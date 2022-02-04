Железная дорога Казахстана досрочно расторгла договор с компанией Алии Назарбаевой (младшенькой)

21:53 05.02.2022

Национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) досрочно расторгла контракт с компанией Instant Payments, одним из учредителей которой является младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия Назарбаева. Это был договор о закупке услуг по оформлению и продаже электронных билетов.



"АО "НК "Казахстан темир жолы "" и ТОО Instant Payments достигли договоренности о досрочном расторжении договора о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда",- приводит "РИА Новости" сообщение КТЖ.



В январе 2022 года после массовых беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Нурсултана Назарбаева, который руководил страной с 1990 года, во главе правящей партии. Парламент Казахстана отменил норму о согласовании политических инициатив с господином Назарбаевым и его пожизненное главенство в Совете безопасности.