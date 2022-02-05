В западно-казахстанском Жанаозене продолжается протест безработных. Они требуют трудоустройства в нефтяной сфере

13:14 06.02.2022

5 февраля 2022,



Около сотни жанаозенцев в субботу вновь собрались у акимата города, требуя предоставления стабильной работы в нефтяной отрасли. Протест продолжается с 2 февраля. В нем участвуют в основном молодые люди.



Протестующие записали очередное видеообращение, которое разместили в социальных сетях. Они апеллируют к президенту Касым-Жомарту Токаеву, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Максату Ибагарову, настаивая на трудоустройстве.



Участвующие в протесте жанаозенцы говорят, что разработанная в городе схема по приему на работу в аутсорсинговые компании с последующим переводом на позиции в "Озенмунайгаз" (градообразующее предприятие) на деле не функционирует и они годами ждут вакансий.



- Многие стоят в очереди в аутсорсинге. Я с 2016 года стою. Но трудоустройство завязано на коррупции. Принимают тех, к даст деньги. Или тех, у кого есть знакомые. Я считаю, что вариантов не осталось, кроме выхода на протест, - сказал один из жанаозенцев, отказавшийся представиться.



По словам участников протеста, аким города попросил в четверг предоставить время для решения вопроса - до 24 февраля. Многие не верят, что вопрос будет решен.



В акимате Мангистауской области сообщили ранее Азаттыку, что жители Жанаозена отказываются от предлагаемых в центре занятости вакансий, требуя работу лишь в нефтегазовом секторе.



Безработица в Жанаозене - одна из самых острых проблем. В 2019 году люди в течение нескольких месяцев выходили на улицы с требованием трудоустройства. Поднимавший проблему безработицы в Жанаозене активист Ержан Елшибаев был задержан и в том же году был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению, которое он отверг. Казахстанские правозащитники называют дело политически мотивированным. В августе 2019 года они внесли Ержана Елшибаева в список "политических заключенных".



В Жанаозене живет около 160 тысяч человек. "Озенмунайгаз" - крупнейшее производственное предприятие в моногороде. Имеет 16 структурно-производственных отделений. В компании работает более девяти тысяч человек.