это не позволяет достичь реальных изменений", - говорится в документе.



Авторы петиции напоминают, что работа действующей команды городского акима находит свое отображение через высокий критический уровень отношения к исполнительной власти в социальных сетях. Поэтому люди просят Токаева инициировать отставку Жаксылыка Омара с поста акима Усть-Каменогорска как не справившегося с руководящей ролью.



"Ввиду отсутствия возможности прямой выборности акимов областных центров на данном этапе, мы нуждаемся в назначении на пост акима города Усть-Каменогорска руководителя, чья открытость и восприимчивость к мнению горожан будет реальной, а не напускной; руководителя, который создаст условия для развития города и улучшения экономической, экологической и социальной обстановки", - резюмируют горожане.



После того, как петиция стала распространяться в Сети, аккаунты выставлявших ссылку людей подверглись настоящему нашествию. Вначале с отзывами о качественной работе акима пришли так называемые боты, но затем они сменились настоящими педагогами и библиотекарями. Злые языки утверждают (подкрепляя это скринами из чатов), что соответствующее задание работникам этих сфер спустило их начальство. А утром в пятницу, 4 февраля, настоящая делегация окружила офис одного из инициаторов петиции – активиста Романа ЧЕСТНЫХ. Вообще, они пришли выразить свое несогласие с его позицией, но смотрелось это откровенно странно, ведь несогласие в данном случае – просто неподписанная петиция. К тому же, представителей общественного совета, заседающего в городском акимате, комитетов местного самоуправления и различных подобных организаций, преимущественно пенсионного возраста, подкрепленную блогерами и представителями средств массовой информации, совершенно неожиданно разбавили депутаты городского маслихата, также вышедшие "защищать" акима города. Например, депутат Усть-Каменогорского городского маслихата VII созыва, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и развития территории Сергей КОРОТИН.



"Мы, задаем вам вопрос, на который хотим получить короткий ответ: кто вам дал право выступать от общественности города?", - сказал он.



"В тексте петиции нет ни слова под общественность, подписать ее может каждый желающий житель города, он же может не подписывать. В итоге это будет мнение подписавшихся, а не общественности, особенно той, к которой вы себя причисляете", - заметил в ответ Честных.



Диалог продолжался в том же русле. Когда активист уже зашел в здание, группа поддержки городского акима, продолжала свои выступления. Теперь уже перед камерами. В основном они описывали то, как изменился и похорошел город за последние годы под управлением Жаксылыка Омара.



"Я здесь родился, здесь живу, я почетный гражданин Усть-Каменогорска, ответственно заявляю, что все меняется, многое делается, посмотрите, какой монумент воздвигли к 30-летию Независимости!", - говорил председатель совета местного самоуправления Усть-Каменогорска Серик ОРАЗБАЙУЛЫ.