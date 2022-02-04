ГосДеп США продолжает педалировать тему концлагерей для уйгуров в китайском Синьцзяне

16:26 05.02.2022

Исламофобия властей Китая и преследование этнических меньшинств



Санджар Хамидов

Александр Берган



Правозащитники призывают незамедлительно расследовать случаи нарушения прав человека в Синьцзяне в отношении уйгуров и других этнических меньшинств – вторая часть специального репортажа "Настоящего времени Америка" с рассказами уцелевших узников китайских лагерей



