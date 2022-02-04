Осужденному таджикскому басмачу "Худже-командиру" выдвинуты новые обвинения. Ему грозит еще 30 лет тьюрмы

00:08 06.02.2022

Февраль 04, 2022

Алишер Зарифи



Бывшему полевому командиру Народного фронта в годы гражданской войны в Таджикистане Худже Каримову, более известному как "Худжа-командир", после новых обвинений грозит до 30 лет колонии строгого режима. Сейчас он отбывает 14-летнее тюремное заключение.



Источник в Генеральной прокуратуре Таджикистана на условиях анонимности 4 февраля сообщил Радио Озоди, что "более 15 человек обвинили Худжу Каримова во взятии в заложники, убийстве и бандитизме". "Прокурор направил новое уголовное дело в Верховный суд и потребовал 30 лет лишения свободы. Приговор будет объявлен в ближайшие дни", отметил источник.



Наргиси Абдурахим, дочь Худжы Каримова, 4 февраля в беседе с Радио Озоди подтвердила новые обвинения против отца, но заявила, что не согласна с решением прокурора по поводу срока заключения.



"Были совершены моим отцом эти преступления или нет, я не знаю – тогда я была очень маленькой. Насколько знаю своего отца, он не способен на такую жестокость. Я всегда верила и до сих пор верю, что мой отец не преступник. Сам он также отвергает обвинения в совершении этих преступлений", сказала Наргиси Абдурахим.



Как адвокат Худжа Каримова отреагировал на новые обвинения - неизвестно. Источник в Генпрокуратуре сказал, что адвокат отвергает некоторые выдвинутые против своего подзащитного обвинения.



В марте прошлого года Худжа Каримов был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сообщалось, что в отношении бывшего полевого командира было возбуждено дело по пяти статьям УК Республики Таджикистан, включая бандитизм, убийства, взятие в заложники, истязания, незаконное хранение огнестрельного оружия. Все преступления были совершении в годы гражданской войны в Таджикистане (1993-1997 г.г.), когда Худжа Каримов был одним из влиятельных командиров Народного фронта.



"Худжа-командир" был задержан в Дубае в августе 2019 года. Он был включен в список разыскиваемых Интерполом лиц по запросу властей Таджикистана. Через некоторое время СМИ сообщили, что задержанный был отпущен под подписку о невыезде до рассмотрения вопроса об экстрадиции. В феврале 2020 года он все-таки был экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов на родину.



Худжа Каримов покинул Таджикистан в 2001 году, после этого жил в Малайзии, где занимался бизнесом, и регулярно приезжал по делам в ОАЭ.



Очевидцы событий в годы гражданской войны в Таджикистана обвиняют "Худжу-командира" в особой жестокости в отношении к мирным гражданам. Власти заявляют, что он причастен к убийствам двух депутатов таджикского парламента – Саидшо Саидова (Шоева) в 1993 году и Тагая Шукурова в 1997 году. В 2019 году "Худжу-командира" также обвинили в причастности к торговле женщинами, которых переправляли из Таджикистана в Дубай для занятия проституцией.