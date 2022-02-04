"Террористы" в алматинском аэропорту: версия Токаева и факты

16:34 05.02.2022

Манас КАЙЫРТАЙУЛЫ

Санат НУРБЕК



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу "Хабар", что 5 января алматинский аэропорт захватили "боевики", чтобы "обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города".



Насколько это соответствует действительности?



Азаттык изучил данные интернет-ресурсов, отслеживающих авиарейсы.



