 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Позорный провал США замаскирован под "ликвидацию главаря террористов"
16:11 05.02.2022

РОЖИН Борис

Военный обозреватель Борис Рожин в своем авторском блоге Colonel Cassad скрупулезно разбирает историю с очередным надуванием рейтинга Байдена.

"Относительно истории с "героической операцией по ликвидации Аль-Курайши".

1. В январе в течение длительного времени можно было наблюдать наглядное позорище США и курдов в Хасаке, которые сначала допустили захват тюрьмы с боевиками ИГИЛ*, а затем длительное время пытались вернуть под контроль захваченную тюрьму даже после того, как часть боевиков благополучно слиняла с захваченного объекта.

2. Большое число жертв, разбежавшиеся боевики и сроки подавления бунта вызвали в американской прессе серьезные обвинения в адрес американской стратегии в Рожаве в целом и эффективности спонсируемых США курдов в частности.

3. Через некоторое время, с целью доказать "эффективность оккупации", осуществляется ликвидация Аль-Курайши, которую пытаются обставить в том же неповторимом стиле, что и ликвидация Бен Ладена (по поводу которой также было немало вопросов) или ликвидация Аль-Багдади (опять же, к ней тоже были вопросы).

4. Из 13 человек - 10 убитых, это гражданские лица (4 женщины, 6 детей, включая малолетних), причем, по уверениям США, это даже не они убили, а Курайши подорвал пояс смертника и США ни при чем к гибели женщин и детей. Попутно в ходе операции потеряли вертолет, который добили с дронов.

5. При этом Курайши вполне себе спокойно жил на территории турецкой зоны оккупации, в "квадрате безопасности" рядом с отделением полиции, блокпостом ХТШ* и КПП на границе. Жил в течение 11 месяцев, как до него спокойно жили и другие лидеры ИГИЛ. Это к вопросу о том, что собой представляет покрываемая США зона "свободного Идлиба", где спокойно до поры живут лидеры ИГИЛ и "Аль-Каиды"*. Почему-то на территории, контролируемой Асадом, лидеры ИГИЛ предпочитают не жить.

6. По заявлению Байдена, операцию планировали буквально на днях (от получения информации до операции - 3 дня), то есть уже после завершения событий в Хасаке. И Аль-Курайши якобы был причастен к организации нападения, хотя боевики, напавшие на тюрьму, приехали не из Идлиба, а из провинции Анбар (в Ираке). Не представлено каких-либо доказательств, что Курайши был как-то связан с атакой в Хасаке.

7. В целом выглядит так, что США нужно было срочно показать успех в "борьбе с терроризмом" (штурм тюрьмы за него выдать трудно), поэтому совершенно случайно на территории турецкой зоны оккупации обнаруживают одного из главарей ИГИЛ (который в официальном розыске много лет), который вполне себе спокойно живет с семьей в "квадрате безопасности" в 2-х км от турецкой границы (Багдади жил в 5 км от турецкой границы).

Я бы даже не исключал, что американцам давно было известно, где он скрывается, например, от коллег по турецкой военной разведке.

Происходящее остро напомнило "удары возмездия" в последние дни перед бегством США из Афганистана, когда также были "убиты главари ИГИЛ" в отместку за их атаку на аэропорт Кабула. В общем, трудно отделаться от впечатления, что тут есть определенный шаблон.

8. Соцопросы показывают, что рейтинг Байдена после заявлений о ликвидации Аль-Курайши вырос на 1%".



* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644066660
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