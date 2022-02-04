""275-метровый участок" или "Торт Кочо" между кыргызами и таджиками ну никак не делится...

11:02 06.02.2022

Ориф Ходжазода: в прошлом году был описан еще 81 км таджикско-кыргызской границы



Ориф Ходжазода, глава Госкомитета по земельному управлению и геодезии, Душанбе 4 февраля 2022 г.



Глава Госкомитета по земельному управлению и геодезии Орифа Ходжазода заявил, что 275-метровый участок дороги на таджикско-кыргызской границе является территорией Таджикистана и был сдан в аренду Кыргызстану за символическую плату на 49 лет.



Власти Кыргызстана утверждают, что этот участок не описан и никому сейчас не принадлежит.



"275-метровый участок" или "Торт Кочо" находится на трассе трасса Ош-Баткен- Исфана и считается, что кыргызская автодорога проходит по территории Таджикистана. На этом участке дороги расположены таджикские населенные пункты Ходжаи Аъло и Сомониен, а также кыргызские села Кок-Таш и Ортабоз. Во время пограничных конфликтов стороны часто перекрывают этот участок дороги.



В аренду на 49 лет за символическую плату



"Я как руководитель топографической группы заявляю, что в 2009 году этот участок дороги был сдан в аренду Кыргызстану за символическую плату на 49 лет. В соответствии с документами 1924 -1929 годов и материалами паритетной комиссии от 1989 года, является бесспорной территорией Таджикистана", подчеркнул Ориф Ходжазода 4 февраля на пресс-конференции в Душанбе.



Однако президент Кыргызстсна Садыр Жапаров не признает этот протокол. "Если мы согласимся с этим протоколом, то Лейлекский район полностью станет анклавом", заявил недавно Жапаров в интервью местному изданию "Вечерний Бишкек".



Глава Баткенской области Кыргызстана Абдикарим Алимбаев в беседе с агентством "Sputnik Кыргызстан" сказал, что этот участок дороги пока не описан. "Местность никому сейчас не принадлежит. Ее используют как граждане Кыргызстана, так и граждане Таджикистана. Таджикская сторона хочет, чтобы местность Торт-Кочо считалась территорией РТ, но это незаконно", отметил он.



"В 2021 году был описан еще 81 км"



Председатель Госкомитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана 4 февраля сообщил также, что согласно подписанному 1 мая 2021 года протоколу Межправкомиссии по демаркации иделимитации линии госграниц, топографические группы Таджикистана и Кыргызстана должны встречаться чаще. По его словам, до 1 октября 2021 года члены групп провели 8 встреч. С этой даты встречи между топографическими группами прекратились", отметил Ходжазода.



Председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев после недавней встречи делегаций Таджикистана и Кыргызстана в Исфаре 29 января заявил о необходимости возобновления работы Межправительственной комиссии по демаркации и делимитации линии госграниц, в том числе, топографических групп.



Ориф Ходжазода сообщил, что очередная встреча топографических групп должна пройти в ближайшие дни. Дату встречи он не назвал. По его словам, в 2021 году во время встреч картографов и других специалистов по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы был описан еще 81 км. В каких участках госграницы находятся эти местности он не уточнил, но отметил, что эти земли описаны в соответствии с документами 1924 -1929 годов и материалами паритетной комиссии от 1989 года.



"Протокол №39 должен быть реализован"



Душанбе и Бишкек в настоящее время ведут споры и по поводу "протоколе №39", в котором говорится о строительстве дороги в Ворух. протокол был подписан 1 мая 2021 года Камчыбеком Ташиевым и председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым. Делегации Таджикистана и Кыргызстана на переговорах 1-2 мая в Баткене также договорились о том, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления таджикско-кыргызской государственной границы, "в целях беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и грузов Республики Таджикистан, стороны совместно построят, и таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу "Ходжаи Аъло-Ворух" в объезд по восточной стороне населенного пункта Танги (Капчыгай). Статус данной автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран".



Однако дата реализации этого протокола остается неизвестной. Саймумин Ятимов 29 января заявил после переговоров с официальными лицами Кыргызстана, что "протоколы, подписанные в прошлом, должны соблюдаться и выполняться" и что отход от их выполнения приводит к конфликтам. Напомним, за два дня до переговоров в Исфаре на таджикско-кыргызской границе произошел очередной вооруженный конфликт, в ходе которого с кыргызской стороны пострадали 13 человек, с таджикской – двое погибли и еще 10 человек получили ранения. Вооруженное противостояние закончилось лишь 28 января, и стороны сели за стол переговоров.



Протокол №39 вызвал споры в обществе Кыргызстана. Депутаты местного парламента 2 февраля рассмотрели этот вопрос за закрытыми дверями. На заседании информацию предоставил заместитель председателя кабинета министров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



После заседания Камчыбек Ташиев в беседе с журналистами отметил, что протокол состоит из трех пунктов и составлен в интересах Кыргызстана. "Депутаты спрашивали, правда ли то, что в Ворух будет открыта дорога. Я зачитал им протокол и объяснил его содержание. Там четко указано. Никакого коридора не будет. Лишние дороги строиться не будут. Статус дороги на востоке от Ак-Сая будет определен межгосударственным соглашением. Это право принадлежит только президентам стран. Мы внесем предложение. Чья эта будет дорога, какой длины, кто ее построит и кто будет обслуживать, все это будет прописано в соглашении", - сказал глава ГКНБ.



Глава Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Орифа Ходжазода 4 февраля заявил, что Душанбе настаивает на реализацию протокола и строительства дороги Ходжаи Аъло-Ворух.



Протяженность границы между двумя странами составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день описано лишь 519 км. Другие участки границы, включающие водные ресурсы и пастбища, являются спорными. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов.