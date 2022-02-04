В Таджикистане в ДТП погиб известный певец Дамирбек Олимов

16:17 05.02.2022

Ему было 33 года



Сегодня ночью в автокатастрофе погиб популярный певец 33-летний Дамирбек Олимов, сообщают его друзья и родственники в социальных сетях.



Источник, близкий к певцу, сообщил "Азия-Плюс", что прошлой ночью он был на свадьбе в Бободжон-Гафуровском районе.



В три часа ночи по возращению с мероприятия он с двумя музыкантами попал в аварию. Все пострадавшие были доставлены в больницу города Худжанда, где, к сожалению, Дамирбек Олимов скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью.



Дамирбек Олимов родился 20 марта 1989 года в Деваштичском районе Согдийской области.



После окончания средней школы в 1995-2004 годах учился в Институте искусств имени Содирхона Хафиза в Худжанде.



Начал карьеру певец в 2009 году. Работал в ансамбле "Нури Худжанд" под руководством народного артиста СССР Джурабека Муродова и в коллективе "Голос Согда". Женат, имеет 3 детей - 2 сына и дочь.



В прошлом году мы публиковали интервью с известным певцом, в котором Дамирбек рассказал, чем занимался до творческой карьеры и как изменилась его жизнь после одного звонка Нигины Амонкуловой.







Напомним, в августе 2020 года в страшном ДТП, которое произошло в столице, погиб еще один популярный таджикский исполнитель Бахром Гафури.