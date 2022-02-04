Сына замначальника ГУВД Бишкека задержали при получении взятки

|18:32 Алматинцы собираются на митинг протеста против назначения акимом Досаева
18:29 Британский парламентарий М.Ходж требует конфисковать имущество "казахских клептократов"
18:01 Зятя Елбасы Тимура Кулибаева выставляют из совета директоров российского "Газпрома"
17:42 Шлем Богенбай батыра. В вылезшей из кустов КазАрмии проводится "патриотическая акция "Кушіміз бірлікте"
17:26 "Газпром" и CNPC заключили договор на поставки газа в Китай с Дальнего Востока РФ
16:27 В Ташкенте внедрят "Индекс человеческого достоинства... в разрезе махаллей"))
16:24 Реджеп Тайип Эрдоган слишком далеко залетел, - "Къ"
12:36 Изумительная "Алушта" Ивана Айвазовского выставлена на веб-аукцион в Москве. Старт - всего 33 млн
12:32 Строительство зданий парламента и правительства в Душанбе завершится в 2023 году
12:28 Зомби-солдаты и наемники - миф или реальность январских беспорядков в Казахстане? (видео)
12:03 Кыргызстан готовится к аннексии таджикских земель? - Негматулло Мирсаидов
11:56 КрымНяша Н.Поклонская попробует оживить деятельность Россотрудничества
11:40 Бесконечный балаган. РосВласти никак не придумают как и кому управлять миграцией, - А.Желенин
11:35 Новости богемы. Американская внучка Ислама Каримова развелась с блогером
11:32 КазЭкономика и "Самрук-Казына": чем опасны головокружительные ожидания от дивидендов, - Е.Васильев
10:29 Вместо войны в Европе начнется долгий кризис, - Тимофей Бордачев
10:27 Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем, - Г.Мирзаян
09:55 "Victoria’s Secret" кадровой политики Казахстана, - В.Хлюпин
08:11 Евразийский экономический союз, год шестой, - В.Чушкин
07:24 Кто начнет? НАТО в ожидании Гаврилы Принципа, - Александр Широкорад
06:52 XXI век выиграют те силы, которые смогут создать новую науку о мире и новое образование, - А.Фурсов
03:50 Российский "Лукойл" заходит в Казахстан с новыми проектами, - "Къ"
01:58 Российского блогера задержали в Узбекистане за провоз квадрокоптера
01:56 Китай-Россия: 15 вопросов, которые обсудят Путин и Си
01:11 "Здесь почти каждый день происходят конфликты". Жители Исфары и Баткена не верят в тадж-кыргызский мир
01:10 Генерал Гулахмадзода подтвердил, что в Таджикистане практикуют "облавы" на призывников
|Сына замначальника ГУВД Бишкека задержали при получении взятки
16:21 05.02.2022
Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
При вымогательстве взятки с поличным пойманы сотрудники ГОВД города Каракола. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
Установлено, что 4 февраля старший лейтенант милиции Т.Б.Т и оперуполномоченный ОУР капитан милиции А.К.Т. вымогали деньги за прекращение досудебного производства.
Факт зарегистрирован по статье 343 "Вымогательства взятки" УК КР.
Следователь и оперуполномоченный задержаны и водворены в ИВС ОВД Тюпского и Джеты-Огузского районов Иссык-Кульской области.
Ведется следствие.
Из сообщений собственных источников 24.kg стало известно, что задержанным следователем является Баатырбек Тюкебаев - сын заместителя начальника ГУВД Бишкека Тилека Тюкебаева.