Что у Сороса на языке… США угрожают сменой нынешней власти в Китае, - Владимир Малышев

00:04 06.02.2022

Что у Сороса на языке…

США угрожают сменой нынешней власти в Китае

Владимир Малышев

03.02.2022

Что у Сороса на языке…

Американский миллиардер и финансовый авантюрист Джордж Сорос в Twitter назвал лидера КНР "величайшей угрозой, с которой сегодня сталкивается общество". В лекции для Стэнфордского университета он заявил о необходимости смены политического строя в КНР.



Сорос объявил, что Китай на сегодняшний день стал "самым могущественным авторитарным государством в мире", а его нынешний руководитель считает Мао Цзэдуна и Владимира Ленина своими кумирами. В своей антикитайской риторике миллиардер дошел до того, что сравнил главу КНР… с Гитлером. По его словам, Си Цзиньпин якобы использует Олимпийские игры в 2022 году так же, как фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер в 1936-м - "чтобы одержать пропагандистскую победу своей системы строгого контроля".



По этой причине, заявил Сорос, генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин должен покинуть место главы китайского государства. "Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении", - заявил Сорос, полагающий, что свержению нынешней власти в Китае поможет экономический кризис на рынке недвижимости. По его словам, именно он был ранее основным двигателем роста китайской экономики. Также американский миллиардер выделил серьезную демографическую проблему в КНР. По его словам, рождаемость в Китае намного ниже, чем показывают опубликованные цифры. Эксперты якобы подсчитали, что фактическая численность населения примерно на 130 млн ниже официального показателя в 1,4 млрд человек. Сорос считает, что это может усугубить кризис недвижимости, привести к нехватке рабочей силы, фискальной нагрузке и замедлению экономики КНР. Сорос выразил надежду, что Си Цзиньпина сменит лидер, который будет использовать "менее репрессивную политику дома и более миролюбивую - за границей".



Что у Сороса на языке…



Соросу уже 91 год. Спрашивается, что этому международному финансовому спекулянту и подстрекателю множества "цветных революций" по всему миру, никак неймется?! Он не занимает в США никаких официальных постов, однако постоянно вкладывает через свои компании и созданный им Фонд "Открытое общество" миллиарды во всякого рода международные авантюры и подрывные акции, а также постоянно делает подстрекательские заявления. Поэтому неслучайно говорят: что у Сороса на языке, то у Вашингтона на уме.



Независимая политика, которую проводит Китай и его растущее экономическое могущество, уже давно вызывает у США раздражение. А растущее сближение Пекина с Москвой провоцирует в Вашингтоне настоящую панику.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. А в недавнем телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкиным министр иностранных дел Китая Ван И самым недвусмысленным образом поддержал Россию в ее нынешнем противостоянии с Вашингтоном, чего ранее Пекин так открыто еще никогда не делал.



"Сегодня, в XXI веке, все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а закономерные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно и решены", - заявил Ван И, призвав Вашингтон адекватно ответить на озабоченности Москвы.



Это станет для США "кошмаром"



Еще дальше пошел китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган, который предупредил, что поддержка американской стороной стремления Тайваня к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и Китаем. "Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт", - заявил дипломат в интервью американской радиостанции NPR.



Китайский посол назвал Тайвань "самой большой пороховой бочкой" в отношениях между США и Китаем, отметив стремление Пекина к мирному воссоединению с островом, однако, подчеркнул, что он не откажется от силовых средств, поскольку это является фактором сдерживания.



"Вашингтон совершает историческую ошибку, оказывая давление и на Россию, и на Китай, - указывает китайская газета Global Times. - Он слишком увлекся экспансией эгоцентризма и фабрикацией лживых обвинений Москвы и Пекина в "нарушении международных правил" и "бросании вызова международному порядку". Он сделал так, что все уверовали в эту ложь, вступив в опасную конфронтацию с Россией и Китаем… Одновременное сдерживание Китая и России - это слишком амбициозная идея. Хотя у Вашингтона есть преимущество в силе, они не могут сокрушить ни Москву, ни Пекин. Стратегическое столкновение с любой из двух стран обернется для него непосильными издержками. А если они объединятся, это превратится в настоящий кошмар Америки", - предупредила Вашингтон китайская газета.



Таким языком Пекин с США прежде еще не разговаривал, однако Вашингтон не может в ответ "поставить на место" Китай своим излюбленным методом - при помощи экономических санкций, что он постоянно пытается делать в отношении России. Экономики этих двух стран так тесно взаимосвязаны, что американцы опасаются, что контрмеры Китая могут нанести самой Америке еще больший ущерб.



Судя по всему, курс взят на устранение нынешнего лидера КНР в надежде на то, что новое руководство Пекина будет проводить в отношении США более лояльную политику, что без обиняков и озвучил Джордж Сорос. Не мытьем, так катанием. Не санкциями, так угрозами.



Престарелый магнат проговорился? Выдал тайные американские планы? Да нет, скорее всего, через него Вашингтон в своем прежнем агрессивном стиле хочет послать КНР "черную метку", оповещая о своих подрывных планах в отношении Пекина. Однако в США, как видно, не понимают, что мир уже необратимо изменился, и их угрозы уже никого не пугают. Тем более, накануне встречи руководителей КНР и России, что и в самом деле может обернуться для Вашингтона самым настоящим "кошмаром".