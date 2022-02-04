 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 05.02.2022
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Пятница, 04.02.2022
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Эрдоган и его Эрдоганиха заразились в Киеве "омикроном"
19:15 05.02.2022

Эрдоган привез из Киева "омикрон"
Президент Турции Эрдоган и его жена заразились "омикрон"-штаммом коронавируса
Анна Бойцова

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сдал положительный тест на коронавирус по возвращении из поездки на Украину, где он встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В день переговоров стало известно, что COVID-19 диагностировали у руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Турецкий лидер переносит заболевание в легкой форме. Сдавал ли анализы президент Украины, его пресс-служба пока не сообщает.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у него и его супруги Эмине диагностировали коронавирус. "Результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон", - написал политик в своем Telegram-канале.

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По словам Эрдогана, и он, и его жена переносят заболевание легко и сохраняют работоспособность. "Мы продолжим нашу работу дома. С нетерпением ждем ваших молитв", - заключил турецкий лидер.

В четверг, 3 февраля, политик прилетел в Киев, где провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча была приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. В поездке Эрдогана сопровождала его супруга.

Лидеры беседовали около четырех часов и в итоге заключили несколько двухсторонних соглашений, среди которых договор о зоне свободной торговли и сотрудничестве в военно-технической сфере. Эрдоган также предложил свои услуги в качестве посредника по урегулированию российско-украинского кризиса.

В день переговоров стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заболел COVID-19. Он написал в Facebook, что заразился "крайне не вовремя", продолжает работать дистанционно и надеется поправиться к встрече советников лидеров стран "нормандского формата".

О самочувствии самого Зеленского пока информации нет. Известно, что сегодня он провел телефонные переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. "Мы с Еленой (женой Еленой Зеленской - прим. "Газеты.Ru") с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!" - написал украинский президент в Twitter.

Турецкий президент сделал первую прививку от коронавирусной инфекции 14 января 2021 года. По данным СМИ, это был китайский препарат компании Sinopharm. Осенью прошлого года президент России Владимир Путин рекомендовал Эрдогану ревакцинироваться российским "Спутником V".

Кто из политиков болел коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно подвергал сомнению реальность пандемии COVID-19 и нарушал социальную дистанцию. Он отказался от вакцинации, в июле 2020-го у него диагностировали коронавирус. У политика поднялась температура и была слабость, легкие не были затронуты инфекцией.

Дональд Трамп заболел коронавирусом в октябре 2020 года, когда еще был президентом США. Коронавирус тогда диагностировали также у пресс-секретаря Трампа Кейли Макинани. Политика госпитализировали в больницу с высокой температурой, так как он входит в группу риска из-за возраста и наличия лишнего веса. До своей болезни Трамп преуменьшал серьезность вируса, а накануне сдачи положительного теста сказал, что "конец пандемии близок".

Французский лидер Эммануэль Макрон переболел COVID-19 в декабре 2020-го. Во время болезни состояние главы государства оценивалось как стабильное, у него наблюдались усталость, кашель и ломота в теле, а также головная боль. В мае он сообщил, что впервые привился от коронавируса препаратом Pfizer - BioNTech.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом в конце марта прошлого года. Он продолжал работать дистанционно, но спустя полторы недели его перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния. После перенесенной болезни у него ухудшилось зрение.

В январе сообщалось, что президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заразился коронавирусной инфекцией, но переносит заболевание в легкой форме. Глава государства ушел на самоизоляцию после того, как вирус выявили у первой леди страны Сильваны Лопес Морейра де Абдо. И политик, и его супруга были привиты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пару недель назад заявил, что второй раз переболел коронавирусом, на этот раз "омикроном". Политик переносил заболевание легко. По его словам, коронавирус "скатился к обычному гриппу". "Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", - цитирует Лукашенко "БелТА".

Источник - gazeta.ru
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