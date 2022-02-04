Как прессуют и отжимают бизнес в Казахстане. Переписка Балушкина с Токаевым

16:18 05.02.2022

Писал ли Балушкин Токаеву заявление на Мамина и Масимова



АНТОН СЕРГИЕНКО



По Сети гуляет документ, завизированный находящимся в розыске олигархом



Заявление на имя президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА, подписанное председателем совета директоров акционерного общества "Азия Авто" Анатолием БАЛУШКИНЫМ и скрепленное фирменной синей печатью, можно назвать хитом социальных сетей, его даже пересылают по WhatsApp-чатам. Мы не беремся утверждать, что оно подлинное, тем более что автограф на документе имеет некоторые, едва заметные отличия от имеющихся в открытом доступе росписей Балушкина и ряд стилистических несоответствий манере его изложения мыслей, проходящих обычно обработку специалистами. Но само заявление содержит весьма интересные утверждения и факты. На его основании президента просят привлечь к уголовной ответственности людей МАСИМОВА, МАМИНА и ЕРГОЖИНА.



"Добить АО "Азия Авто" решили и через Оператор РОП, хотя с апреля 2020 г. она должна была заплатить 66 млн тенге (но суд отказал во взыскании). В ответ Министерство экологии подало иск в интересах Оператора РОП о взыскании за 2016-2020 года - около 65 млрд. тенге (то есть за те машины, которые были выпущены). Суд Нур-Султана 25 августа 2021 г. в обязательном порядке удовлетворил иск Министерства экологии, а апелляция засилила решение… Иски и судебные решения использовались для рейдерства компании третьими лицами, каждый из которых преследовал свои цели. АО "Группа компаний "Аллюр" добилось своего - получило дистрибьютерство и сборку KIA и ВАЗ, дополнительно пытается получить через торги судебных исполнителей имущество группы Азия Авто (явно заниженное в цене) в рамках взыскания Жусан банком (по иску прокуратуры Нур-Султан в интересах банка в марте 2021 года судом взыскано 65 млрд. тенге, заложенные активы в размере 224 млрд. тенге пошли на принудительное взыскание). В настоящее время проведено 5 торгов по реализации заложенного имущества по весьма заниженным ценам", - говорится в заявлении (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).



Автор документа также утверждает, что 21 июля 2021 года - ТОО "ДИАС" заходит в учредительство и владение имуществом в ТОО "ОНК" с долей в 66,67%, что соответствует 50% от акций АО "Азия Авто Казахстан", за 16 835 тенге.



"Учредители ТОО "ДИАС" - МАСИМОВ Мырзахан (двоюродный брат МАСИМОВА Карима) и его дети. В АО "Азия Авто Казахстан" с 2013 по 2020 годы вложено 14 667 294 000 тенге, это без расчета курсовой разницы с 185 тенге до 430 тенге (денежные средства - инвестиции, незавершенное строительство завода, техника, машины и т.д.). Фактически Масимовы завладели более 7,3 млрд тенге за 16 836 тенге. Также переданы 50% доли в ТОО "Кросс С" и его имуществе 8 июня 2021 года - ТОО "IRONBOX" за 50 тыс.тенге. ...Еще одно обстоятельство, связывающее ТОО "Кросс С" и ТОО "ДИАС" - 9 июня 2021 г. директором ТОО "Кросс С" назначен ТУСУПОВ Табит Магауевич, согласно протоколу общего собрания участников ТОО "ОНК" (с учетом уже участника ТОО "ДИАС") от 21 июля 2021 г. представителем ТОО "ДИАС" выступал Тусупов Табит…Получив свое, преступная группа вышла на финишную прямую - возбудили по заявлению Банка еще одно уголовное дело, создали межведомственную группу, которая начала кошмарить сотрудников компании (не выдержав пыток, один сотрудник покончил жизнь самоубийством), объявили меня в международный розыск, требовали от России отменить мое гражданство. В действиях преступной группы Масимовых, Маминых и Ергожиных усматриваются признаки рейдерства. Прошу Вас поручить Генеральной прокуратуре (так как мы не доверяем ни Антикору, ни АФМ, ни тем более КНБ) начать досудебное расследование, с отменой всех сфальсифицированных судебных решений", - резюмируется в заявлении.



Кроме того, в самом документе еще множество данных о разных людях и компаниях, так или иначе задействованных в произошедших событиях.



Связаться с самим Анатолием Балушкиным или его представителями не удалось. Многие мобильные телефоны отключены, стационарные аппараты не отвечают. В открытом доступе, впрочем, есть некоторые документы, которые могут подтвердить или опровергнуть какую-то часть из написанного в заявлении на имя Токаева. К примеру, руководителем ТОО "ДИАС" на самом деле является Мырзахан Масимов, а учредителями, он сам и еще два человека с отчеством Мырзахан (-ович, - вна). В число учредителей ТОО "ОНК" входит как раз ТОО "ДИАС". Масимов указан руководителем, либо учредителем еще во многих фирмах. Впрочем, это законодательством страны пока что не запрещено. В указанном в заявлении ТОО "КРОСС С" среди учредителей ТОО "IRON BOX, с этой фирмой пересекается компания "ЕТГ Капитал". Ее учредители по документам Айгуль МУСАЕВА и Жансулан МУРЗАГАЛИЕВ. Также эта компания учредила указанный в тексте заявления ТОО "КРОСС С". Мырзахан Масимов указан и одним из учредителей в ТОО "АЛБАСТРОЙДОР" (не так давно прошел суд между основателями).



Официально же ни Анатолий Балушкин, ни его представители на данный момент не подтверждали и не опровергали, ходящий по Сети документ.



Председатель коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда Кайрат ЧАКПАНТАЕВ, на пресс-конференции, прошедшей в суде вечером в пятницу, 4 февраля, заметил, что пока не может раскрывать никаких подробностей по уголовному делу, касающемуся "Азия Авто", но уточнил, что на данный момент арестовано семь человек из руководящего состава компании, из которых две женщины.