В Бишкеке митингуют и требуют отставки Кырминздрава Бейшеналиева

16:23 05.02.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



У здания Минздрава проходит митинг за отставку Алымкадыра Бейшеналиева. Об этом стало известно в прямом эфире Kloop.



Отмечается, что на акцию протеста вышли медики и родители, родственники пациентов БНИЦТиО.



"Из-за скандалов, связанных с министром, наши операции отменили. Мы требуем оставить в покое директора центра Сабырбека Джумабекова. Дайте им работать. Нам не нужны такие реформы Алымкадыра Бейшеналиева. Пусть он уйдет в отставку", - сказала участница митинга.







Собравшиеся считают преобразование Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) в Клиническую больницу скорой медпомощи и освобождение директора Сабырбека Джумабекова от должности неправильным решением главы Минздрава.



Напомним, приказом министра Алымкадыра Бейшеналиева БНИЦТиО преобразован в Клиническую больницу скорой медпомощи. Директор Сабырбек Джумабеков освобожден от должности. И. о. директора назначена Гулия Кожокматова, главврачом - Дамир Дуйшенов. Накануне их не пустили в здание центра.



Скандал в БНИЦТиО длится уже не первый день. Страсти не утихают со дня, когда впервые стало известно, что центр преобразуют в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Как обещают в Минздраве, это будет многопрофильное специализированное учреждение для оказания круглосуточной экстренной медпомощи населению при острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, отравлениях, а также при массовых поражениях и катастрофах. Сообщалось, что БНИЦТиО с 2004 года не проходил перерегистрацию.



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев считает, что Сабырбек Джумабеков в воздухе создал центр и сам себя с 2004-го назначает директором.



Директор БНИЦТиО Сабырбек Джумабеков заявлял, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев хочет сорвать грантовый проект по строительству новой больницы и просто снять его с должности.