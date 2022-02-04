УзбВласти будут развивать международный туризм в отжатом у Казахстана Бостанлыкском районе

00:02 06.02.2022 "Ворота Чарвака" и "Юсуфхона". Минтуризма - о планах по развитию туризма в Бостанлыке



Минтуризма презентовало проекты по развитию Бостанлыкского района Ташкентской области. Вдоль реки Чирчик и Чарвакского водохранилища появятся общественные пляжи, прогулочные зоны, смотровые площадки, туристские и велосипедные тропы. Район должен стать центром экологического туризма с современной транспортной сетью и архитектурой, в которой будут отражены характерные для горной местности элементы постройки и уважение к природе.



Развитие экотуризма в Бостанлыкском районе Ташкентской области начнется на двух пилотных территориях, которые входят в состав туристско-рекреационной зоны "Чарвак" (ТРЗ "Чарвак"). Это "Чорвок дарвозаси: Жанубий Ходжикент" ("Ворота Чарвака: Южный Ходжикент") и "Юсуфхона".



С мастер-планами территорий журналистов ознакомили на презентации проекта комплексного развития Бостанлыкского района, которая прошла в Министерстве туризма и спорта 1 февраля.



Заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов рассказал, что работа над концепциями развития двух пилотных территорий шла полтора года. Проводились геологические, гидрологические и топографические исследования. Большое внимание уделялось изучению местной архитектуры и уникальной природы, сохранение которой являлось основным условием при проектировании.







Азиз Абдухакимов.



Разработкой мастер-планов занимались ГУП "ТошкентбошпланЛИТИ", архитектурное бюро ARC (Узбекистан) и проектно-консалтинговая компания "Новая земля" (Россия). Участие последней, по словам вице-премьера, заключалось в формировании общей концепции проектов. В качестве консультанта также привлекали помощника президента Татарстана Наталью Фишман-Бекмамбетову, которая является экспертом по развитию общественных пространств.



"Бостанлыкский район обладает высоким туристическим, рекреационным и природным потенциалом, правильное развитие которого влечет за собой целый ряд значимых социально-экономических, экологических и инвестиционных преобразований", - сказал Азиз Абдухакимов.



Суна Парк.



Замдиректора ГУП "Дирекция ТРЗ „Чарвак"" Суна Парк рассказала, что Бостанлыкский район располагает всеми условиями для создания курортов международного уровня. Помимо уникальной природы и архитектуры, есть возможности для развития оздоровительного отдыха и экстремальных видов спорта.



"На территории района расположено более 120 объектов историко-культурного наследия и два биосферных резервата, которые входят во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Люди могут не знать этого из-за их недоступности и недостаточного развития инфраструктуры, включая сервис", - рассказала Суна Парк.



По ее словам, в ходе исследования специалисты обнаружили интересный факт: когда-то на территории "Бочки" располагались ворота древней крепости. Поэтому один из проектов назвали "Чорвок дарвозаси" ("Ворота Чарвака"). Проекту "Юсуфхона" название дал поселок, хорошо знакомый туристам.



"Оба места имеют предпосылки для развития популярного в мире экотуризма. Мы видим Бостанлыкский район человекоцентричным. Он должен стать доступным, открытым для людей, поэтому большой акцент в работе делается на экологичность и развитие общественных пространств", - сказала Суна Парк.



Детали проекта "Чорвок дарвозаси: Жанубий Ходжикент"



"Чорвок дарвозаси" ("Бочка"), по словам архитектора проектов, руководителя архитектурного бюро ARC Бобира Клычева, является "якорным местом", от которого распределяются транспортные потоки на горнолыжные курорты, Акташ, Юсуфхону и другие.



"Территория „Чарвак дарвозаси" в южной части сейчас активно развита объектами общепита и торговли. Есть большая частная парковка. Со стороны жителей и инвесторов существует большой нереализованный спрос на развитие прибрежной части реки Чирчик. С этого ракурса мы изучили территорию", - сказал Бобир Клычев.



Бобир Клычев.



По словам архитектора, в основе проектирования мастер-планов обеих территорий лежит создание пространства, ориентированного на человеческий масштаб (то есть, пространство, в котором объекты легко воспринимаются и осваиваются человеком).



Международные примеры архитектурных комплексов, которые подчинены масштабу человека.



Вдоль набережной Чирчика расположится основная пешеходная улица с объектами торговли, общепита и развлечений. Для автомобилистов разработают план перехватывающей парковки. В мастер-плане особый акцент сделан на озеленении территории.



Некоторые из перечисленных в мастер-плане общественных пространств: амфитеатр, открытый кинотеатр, детская зона, зона для рыбалки, пирс и аренда лодок, пляж, спортивные площадки и другое.



"Для Бостанлыкского района характерно большое количество сезонных рек - саев, вдоль которых мы предлагаем создать зеленый каркас из деревьев, традиционных для горной местности. Это же решение будет реализовано вдоль набережной", - объяснил Бобир Клычев.



Впервые в Узбекистане на территории "Чорвок дарвозаси" появится линейный кольцевой парк. Деревья высадят вдоль обоих берегов Чирчика, которые будут связаны друг с другом велопешеходным мостом, а также водным транспортом.



Формирование экокаркаса и линейного кольцевого парка.



В части архитектурных решений "Чорвок дарвозаси" специалисты поставили в приоритет малоэтажную застройку. Такие пространства, по словам Бобира Клычева, подчиняются масштабу человека. Архитекторы намерены следовать характерной для горной местности типологии застройки: замкнутые или полузамкнутые пространства с двориками, топчанами и террасами на верхних этажах, которые открываются, как правило, на северо-восток.



Пример верхнего уровня кольцевой набережной с объектами коммерции. На нижнем уровне, по словам авторов проекта, будут лишь деревья и пирс.



Основная идея - воссоздать образ традиционного горного поселка с плотной застройкой, ограниченной этажностью (два этажа с неполноценным третьим этажом-террасой), а также с учетом естественного природного рельефа.



План улиц исторических горных поселений.



Специалисты разработали схему дизайн-кода. В частности, среди отделочных материалов рекомендуется использовать камень для цокольного и первого этажей. Верхние этажи издавна строили из дерева, каркас облицовывали саманом.



"Этот характер [застройки] нужно сохранить. Не стоит пытаться имитировать средневековье. Нужно быть современными и строить в духе XXI века, но использовать местные строительные материалы. Натуральные, не имитации", - сказал Бобир Клычев.



Дизайн-код новой архитектуры.



В рамках "Чорвок дарвозаси" задействован и северный берег Чирчика. По словам архитектора проекта, объекты застройки там не предусмотрены - только площадки для воркаута, прогулочные и велозоны.



Этапность строительства "Чорвок дарвозаси".



Детали проекта "Юсуфхона"



Пилотная территория "Юсуфхона" - это прибрежная линия вдоль Чарвакского водохранилища. Там находятся зона отдыха "Чорвок оромгохи" ("Пирамиды"), объекты сельскохозяйственного назначения, в том числе виноградники и сады, частный сектор. Согласно исследованиям, которые проводились в рамках проекта, 38,4% территории на сегодня никак не используются.



Бобир Клычев.



Развитие прибрежной части "Юсуфхоны" авторы мастер-плана видят в организации общественной набережной от территории "Пирамид" до мыса Юсуфхоны. Также предлагается создать общественный пляж вдоль набережной водохранилища с западной стороны.



"Протянуть пространство для пляжа на восток не получится из-за крутого рельефа, поэтому в этой стороне предусмотрена прогулочная и велосипедные тропы вдоль воды. Замыкается путь на самой высокой точке, где будет расположена обзорная площадка с видом на водохранилище", - рассказал Бобир Клычев.



Смотровая площадка с видом на горы.



На месте, где собираются парапланеристы, создадут центр экстремальных видов спорта и парапланеризма.



Территорию поделят на молодежную, семейную, смешанную, спортивную и другие зоны, чтобы люди могли провести время в соответствии с личными предпочтениями.



В основе озеленения территории, как и в проекте "Чорвок дарвозаси", лежит экокаркас. Деревья и кустарники будут высажены вдоль горных рек и селеотводов, а также пешеходных троп, зон для отдыха, барбекю, других общественных пространств.



"Посадка деревьев будет сплошной, чтобы посетители в первую очередь увидели не какую-то застройку или общественное пространство, а деревья", - подчеркнул вице-премьер.



Более плоский рельеф "Юсуфхоны", по мнению архитекторов, позволяет работать с более современной архитектурой. Они предлагают застройки в четыре-пять этажей, однако требование по строительным материалам остается прежним: только натуральные, не имитация.



"Самое ценное, что есть в Бостанлыке, - это природа. Задача наших архитекторов - наглядно показать, что архитектура не должна доминировать. Нужно максимально раствориться в природе, сохранить рельеф", - отметил Бобир Клычев.



Вице-премьер Азиз Абдухакимов рассказал, что главной задачей архитекторов было создать абсолютно новый продукт, который бы объединял элементы традиционной горной архитектуры и современные требования.



"Когда мы говорили с бизнесменами, многие предлагали сделать застройку в европейском стиле, имитацию горных поселков Швейцарии, Германии. Объясняли это тем, что людям не надо будет ездить в другую страну. Они смогут съездить на „Бочку", а ощущение будет, как будто съездили за границу. С точки зрения коммерции это было бы, возможно, даже интереснее. Но если мы смотрим немного дальше, в будущее, то через какое-то время местным это все равно надоело бы и не привлекало бы международных туристов", - сказал Азиз Абдухакимов.



Вице-премьер отметил, что в столице построен ряд объектов, которые имитируют объекты разных стран. В пример он привел парк Magic City.



"Как бы его ни критиковали, это коммерчески окупаемый проект. Там всегда люди, инвесторы, условно говоря, „отбивают" свои деньги. Это тоже подход. Мы в своих проектах попытались предложить уникальное решение", - сказал Азиз Абдухакимов.



Транспортная инфраструктура



Низкое качество существующей инфраструктуры - одна из основных проблем Бостанлыкского района. Ликвидация железнодорожной станции "Чинор", нерегулярные автобусные рейсы и отсутствие остановочных пунктов, тротуаров делают его недоступным для местных и иностранных туристов.



Авторы концепций пилотных территорий видят решение в формировании мультимодального хаба на территории "Бочки", который станет "воротами" в ТРЗ "Чарвак". Здесь будут располагаться пересадочный автобусный пункт, общественные пространства, визит-центр (информационный центр об охраняемой природной территории, где посетителям оказывают сопутствующие рекреационные услуги). Предполагается создание перехватывающих парковочных пространств на всей территории туристско-рекреационной зоны. Проектом рассматривается и возможность восстановления железнодорожной станции "Чинор".



Транспортные хабы с туристической инфраструктурой.



Большой транспортный хаб с зеленой парковкой и коммерческой зонами появится и в центральной части Юсуфхоны, от которой лучеобразно будут отходить пешеходные тропы по направлению к общественному пляжу, набережной.



"На территории полуострова Юсуфхона рекомендуем закольцевать автомобильное движение, чтобы в пиковые моменты можно было создать одностороннее движение и развести потоки", - отметил Бобир Клычев.



Развитие экотранспорта в "Юсуфхоне".



ТРЗ "Чарвак" - зона экологичного транспорта. Здесь будут внедряться так называемые горные автобусы средней вместимости с усиленной подвеской и тормозной системой, электромобили. Электролодки с ограничителями скорости планируется размещать на специальных причалах в зонах, предусмотренных для водных прогулок.



Азиз Абдухакимов сообщил, что до станции "Ходжикент" будет налажено регулярное движение скоростных поездов. На противоположной стороне от станции, до которой ведет подземный переход, планируется создание автобусной площадки. Сеть пересадочных остановок появится вокруг Чарвака.



Проблема отходов



Команда дирекции ТРЗ "Чарвак" выявила три основных блока проблем в части скопления мусора: недостаточно развитая система по управлению отходами, низкая экологическая культура и слабая система мониторинга и контроля за ситуацией.



По словам Суны Парк, по первому блоку планируется достичь 100% охвата обслуживания по вывозу отходов. Она обратила внимание, что сегодня из 3333 действующий юридических лиц в Бонстанлыкском районе только 2,1% заключили договора с областным ГУП "Тоза худуд". Для контроля за ситуацией будет создана рабочая группа, в которую войдут представители Госкомэкологии, областного хокимията и других уполномоченных ведомств.



На низком уровне находится экологическая культура населения. Специалист рассказала, что у многих туристов довольно потребительское отношение к району в целом. Установка урн в хаотичном порядке проблему не решит, считает она.



"Мы изучили поведение разных социальных групп и вывели свой алгоритм установки мусорных контейнеров. Они будут расположены в тех местах, где люди ведут себя совершенно по-разному: кто-то останавливается на дороге, чтобы освежиться, кто-то сфотографироваться", - объяснила Суна Парк.



Большая часть отходов скапливается из-за стихийных пикников. Решить эту проблему планируется с помощью специальных зон для пикника.



"Там не будет капитальных строений. Пикник-зоны предполагают наличие столиков, мангалов, туалетов и урн, чтобы мусор не разлетался по территории", - рассказала специалист.



Пример пикник-зоны.



В связи с текущим и будущим строительством на территории Бостанлыкского района дирекция ТРЗ "Чарвак" рассматривает возможность создания временного мусорного полигона, чтобы предотвратить стихийные свалки.



Следующим этапом после разработки мастер-планов станет создание проектов детальной планировки пилотных территорий "Чорвок дарвозаси" и "Юсуфхона". Земельные участки с готовыми концепт-проектами будущих объектов будут выставлены на открытые аукционы. На пресс-конференции отметили, что стоимость продажи должна покрыть расходы на создание общественных пространств и инфраструктуры, которая включает в себя транспортную сеть, канализацию и очистные сооружения. Создание инфраструктуры является первым этапом работ, на реализацию которых Фонд реконструкции и развития при Кабинете министров выделил кредит в размере 20 млн долларов. Источник - Газета.uz

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