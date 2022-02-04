Сына замначальника ГУВД Бишкека задержали при получении взятки

16:21 05.02.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



При вымогательстве взятки с поличным пойманы сотрудники ГОВД города Каракола. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.



Установлено, что 4 февраля старший лейтенант милиции Т.Б.Т и оперуполномоченный ОУР капитан милиции А.К.Т. вымогали деньги за прекращение досудебного производства.



Факт зарегистрирован по статье 343 "Вымогательства взятки" УК КР.



Следователь и оперуполномоченный задержаны и водворены в ИВС ОВД Тюпского и Джеты-Огузского районов Иссык-Кульской области.







Ведется следствие.



Из сообщений собственных источников 24.kg стало известно, что задержанным следователем является Баатырбек Тюкебаев - сын заместителя начальника ГУВД Бишкека Тилека Тюкебаева.